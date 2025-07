Feljelentették Pankotai Lilit a Pride-on való részvétele miatt

Feljelentették Pankotai Lilit, amiért szombaton részt vett a Budapesti Büszkeség menetre átkeresztelt Pride felvonuláson. Az aktivista csütörtökön a közösségi oldalán tette közzé a Mohácsi Rendőrkapitányság határozatát, amely az ellene indult eljárás Budapestre történő áthelyezéséről rendelkezik.

V. Erik 2025. 07. 01. napján szabálysértési feljelentéssel élt Pankotai Lili ellen a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt. A feljelentő állítása szerint Pankotai Lili 2025. 06. 28. napján bizonyíthatóan megjelent a Budapest rendőr-főkapitánya által betiltott rendezvényen

– olvasható a határozatban, amelyben megjegyzik, hogy ezt bizonyítandó a feljelentő Facebook-linken elérhető videót csatolt, „amelyet Pankotai Lili kommentált”. Az indokolás szerint a feljelentés részletesen rögzíti Budapest V. kerületének azon helyszíneit és útvonalait, ahol a rendezvény megtiltásra került, és ahol a feljelentő szerint az aktivista személyesen részt vett.

A Mohácsi Rendőrkapitányság a feljelentést „a szabálysértés eredményesebb és gyorsabb lefolytatása érdekében” az elkövetés helye szerint illetékes Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatóságához helyezi át.

Megtiszteltetésnek tartja, hogy ő lehet az első

„Megtiszteltetés, hogy én lehetek az első, akit feljelentettek, amiért részt vettem a Pride-on. Vannak harcosok, akik már nem a Fiat 500-ra hajtanak (az nekik nem elég), ők már egy személyes lábcsókra gyúrnak Orbánnál – ilyen például az a V. Erik, aki személyesen feljelentett, amiért kint voltam a Pride-on” – írta a bejegyzéshez Pankotai Lili.

„Random fun fact: mindezt a mohácsi rendőrségen tette meg, ahonnan én magam is származom. A rendőrség számára linkeket csatolt, amelyek bizonyítják, hogy ott voltam. 1. Képzeljétek el, ahogy Erik felkel egy nap, és úgy dönt, hogy azzal tölti az idejét, hogy feljelent egy embert, csak mert az több mint 300 ezer emberrel együtt ünnepelni merte a szabadságot. Képes bemenni, és a rendőrségen tölteni a napját – csak ezért” – írta az aktivista.

„2. Kedves Erik! Legközelebb jövő héten otthon leszek Mohácson, írj rám nyugodtan, megihatunk egy kávét, sétálhatunk egyet a Duna-parton, és elmondhatod, mi a problémád a szabadsággal és a szeretettel. 3. Ha meg is tudsz győzni, hogy miért lehet – és kell is – betiltani a szabadságot és a szerelmet, akkor szavamat adom: van pár telefonszámom, és megpróbálom neked elintézni azt a személyes lábcsókot a főninél. Arra pedig, hogy a hatóságok hogyan fognak eljárni az ügyben, rettentően kíváncsi vagyok, és tűkön ülve várom. 283 nap, srácok. Nyomjátok még egy kicsit, amíg lehet – de úgy, hogy érezzem is, mert ez eddig elég gyengusz” – zárul a poszt.