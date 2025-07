Történelmi pillanat: Kapu Tibor egyenesen az űrből válaszolt az Indexnek

Kapu Tibor hazánk második kutatóűrhajósaként ezekben a napokban is kísérleteket végez a Nemzetközi Űrállomáson. A Magyar Űrhajós Program (HUNOR) egyedülálló lehetőséget biztosított arra, hogy magyar újságírók videókapcsolat segítségével kérdéseket tehessenek fel az ISS fedélzetén tartózkodó űrhajósnak. Az Index történetében először egyenesen az űrből kaptunk választ kérdésünkre.

Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program (HUNOR) keretein belül, az Axiom–4 misszió legénységének tagjaként – többszöri halasztást követően – magyar idő szerint 2025. június 25-én, 8 óra 31 perckor sikeresen elindult a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A Crew Dragon űrkapszula másnap dokkolt az ISS-re, a csapat négy tagja csatlakozott az űrállomás legénységéhez. Kapu Tibor azóta is kísérleteket végez, feladat bőven van: az Axiom–4 misszió rekordszámú tudományos tartalmának mintegy fele tisztán magyar kísérlet.

Kapu Tibor: Szerintem nem az a válasz következik, amire számítanál

Mi volt eddig a legnagyobb kihívás, amivel szembe kellett nézned, akár mentális, akár fizikai értelemben a Nemzetközi Űrállomáson? – kérdeztük Kapu Tibortól.

Szerintem nem az a válasz következik, amire számítanál. A Nemzetközi Űrállomáson rendkívül könnyű elhagyni dolgokat. Mondhatnék persze rengeteg mindent, nem olyan könnyű fókuszálni, minden órában mást kell csinálni, most épp interjúzok veletek – aminek nagyon örülök –, egy órával ezelőtt még egy pszichológiai kérdőíven kellett dolgoznom, két órával ezelőtt pedig egy teljesen más kísérleten

– kezdte válaszát lapunknak az űrhajós, hozzátéve: „Amikor az embernek ennyi különböző feladata van – hála Istennek erre felkészítettek minket az elmúlt egy-két évben –, azért könnyű elveszíteni a fókuszt”.

Kapu Tibor nevetve megjegyezte: „Könnyű elveszíteni gyakorlatilag minden mást is, az űrállomásnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy a tárgyak ellebegnek tőlünk nagyon csendben. Olyan mintha az űrállomás szelleme játszana velünk, sőt, direkt szivatna minket. A Földön soha nem hagyok el nagyjából semmit, nem nagyképűségből mondom, erre tényleg büszke vagyok, nagyon kevés dolgot hagytam el mind a 33 évem alatt, de itt... inkább nem is merem mondani, mert valószínűleg a kutatóink is hallgatják ezeket a perceket. Mindent megtaláltam, úgyhogy minden rendben”.

A magyar űrhajós végül egy másik, a mindennapi életre jellemző kihívást említett: „Ruhát hajtogatni lehetetlen. Nem tudom, mennyire látjátok, de az, hogy most nagyjából egyenes pólóban vagyok, az a csodával határos”.

(Borítókép: Újságírók kérdéseket tesznek fel élő beszélgetésben a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó Kapu Tibor űrhajósnak a HUNIVERZUM Látogatóközpontban a Millenárison 2025. július 4-én. Az esemény moderátora Szujó Zoltán televíziós újságíró sportriporter volt. Fotó: HUNOR / MTI)