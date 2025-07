A kormány szerdai ülésén döntött a 3 százalékos Otthon Start Támogatás bevezetéséről – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Mint mondta, az otthonteremtés és a lakhatás kérdése már Orbán Viktor évértékelőjében is hangsúlyosan megjelent, és a Demján Sándor Program részeként külön figyelmet kapott a kollégiumi férőhelyek bővítése, valamint a fiatalok lakhatási nehézségeinek kezelése. Gulyás Gergely szerint a most elfogadott szabályozással kifejezetten a fiatalokat célzó lakhatási intézkedés született.

„Egy olyan új terméket alkottunk, amelyre évtizedek óta nem volt példa” – fogalmazott.

Hozzátette: a támogatás nem függ össze sem a családalapítással, sem a gyerekvállalással,

így minden fiatal számára elérhető a hiteltermék, aki önálló otthonhoz szeretne jutni.

A kormány célja, hogy könnyebbé tegye az első lakás megszerzését azok számára, akik az ingatlanárak emelkedése miatt eddig nem tudtak belépni a lakáspiacra. Magyarországon ugyan magas a saját tulajdonú otthonok aránya, de a 18 és 40 év közöttiek körében ez mindössze 40 százalék – emelte ki a miniszter. Az új program ezért kizárólag az első lakás megvásárlására lesz igénybe vehető.