Politikai ütközet a MÁV romjain: ezúttal Magyar Péter is csatlakozott egy Lázár–Vitézy-vitához

Újabb front nyílt a hazai közéletben: a MÁV válsága körüli felelőskeresés most már nemcsak a közlekedéspolitikai viták terepe, hanem nyílt politikai csatatér is. Ezúttal Magyar Péter is beszállt Lázár János és Vitézy Dávid éles hangvételű vasúti vitájába, amely az összeomló szolgáltatás, leállított fejlesztések és látványpropaganda körül forog.