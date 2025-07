Gulyás Gergely elmondta: a kormány az idei évben és 2026-ban is 10–10 milliárd forintot biztosít az ingyenes öntözésre. Felidézte, hogy a rendszerváltás idején még jóval nagyobb területeket lehetett öntözni, mint ma. A cél most az, hogy az öntözhető földterületek arányát ismét növeljék – ehhez a kabinet uniós forrásokat is bevonna.