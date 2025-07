Kiderült, Orbán Viktor mivel ébresztette reggel a „harcosait”

A „Harcosok Klubja” címkével megosztott, zárt körnek szóló Facebook-bejegyzésekben Orbán Viktor egy ideje már összegez eseményeket, véleményt mond az aktuális ügyekről és erősíti a saját politikai narratíváját. Ezek a posztok rendre katonás stílusban, pontokba szedve közlik az üzeneteket, és rendszerint mozgósító zárómondatokkal végződnek.

A pénteki üzenet nyitógondolatában a miniszterelnök egyértelmű utalást tett Varga Judit csütörtöki bírósági nyilatkozatára, melyben a volt igazságügyi miniszter élesen bírálta volt férjét, a Tisza Párt elnökét:

Tegnap Varga Judit ismét elmondta az igazságot. Láthattátok, miből lett a Tisza, ez az évszázad átverése.

Az utalás Varga Judit kijelentésére vonatkozik, amelyet újságírói kérdésre felelt, miszerint visszatérne-e a közéletbe: „Ha ebben a versenyben egy olyan embernek is, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény, adnak pontokat, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni.”

Meglepetés: „Brüsszel támadja a kormányt”

A miniszterelnök emellett külpolitikai ügyeket is érintett. Az ukrán csatlakozási tárgyalásokat megemlítve megismételte álláspontját, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát.

A bejegyzésben említést tett egy aszályvédelmi terepszemléről is, amelyen – állítása szerint – Brüsszel „támadásának” célpontjává vált magyar intézkedéseket vettek szemügyre:

Brüsszel támad bennünket, mert ingyen adjuk a gazdáknak az öntözővizet. Kitartunk.

A nap eseményeit katonás naplóbejegyzésként zárta: Hotel Lentulai – „adás vasárnap”, majd búcsúlátogatás Marosvásárhelyen a nemrég elhunyt Kincses Előd ügyvédhez, akit „bátor emberként” jellemzett.

A poszt végén, ahogy az megszokottá vált az utóbbi hónapok Harcosok Klubja-bejegyzéseiben, újra egy mozgósító zárás érkezett: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

„Hahó, Harcosok!”

A miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is üzent a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban. Július elején a Budapest Pride kapcsán közölte, hogy a hatóságok eljárásokat indíthatnak a felvonulás résztvevői ellen, és bírálta a kokárdával való színpadi performance-ot, mondván: „Akárminek is gondolja magát, nem szórakozhat a nemzeti szimbólumainkkal.” Ugyanebben az üzenetben belpolitikai ügyeket is érintett, jelezve, hogy a kormány a fiatalok első lakáshoz jutását segítő döntésre készül. Külföldi témaként pedig azt hangsúlyozta, hogy Montenegrót kellene felvenni az Európai Unióba, nem Ukrajnát. Az ilyen üzenetek rendre személyes hangvételű megszólítással („Hahó, Harcosok!”) indulnak, és gyakran zárulnak kampányra utaló felhívással.