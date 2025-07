Folyamatosan romlik a helyzet Magyarország és Ukrajna között, megállás nélkül megy az adok-kapok

Magyarország és Ukrajna viszonyát meghatározta az elmúlt hónapokban lezajlott kémbotrány, de az EU-csatlakozás is konfliktusforrás a két ország között, amit Orbán Viktor rendszeresen megvétóz Brüsszelben. Ezenkívül a korábbi vezérkari főnök ellen is vizsgálat indult a Kijevhez kapcsolódó kijelentései miatt.

Folyamatos a csörte Magyarország és Ukrajna között, amit több szál is mozgat. Egyrészt ott van a magyar−ukrán kémbotrány, másrészt Ukrajna európai uniós csatlakozása, valamint Ruszin-Szendi Romulusz Ukrajnával kapcsolatos kijelentései.

Orbán Viktor szerdai Facebook-posztjában utalt arra, hogy egy éve járt Kijevben, majd hosszan tárgyalt a tűzszünet és a béke lehetőségeiről Volodimir Zelenszkijjel. „Már akkor figyelmeztettem, hogy az idő nem az ő oldalán áll. Már akkor figyelmeztettem, hogy az oroszok berendezkedtek egy hosszú háborúra, az amerikaiaknál nagy változás készül, Európa pedig kimerülőben. Zelenszkij elnök akkor nem hallgatott ránk. Egy színpadi ember magabiztosságával kardoskodott a háború folytatása mellett.”

„A háború azóta is tart, Európa kimerülőben, az amerikai fegyverszállítmányok pedig csökkenőben. Az ukrán emberek azóta is a háború borzalmait élik át, nap mint nap. Ez nem színház és nem egy filmsorozat. Ez a kőkemény valóság. Magyarország maradt a béke oldalán. Zelenszkij elnök úrnak sem késő még csatlakoznia” − tette hozzá a miniszterelnök.

A magyar kormányfő csütörtökön közösségi oldalán megosztott bejegyzésében ismét Ukrajnáról írt, ahol megismételte: „Kijevnek el kell fogadnia, hogy nem ők mondják meg, mit gondoljanak a magyar emberek!” Emellett utalt az EU-csúcson történt magyar vétóra, amihez hozzáfűzte, hogy „az ukránok egyre vehemensebben támadják Magyarországot, mert Brüsszelben megállítottuk Ukrajna uniós csatlakozását”.

Indokolásképpen pedig közölte, hogy „az ukránoknak meg kell érteniük, hogy Magyarország fundamentális és stratégiai okokból nem támogatja Ukrajna európai uniós tagságát: nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy tönkretegyék az európai, benne a magyar gazdaságot”.

Fókuszban Ukrajna uniós csatlakozása

A két ország közötti konfliktus fókuszában Ukrajna uniós csatlakozása áll. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy Orbán Viktor hiába ellenzi, nincs joga lépéseket tenni az ukrán csatlakozás megakadályozására, mert az egy másik állam döntése. Leszögezte, Ukrajna megteszi az európai integrációhoz szükséges lépéseket, és számít Magyarországon kívül minden tagállam támogatására. Hangsúlyozta, hogy információi szerint a magyar állampolgárok túlnyomó többsége támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök reagált az ukrán elnök kijelentéseire, szavai szerint azt, „hogy mit gondolnak a magyarok, azt nem a kijevi elnök és nem a brüsszeli bürokraták döntik el”. „Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás. Erről minden magyar ember el fogja mondani a véleményét. Ha tetszik, ha nem. Nálunk így szokás” – írta a magyar kormányfő, utalva arra, hogy a magyar kormány Voks 2025 címmel véleménynyilvánító szavazást indított Ukrajna EU-csatlakozásáról.

A magyar kormányfő már többször is vétózott Ukrajnát érintő kérdésekben, és a múlt heti EU-csúcstalálkozón Robert Fico szlovák miniszterelnökkel utasította el az Ukrajnáról szóló közös uniós nyilatkozatot.

A Nemzeti Ellenállási Mozgalom közösségi oldalán jelentette be: „Pár napja mi, magyarok világos üzenetet küldtünk Brüsszelnek: nem kérünk az ukrán EU-csatlakozásból! Több mint kétmillióan szavaztunk nemmel, és ezzel megakasztottunk egy olyan folyamatot, amely komoly károkat okozna hazánknak.”

Hozzátették, hogy Brüsszel „nem fogadja el a magyarok döntését”, és Manfred Weber „többször is elmondta, hogy be akarnak avatkozni a jövő évi magyar választásba”. Úgy látják, Ukrajnában is ez történt, ahol Volodimir Zelenszkij „békét ígért, és a végén a háború élére állt”.

Erre reagált az ukrán külügyminisztérium szóvivője, aki azt írta, hogy „ahelyett, hogy megmagyaráznák a magyaroknak, hogy hogyan tették tönkre a gazdaságot, a magyar kormány inkább azzal van elfoglalva, hogy az ukrán elnökről rajzol karikatúrákat”.

A magyar–ukrán kémügy

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korábban azt állította, hogy lelepleztek egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Kémkedés miatt két magyar állampolgárt letartóztattak, akik korábban az ukrán hadsereg alkalmazásában álltak, most pedig hazaárulással vádolják őket. A két ország között diplomáciai egyeztetés indult, majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, akik Ukrajna budapesti nagykövetségén látták el feladatukat.

Nem sokkal később Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is jelentkezett, így az ukrajnai letartóztatásra adott magyar válaszra megérkezett a reakció: két magyar diplomatát kiutasítanak Ukrajnából.

Orbán Viktor az üggyel összefüggésben május 13-án összehívta a Védelmi Tanácsot. Az egyeztetés részleteiről egy videóban számolt be, ahol a pártot nem nevezte meg, de a vágóképekkel a Tisza Pártra utalt. Magyar Péter közösségi oldalán később arról írt, hogy ha az ellenük felhozott vád „igaz lett volna, akkor azonnal büntetőeljárásnak kellett volna indulnia”, azonban állítása szerint nem indult semmilyen hatósági eljárás. A bűnüldöző szervezeteket pedig felszólította, „haladéktalanul indítsanak vizsgálatot O. Viktor Mihály magyar állampolgár, a Fidesz elnöke ellen, hivatali visszaélés ügyében”.

Újabb ukrán ügynököket lepleztek le

Május 20-án két újabb, ukrajnai kötődésű személyt azonosítottak kémtevékenység gyanújával a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője akkor a tevékenységüket is ismertette: Tseber Roland az ukrán hírszerző szolgálat „illegális” tisztjeként, míg Holló István az ukrán katonai hírszerzés ügynökeként került a hatóságok látókörébe.

Tseber nemzetbiztonsági jelentések szerint aktívan építette kapcsolatait, több vezető ellenzéki politikussal és más parlamenti pártok tisztségviselőivel találkozott, emellett ukrajnai látogatásokat szervezett számukra. Szijjártó Péter külügyminiszterrel is találkozót kezdeményezett, aki helyett Magyar Levente tárgyalt vele. Több találkozóra azonban nem került sor, mert csak a tárgyalás után nézett utána az elhárítás Tseber hátterének.

A másik azonosított személy, Holló István, aki kizárólag ukrán állampolgársággal rendelkezik, régóta a magyar elhárítás látókörében volt. Kocsis szerint a magyar hadsereg energetikai rendszerének megismerésével kapcsolatban folytatott aktív hírszerzői tevékenységet.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit a szaktárca vizsgálta

A volt vezérkari főnök ellen a Honvédelmi Minisztérium indított vizsgálatot, és megállapította, hogy kettős kommunikációt folytatott. Míg jelentéseiben „a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a »Slava Ukraina!« (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta”.

Nem sokkal később az ukrán titkosszolgálat, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot.

Ennek következtében Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Egy látványos TEK-es akcióról készült videó is felkerült az internetre, amiben elfognak egy férfit, akit kapcsolatba hoztak a kémkedési botránnyal, és még aznap kitoloncoltak az országból.

Ruszin-Szendi korábban az ukrán kémüggyel kapcsolatban ellene felhozott vádakat „legalja dolognak” nevezte: úgy fogalmazott: a titkosszolgálatnál azért „mennek félre” a dolgok, mert ott is politikai tisztogatás történt. „Ne várjunk sikert, ha hozzá nem értő emberek vezetik” – fogalmazott Ruszin-Szendi, aki az őt ért vádakra „hamis bizonyítékokként” tekint, amelyeket szándékosan gyártanak ellene. Kijelentette, hogy korábban az Index által elsőként publikált honvédelmi minisztériumi jelentés tartalmával ellentétben mindig „Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját” követte, majd kritikával illette a haderőben uralkodó morált, ami szerinte „soha nem volt ilyen alacsony”.

(Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök [b] tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel [j] az Europa épületben a találkozó kezdete előtt 2024. június 27-én Brüsszelben. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)