A hőség miatt meggörbülhetett a sín, ismét elképesztő késésekre kell számítani a győri fővonalon

Meggörbült a sín az Budapest-Kelenföld és Biatorbágy között csütörtök délután – tudta meg az Index. A pályahiba miatt jelentős késésekre kell számítani az 1. számú fővonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója eközben arról számolt be közösségi oldalán, hogy finomhangolják a nyári működést.

Információnk szerint az 1. számú fővonalon 14.11-től Budapest-Kelenföld – Biatorbágy között pályahiba miatt a jobb vágányt a forgalomból kizárták. Úgy tudjuk, a hőség miatt a sínpálya meggörbülhetett.

A személyvonatok Budapest-Déli pályaudvar – Biatorbágy között elmaradnak, Budapest–Kelenföld–Biatorbágy között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A RailJet, InterCity és EuroCity vonatok Budaörsön-Törökbálinton és Biatorbágyon megállnak. A vonatok Budapest és Tatabánya állomások között felárasan vehetőek igénybe.

A Máviform a közösségi oldalán arról adott ki tájékoztatást, hogy a győri fővonalon hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani pályahiba helyreállítása miatt. Mint írták, a győri S10-es, oroszlányi S12-es vonatok 14:50-től a Déli pályaudvar helyett csak Biatorbágytól közlekednek, és oda is érkeznek

Kelenföld vasútállomás (Etele tér) és Biatorbágy között pótlóbuszok közlekednek, melyek folyamatosan, körülbelül 10 percenként indulnak

A pótlóbuszok Budaörsön, Törökbálinton, és Biatorbágyon a vasútállomásnál lévő Volán megállókban állnak meg

A Budapest és Győr közötti InterCity, EuroCity, Railjet Xpress vonatok Budaörsön, Törökbálinton, és Biatorbágyon is megállnak, Budapest és Tatabánya között helyjegy nélkül igénybe vehetők.

Vitézy Dávid is reagált

Vitézy Dávid közösségi oldalán reagált a meggörbült sínpályára, szerinte már ötödik alkalommal áll le a közlekedés az egyik vágányon a Budapest – Győr fővonalon. Bejegyzéséhez csatolt két dokumentumrészletet a 2022 végi leállított beruházásokról.

A két kis dokumentumrészlet 2022 végi, a Lázár János által összefirkált lista a leállított beruházásokról. Konkrétan ennek, a Kelenföld és Törökbálint közötti vonalszakasznak a felújítását és átépítését is ekkor állította le Lázár. Saját kezűleg tett pipát amellé, hogy »alacsony érdeksérelemmel lezárható«, ami konkrétan ennek a projektnek a sorában szerepelt, majd saját kézírásával odaírta a vasúti beruházások listája alá, hogy »Kérem SOS mindegyiket lezárni!«

– írja bejegyzésében.

Hozzátette, „de nyilván ezért is a Siemens, Brüsszel, az ukránok, Trianon, Kádár János vagy épp a másfél évvel később alapított ellenzéki párt lehet a felelős, semmiképp sem az, aki a vasút- és utasellenes döntéseket hozta.” Emlékeztetett, hogy mindezt követően „akadt” 250 milliárd új MÁV-irodaházat venni.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője bejegyzését azzal zárta, hogy „Lázár úr, a magyar vasút válsága egyre mélyebb, és ebben a személyes miniszteri felelősséged bizonyított, vitathatatlan. Mikor döntesz végre úgy, hogy lemondasz? Bármely európai országban erre már rég sor került volna.”

Hegyi Zsolt bejelentette: nyári üzemmódra kapcsolnak

A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy a Pünkösdi hétvégén meghibásodott sorompók tapasztalatai nyomán megnövelték a kulcsfontosságú alkatrészek raktárkészletét és a korábbinál tízszer több, 200 MÁV-busz áll készenlétben.

Emellett 50, vágányzári pótlásra elkülönített és további 50, hétvégi forgalomból felszabadítható helyközi autóbusz is rövid időn belül bevethető, elsősorban a Balaton és a főváros közötti viszonylatokon, valamint a győri fővonal kritikus pontjain.

Kiemelte, hogy a vasúttársaság 53 országos helyszínen készül forgalmi zavarok esetére, és a legkritikusabb térségekbe – például az 1-es vonalra és a Balaton környékére – dízel tartalékmozdonyokat is vezényeltek. A bevethető járműflottát az Országos Haváriaközpont irányítja, ahol a nyári időszakban megerősített létszámmal, éjjel-nappal 9 ügyeletes teljesít szolgálatot.

Az utasok helyszíni tájékoztatásáért és segítségnyújtásért felelős utasmenedzserek négy kiemelt helyszínen – Siófokon, Fonyódon, Keszthelyen és Balatonfüreden – minden nap megerősített jelenléttel dolgoznak augusztus végéig. A Déli pályaudvaron és Kelenföldön továbbra is biztosítják a személyes jelenlétet.

Bejelentette, hogy folytatják a nyári klímaügyeletet is, a járművek légkondicionáló berendezéseit folyamatosan ellenőrzik. Kísérleti jelleggel két Balaton InterCity járaton wifis hőmérséklet-érzékelőket is elhelyeztek, így valós időben követhetik a belső hőmérsékletet, és gyors beavatkozásra is lehetőség nyílik.

Bejegyzését azzal zárta, hogy „időjárási, műszaki vagy forgalmi haváriahelyzet sajnos minden óvintézkedésünk ellenére is kialakulhat, de mindent elkövetünk azért, hogy ezeket egyre hatékonyabban tudjuk kezelni”.