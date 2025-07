Túszdráma a Balatonnál, de a szakemberek már hűtik a kedélyeket

Sok balatoni strandon „túszul vannak ejtve” a turisták, ha kulinaritásról van szó. A nyaralók nem igazán válogathatnak a büfék kínálata alapján. Ha az átlagos strandminőségnél jobbat szeretnének, és elhagyják a strandot, akkor sok helyen újabb belépőt kell vásárolniuk. Ezt viszont már nem szívesen veszik meg a vendégek. Ez a fajta „túszdráma” a jövőben változni fog, egyszerűen azért, mert egyre igényesebbek az utazók.

Jó példa erre Balatongyörök, ahol egy újszerű kezdeményezés a strandok gasztronómiai színvonalában is elindíthat némi változást. Az strandcukrászdában akár 3500 fürdőnadrágos „VIP”-vendéget is képesek kiszolgálni egy nap alatt.

Az unalmas marketingszöveg a Balatonon izgalmas valósággá vált.

Balatongyörökön megnyitott az első olyan „VIP”-fagylaltozó, amely a prémiumminőséget, a modern dizájnt és az ügyfélközpontú kiszolgálást helyezi a középpontba, mindezzel választ kínálva a Balatonon egyre inkább megjelenő tudatos fogyasztói igényekre.

Ez mondat úgy hangzik, mintha egy unalmas marketingszöveget írt volna valaki a strandon, de most valóban erről van szó, valami megmozdult a kulinaritás területén

– mesélte Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

A fagylaltturizmus Mekkája

A Balatongyörökön most átadott új fagylaltozó tulajdonosai szerint a nyaralóövezetben még mindig kevés olyan hely van, ahol az esztétikai színvonal és a prémiumminőség ilyen mértékben találkozik. Szerintük a vendégek ma már nem csak finom fagyira, süteményre vágynak, hanem arra is, hogy azt ne egy fel nem újított, 70-es évekbeli bódéban szolgálják ki nekik. Ez a gondolat egyértelműen jelzi a paradigmaváltást a balatoni vendéglátásban.

Vadócz Jenő, a Promenád Cukrászda és Kávéház cukrászmestere elmondta, hogy olyan versenydíjas különlegességek is kaphatók a strandon, mint a tavalyi év Balatoni Fagylatja nyertes íze, a Balatoni Mámor (diófagylalt vörösboros fügeöntettel, karamellizált dióval), az idei Év fagylaltja országos verseny kiemelt finomsága, a Százéves Alma (szerecsendiós alap, alma-cider variegato, ropogós diós crumble), vagy a hazánkban csupán néhány helyen elérhető Vatikán-fagylalt.

Ráadásul itt a minőségi szolgáltatásnak nem feltétele az, hogy a fürdőnadrágot nyakkendőre cseréljék a vendégek, jöhetnek strandpapucsban is

– mondta ironikusan a cukrászmester.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az új strandfagylaltozó is megerősíti azt a trendet, miszerint „a Balaton ma már fagylaltnagyhatalom. Nincs még egy turisztikai régió Magyarországon, ahol ennyi kiváló kézműves fagylaltozó működne”. Fekete szerint a minőségi törekvések egy teljesen új fogalmat hoztak be a balatoni vendéglátásba, a fagylaltturizmust.

Ez azt jelenti, hogy az utazók kifejezetten egy-egy elismert fagylaltozó miatt látogatnak el a térségbe, sokan csak ezért utaznak ide a a strandszezonon kívül is. Ugyanakkor a most következő két hónapban is sokan választanak majd úgy strandot, hogy nem csak annak közelsége lesz a szempont, hanem az is, hogy lehet-e ott valami finomat, különlegest kapni.

Többet a jobbért

„A balatoni strandokon gyakran túszul vannak ejtve a turisták. A borsos belépők megfizetése után nincs lehetőségük elhagyni a strandot egy valódi gasztronómiai élményért. Ezért is fontos, hogy most egy olyan cukrászda nyílt a strandon belül, amely minőségi fagylaltot, süteményt és szolgáltatást kínál. Ez a verseny kiélezését is elindíthatja a strandokon belüli kínálatban” – erősítette meg Éskovács Péter.

A szakértő szerint ez a jelenség arra ösztönözhet egyre több szolgáltatót, hogy felismerjék: a vendégek hajlandók többet fizetni a magas színvonalért.

Ugyanakkor azoknál, akik már most is drágállják a balatoni árakat, még tudatosabb fogyasztói magatartás alakul ki: ők már nem elégszenek meg a kötelező minimumokkal. Számukra fontossá vált a kiváló ár-érték arány, a tiszta, modern környezet, és az, hogy egy szolgáltatás valódi élményt is nyújtson. Ezt a folyamatot a szakirodalomban élményalapú turizmusnak (experience-based tourism) nevezik.

Mi az élményalapú turizmus? Az élményalapú turizmus egy olyan utazási forma, ahol a látogatók nem csupán a látványosságokat nézik meg, hanem aktívan részt vesznek a helyi kultúrában, hagyományokban és tevékenységekben, ezáltal mélyebb és személyesebb élményt szerezve.

Éskovács szerinte a strandon most megnyíló új „VIP”-cukrászda segíti népszerűsíteni azt a célt, hogy a Balaton ne csupán szezonális, hanem tartalmas, hosszú távon is vonzó célponttá váljon, hiszen egy jó cukrászdába, nem csak kánikulában, de a hűvösebb őszi, tavaszi napokon, szívesen beülnek a turisták. Véleménye szerint a minőség, a dizájn és a szolgáltatói verseny egyik jó példája az új projekt, ami végre segít abban is, hogy a Balaton kilépjen abból a retró imázsból, amelyet sok szolgáltató még mindig erőltet, de valójában a többség már nem igazán kíváncsi rá.

Egyéb opciók

Ha mégsem Balatongyörök lenne az úti célunk, de egy jó fagylaltot vagy egy finom süteményt azért elnyalnánk vagy elmajszolnánk a magyar tenger partján, akkor ajánlunk még pár helyet, ahol ugyan nem közvetlenül a strandon, de hasonló minőséget kapunk a pénzünkért cserébe.

Elsőként itt van nekünk Balatonfüreden a Bergmann Cukrászda. Ez a Zsigmond utcai legendás hely klasszikus, nagypolgári hangulatával és kifinomult desszertkínálatával hódít. Krémeseikről és zserbóikról híresek, sőt a 2023-as Dining Guide Top 100-as listán is szerepelnek. Frissen sütött pékáruik – például kenyerek, pogácsák – legalább olyan kedveltek, mint a süteményeik.

Másodikként Balatonlellén a Szalay Cukrászda. A Balaton déli partján nemrég nyílt meg ez az ikonikus hangulatú cukrászda, ami részben a Szalay-kúria több száz éves receptjeit kelti új életre. A nagypolgári látványt modern mentes (glutén-, tej-, cukormentes) finomságokkal kombinálják – ideális választás, ha trendi és ízes élményre vágyik valaki.

Illetve itt az elmaradhatatlan Tihanyi Apátsági Rege Cukrászda. A Tihanyi Apátság teraszán elterülő hely nem csupán édességeivel, hanem páratlan panorámájával is elvarázsolja az embert. A sütemények mellett reggelit és főételeket is kínálnak, sőt egészségtudatos alternatívákban is bővelkednek, a cukor-, tej-, lisztmentes opciók itt is teljesen alapnak számítanak.

Ha ezek után a klasszikus helyek után még mindig új ízeket keresne valaki, akkor érdemes útba ejteni például Balatonlellén a Geleta vagy a Márton Cukrászdát, illetve Siófokon a mandulás-karamellás finomságokat kínáló Villa Grétát – mindegyik remek alternatíva lehet a süteményes balatoni körút folytatásához. Tehát ha summáznunk kéne a dolgot, akkor kijelenthetjük, hogy Balatonlelle a Balaton cukrászda-nagyhatalma, hiszen a településen három kiemelkedő helyet is találhatnak az édesszájúak. Csak ne lenne olyan messze…

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)