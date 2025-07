Mindent borít a piacon az Otthon Start program, megmozdulnak a lakásárak

A héten bejelentett, államilag támogatott hitelprogram részleteit beszéltük át a műsorban Balogh Lászlóval. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője szerint az utóbbi évek egyik legjobban célzott és legátfogóbb lakhatási támogatási programja, amely alapvetően megváltoztathatja a kereslet és kínálat viszonyát a piacon. Pozitívumként értékelte, hogy kamattámogatott hitelről van szó, nem vissza nem térítendő támogatásról, így az eladók kevésbé tudják beépíteni a támogatást az árakba.

Végig vettük a program részleteit is:

fix 3 százalékos kamatozású hitel igényelhető legfeljebb 50 millió forintig , és a futamidő nem lehet hosszabb 25 évnél .

, és . Az önerő minimuma a Magyar Nemzeti Bank által megszabott 10 százalék .

A támogatás nem kötött se korhatárhoz, se házassághoz, se gyermekvállaláshoz, csupán 2 éves magyar társadalombiztosítási jogviszony szükséges hozzá.

Az ingatlan ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot – ez azt jelenti, hogy az Otthon Start program keretében igényelhető maximum 50 millió forinthoz még 50 millió forint tehető hozzá más forrásból –,

míg a négyzetméterár legfeljebb másfél millió forint lehet .

A korhatár nélküli támogatás mindazokra vonatkozik, akik nem rendelkeznek lakóingatlan-tulajdonnal, de leginkább a 18–40 éves korosztályt célozza , ahol csak 40 százalék rendelkezik saját lakással.

Az Otthon Start támogatás más állami kedvezményekkel és hitelprogramokkal is kombinálható , például a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok).

A szakértő szerint most bejelentett Otthon start program a használt és az új lakások további drágítását lassíthatja a beépített másfél millió forintos négyzetméterár. A 10 százalékos önrészre már tavaly óta lehetőség van, ezt a bankok bizonyos feltételek teljesülésekor megadhatják, de ugyanakkor, ha egy 50 milliós ingatlant vennénk, amelyhez van ötmillió forintunk, még akkor is elő kell teremteni a maradék 45 milliót, de azt már valószínűleg más hitelkonstrukció révén. Eddig ahhoz 6-7 százalékos banki hitellel lehetett hozzájutni, most viszont csak 3 százalékos kamatozású lesz a hitel. Ez pedig vélhetően havi szinten könnyebben kigazdálkodható lesz a fiatalok számára.

Miért került bele a programba a kétéves társadalombiztosítási jogviszony? Balogh László szerint egyik lehetőségként azt vetette fel, hogy ezzel a külföldi spekuláns vásárlásoknak lehet elejét venni.

Magyarországon a 40 év fölötti magyarok 80 százalékának van saját ingatlana, míg a 18-40 közötti korosztályon belül ez az arány mindössze 40 százalék. A 2016 óta tartó családtámogatási programokkal – csok, csok+, babaváró – nagyon sok fiatal tudott élni, de bőven maradtak olyanok is, akik még így sem feleltek meg minden kritériumnak, így az Otthon Start program leginkább rájuk lett szabva.

Balogh László szerint Budapesten például a külső kerületeket célozzák majd az elsőlakás vásárlók, és nem a drága Belvárost. Fontos, hogy a fiatalok körében a panelek nagyon népszerűek, a fővárosban az elmúlt időszakban ennek a korosztálynak a tagjai közül négyből egy biztosan panellakást vett. Ugyanakkor a kisebb lakások értelemszerűen olcsóbbak, tehát valószínűleg a 35-40 négyzetméteres ingatlanok kereslete ugrik majd meg.

Szeptemberben indul az Otthon Start program, adódik a kérdés, mennyire fogja felkavarni a lakáspiacot. A szakértő szerint a potenciális vevőknek addig mindenképpen ki kell várniuk, még azzal együtt is, hogy akkor majd több lehetséges vevő versenytárssal kell számolniuk.

Ugyanakkor eladói oldalról, ha már eldöntöttem, hogy eladom a lakásomat, és van esetleg már konkrét vevő az ingatlanomra, akkor bizony érdemes most megkötni az üzletet. Már csak azért is, mert nagy biztonsággal nem lehet kiszámolni, hogy az Otthon Start gerjesztette hiteligénylés nyomán a megugró vásárlási kedv mennyivel viheti feljebb az eladásra kínált ingatlanom árát.

A megugró vásárlási kedv vélhetően fél vagy egy százalékkal növelheti meg ősszel az ingatlanok átlagárát, de ha abból a pénzből új ingatlant vennénk, akkor ne feledjük, hogy majd nekünk is ennyivel többet kell fizetnünk érte

– zárta elemzését Balogh László.

A műsorban még arról is szó volt, hogy