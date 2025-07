Lemond a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője

„A Tisza fővárosi frakciójának vezetője, Dr. Ordas Eszter családi okból július 15-ével lemond a közgyűlési mandátumáról. A Tisza elnöksége és a budapesti frakció tudomásul vette frakcióvezető asszony döntését” – közölte Facebook-oldalán a párt budapesti frakciója.

A közleményből az is kiderül, hogy az így megüresedő képviselői mandátumot Gerzsenyi Gabriella veszi át. A Tisza Párt jövő héten dönti el, hogy ki vezesse a későbbiekben a frakciót.

A 2024 júniusi önkormányzati választásokon a Tiszának 10 mandátumot sikerült megszereznie, köztük volt a jogász végzettségű Ordas Eszter, aki a párt budapesti listájának második helyén szerepelt. Ordas a közgyűlés megalakulása után rögtön világossá tette: nem hajlandók személyi kérdésekről szavazni, amíg nem módosítják a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). A frakcióvezető arról is beszélt, hogy Budapestnek nincsen szüksége két főpolgármester-helyettesre – ami be is vált, ezt a pozíciót a mai napig nem tölti be senki.

Ordas Eszter egyik legnagyobb hibája az volt, amikor októberben felszólította Karácsony Gergelyt, hogy rúgja ki Szabó Rolandot, az Állatkert főigazgató-helyettesét. Ezzel az volt a probléma, hogy Szabó ekkor már közel két éve nem dolgozott az Állatkertnél, ráadásul nem a főpolgármester volt a munkáltatója.

Később azzal került a hírekbe, hogy a magyar zászlót rendszeresen felcserélte Tádzsikisztán lobogójával a közösségi felületein. Nemcsak a privát oldalán, de a TISZA Budapest Facebook-oldalon is visszajáró baki volt a zászlócsere.

(Borítókép: Ordas Eszter 2024. október 4-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)