A Megadodo Publications által kiadott Galaxis útikalauz stopposoknak leváltotta a galaxis fő tudásforrásának számító Encyclopedia Galacticát, egyrészt azért, mert olcsóbb, másrészt viszont azért, mert a következő felirat szerepel a borítóján:

Ne ess pánikba!

Ez a tanács nemcsak azoknak fontos, akik a Föld elpusztulása után menekülnek az interdimenzionális egerek és híresen rossz verseket író Vogonok elől téren és időn át, hanem azoknak is, akik Budapestről a Balatonra szeretnének lejutni.

Akik mégis úgy döntenek, hogy minden figyelmeztetés ellenére nekivágnak a magyar tengernek, azoknak két opciójuk van, vagy a MÁV-ot választják, vagy autóba ülnek. A MÁV-val való kalandozást mi már eleve kizártuk, hiszen a vasúttársaság már az első nyári hétvégén összeomlott, ezért nem szerettük volna megkockáztatni, hogy háromórás késéssel érjünk Keszthelyre, így végül az autó mellett döntöttünk – utólag, késő este tudtuk meg, hogy valóban háromórás késések voltak a MÁV-nál, igaz, nem a Balaton felé, hanem a soproni vonalon.

A GPS szerint nem sokkal több mint két óra alatt le kellett volna érnünk Budapestről a partra. A valóságban három óra húsz percet töltöttünk az M7-esen. A munkálatok miatt kialakult torlódásban volt időnk megtanulni fejből a mellettünk parkoló autók rendszámait, de legalább éhesen és szomjasan érkeztünk meg utunk első állomására, Keszthelyre, hogy a Balaton déli partja után végigegyük a magyar tenger északi partját is.

Azok az olvasók, akik csak az árakra kíváncsiak, azoknak itt egy rövid összefoglaló:

a sima lángos ára 1200 forintól 1500 forintig terjed,

a sajtos-tejfölös lángosra 2300–2500 forinttal érdemes számolni,

egy kiadósabb adag hekk 4000–5000 forintba kerül,

a palacsinta darabja általában 400–500 forint, de van, ahol hármasával adják, így egy darab csak 300 forintba kerül,

a gíroszért pedig mindenhol legalább 4000 forintot kell kifizetni.

Persze ez a cikk nem igazán a lángosok vagy a palacsinták árairól szól – azok csak ürügyként szolgáltak, hogy megnézzük, mi történik a Balaton északi partján, amikor egy egész turisztikai szektor próbálja túlélni a változó időket. Úgyhogy akik eljutottak idáig a cikkben, és nem léptek ki egyből az árak felsorolása után, azokat arra kérem, hogy ne essenek pánikba a cikk hossza láttán, hanem tartsanak velünk Keszthelytől Balatonkeneséig tartó utunkon, ahol bemutatjuk a lángost mint a magyar gazdaság görbe tükrét.

A magyar ember nem képes élvezni az életet

A keszthelyi part és a strandhoz vezető út teljesen kihalt volt. Egy jó hírről azonban be tudunk számolni: egy gombóc fagylalt ára 650–700 forint között van az összes helyen, ez elsőre soknak tűnhet, de már a fővárosban is hasonló árakkal találkozhatunk.

A fagylaltokat magunk mögött hagyva bevetettük magunkat a büfék közé. Az első lángosos azonban nem fogadott minket kitörő lelkesedéssel.

Az újságírók mindig megírják, hogy így drága a lángos meg úgy drága a lángos, és elriasztják a turistákat, pedig pont arra lenne szükség, hogy idecsábítsuk a magyarokat, és ne külföldön költsék el a pénzüket

– mondta fintorogva, miközben az árakat próbáltuk feljegyezni.

A sima lángos 1400 forint, a sajtos-tejfölös 2300. A különlegesebbekért már jobban a zsebünkbe kell nyúlnunk: egy sonkával-sajttal töltött lángos 3500, a SonGoKu (sonka-gomba-kukorica) pizza magyar változata, a SonGoKu lángos pedig 4000 forint. A lángosos szerint a külföldiek nyitottak az extrémebb megoldásokra is, az angolok például nagyon szeretik a lekváros-tejfölös lángost, ami náluk azért működőképes, mert alapból nem készítik annyira sósra a tésztát.

Mi 100 forintot emeltünk tavaly óta a lángosaink árán, mert nőttek az energia- és alapanyagárak, és nyilván nem találni embert, aki hajlandó lenne a melegben beállni a még melegebb konyhába 500 forintos órabérért

– fogalmazott a lángos tulajdonosa, aki időközben megenyhült, és úgy döntött, hogy név nélkül hajlandó nyilatkozni.

Úgy gondolja, hogy a Balaton semmivel sem rosszabb, mint a külföldi opciók, a Balaton vize is jó, ennek ellenére nagyon rövid a szezonjuk, július 15. után szokott igazán beindulni az élet Keszthelyen, és már néhány nappal augusztus előtt véget is ér.

„Külföldiek sincsenek már olyan sokan, németek helyett inkább szlovákok és lengyelek vannak” – összegezte.

Ezután bementünk a keszthelyi fizetős strandra, ahol 1700 forint volt a belépő, de emiatt nem csökkennek az árak a büfékben jelentősen. 1300 forintért láttunk sima lángost, a sajtos-tejfölös itt is 2300 forint volt, amíg a hekkért 5000 forintot kértek el, ami hasábbal 5500.

A kis büfék mellett azonban a strandon belül találunk igényesebb helyeket is, az egyik ilyen hely a Vitorlás Bisztró, amelynek tulajdonosa, Biczó András vezetett be minket a balatoni vendéglátás nehézségeibe. Kifejtette, nagyon nehéz megfelelő alkalmazottakat találni, nekik ugyan szerencséjük van, mert szinte teljesen családi vállalkozásként dolgoznak, de konyhai kisegítőkre és mosogatókra nekik is szükségük van, azonban a meghirdetett állásaira egy hónapig nem talált jelentkezőt. A legnagyobb problémát azonban nem a megfelelő munkaerő megtalálása okozza, hanem a magyar néplélek.

A magyar ember saját maga ellen dolgozik. Inkább megvon magától mindent, semhogy élvezze az életet. Nem vagyunk olyan hedonisták, mint a mediterrán népek, aztán már amikor idősek lesznek, akkor jöttek rá, hogy elcseszték, és nem éltek igazán

– fogalmazott Biczó András, aki úgy látja, 20-30 százalékos forgalom-visszaeséssel kell számolniuk az idei szezonban, ha nem kavar be nagyon az időjárás.

Elmondta, hogy normál esetben ilyenkor már tömve van a strand, azt pedig már mi is láttuk, hogy a 30 fok feletti hőség ellenére csak lézengenek az emberek a parton, ez pedig azért van, mert az emberek egy bizonytalan helyzetben először az olyan luxuskiadásaikból vesznek vissza, mint a moziba vagy étterembe járás.

Szerintem a gazdasági helyzet okozza a visszaesést, meg a bizonytalanság, hogy jönnek a választások, és nem tudni, mi lesz, ezért nem mernek pénzt költeni az emberek. Nem akarom belevonni a politikát, de sokat rontott a helyzeten, hogy a SZÉP-kártyát már a barkácsáruházakban meg mindenhol felhasználhatják az emberek

– mondta vendéglátónk.

Biczó András szerint az embereknek jobban kellene figyelniük arra, mit esznek, mintsem hogy azt nézik, hogy mennyiért. Majd felsorolta, hogy amíg más helyeken már reggel előre kisütik a hekket, amit meg sem pucolnak rendesen, vagy mirelit csirkemellet beleraknak két száraz zsömle közé 2000 forintért.

A magyar strandolóknak az evés nem élvezet, hanem egy szükségletkielégítés. Az igazi pénzkidobás, amikor valaki fizet azért, amit saját maga otthon, két perc alatt ki tudna sütni bő olajban negyedannyiért

– összegezte a tulajdonos, majd hozzátette, nincs lehetőségük elmagyarázni a vásárlóknak előzetesen, hogy milyen szakértelemmel és eljárásokkal készítik az ételeiket, amelyeket otthon nem tudnának a legtöbben reprodukálni.

Ezt azonban szerinte könnyen be lehetne mutatni azzal, ha a vendéglátóhelyek kategorizálva lennének, ahogy azt a szállodák esetében megteszik csillagok alapján. Ezáltal mindenki számára egyértelmű lenne, melyik büfé vagy étterem milyen minőségű szolgáltatást ad, és ezáltal a turisták tudhatnák, hogy mire számíthatnak.

„Most az emberek a balatoni helyeket bekategorizálták egy szintre, aztán meglepődnek, amikor bejönnek hozzánk, hogy ilyen is lehet egy kifőzde a strandon” – zárta gondolatait.

A cukrászdák és fagyizók még nyeregben vannak

Miután magunk mögött hagytuk a hedonizmusra képtelen hévízi strandolókat, Balatongyörökre érkeztünk, ahol 1500 forintért léphettünk be az egyébként nagyon jól felszerelt és hangulatos strandra, amit azért szemeltünk ki magunknak, mert a díjnyertes szaloncukráról, bejglijéről és elsősorban fagylaltjairól ismert Promenád Cukrászda és Kávéház fagylaltpontot nyitott a parton alig egy héttel ezelőtt.

650 forintért meg is kóstoltuk a 2024-es Balaton fagylaltja elismeréssel díjazott Balatoni mámor elnevezésű fagylaltot, ami valóban elképesztően jó volt, bár valószínűleg a mi ajánlásunk kevesebbet ér, mint a világbajnokságról és Európa-bajnokságról érmeket elhozó magyar fagylaltkészítő mesterek által kiosztott díj.

Ahogy a hideg diós csodát ízlelgettük, összefutottunk Vadócz Jenővel, a Promenád cukrászmesterével, aki kifejtette nekünk, hogy azért nyitották meg a fagylaltpontot a parton, mert a községben található cukrászda elsősorban csak a túrázókat érte el.

Egyelőre elég jó napjaink voltak, de még csak egy hete nyitottunk, úgyhogy kíváncsian várjuk, milyen lesz a szezon

– fogalmazott a cukrászmester, aki üzletvezetőként is dolgozik.

Vadócz Jenő pont ellentétesen látja a helyzetet, mint Biczó András, szerinte ugyanis pont hogy igényesebbek lettek a magyar turisták arra, hogy ha már valamiért fizetnek, azért jó minőségű termékeket kapjanak cserébe.

Az az előnyünk az éttermekkel szemben, hogy amíg a főételeken spórolnak az emberek azzal, hogy otthon készítik el, addig süteményt kevesen, fagylaltot meg még kevesebben készítenek otthon. Ha pedig már költenek ilyen termékekre, akkor az az elvárás, hogy az adott édesség jó legyen

– tette hozzá Vadócz Jenő.

Az üzletvezető megmutatta nekünk új fagylaltpontjukat, ahol nemcsak a termékek minőségére, hanem az üzlet kinézetére is nagyon odafigyeltek, hogy egyértelműen elkülönüljenek a megszokott sörpados balatoni büféktől, és megmutassák, hogy egy magasabb színvonalat képviselnek. Az emberek pedig egyértelműen kedvelik új üzletüket, és az árakkal sem problémáznak.

Nekünk soha senki nem panaszkodott arra, hogy drágák lennénk, pedig 1600 forint környékén adunk egy szelet süteményt. Az emberek toleránsabbak lettek, mert a saját vásárlásaikon is érzik, hogy minden megdrágult, így átérzik, hogy a vendéglátóhelyek költségei is sokat növekedtek

– összegezte Vadócz Jenő.

Két hétig egy autóval a Balaton körül

Miután megettük a fagylaltunkat, Balatonakali felé vettük az irányt, hogy ne csak fizetős, hanem szabadstrandot is megnézzünk. A térkép által jelölt szabadstrand helyén azonban épülő sorházakat találtunk, bár volt mellettük egy elzárt füves terület, ahol talán be lehetett volna jutni a vízig, de mivel se embert, se büfét nem láttunk a part közelében, ezért csüggedten indultunk tovább Örvényesre.

Az ottani szabadstrandon egyetlen büfé működött, magányosan, mint egy elhagyott világítótorony a turizmus tengerén. Tipikus balatoni strandételeket azonban nem láttunk, inkább a gírosz és a hamburger volt divatban. Gyorsan tovább is akartunk állni, de a parkolóban észrevettünk egy fiatal férfit, aki egy furgonnak támaszkodva edényeket mosogatott.

Endre táncművész, aki a Genfi Konzervatóriumban végzett, koreográfusként dolgozik, de úgy döntött, hazatér, mert hiányzott neki Magyarország. Most éppen barátnőjével járják körbe a Balatont átalakított furgonjukkal.

„Mondhatjuk, hogy home office-ban vagyunk. Vagyis Flóra abban van, ő tud innen is dolgozni” – mesélte.

Flóra zenész, és amíg mi a furgon mellett beszélgettünk Endrével, ő addig is fején fülhallgatóval, az „ágyukon” ülve dolgozott laptopján. Hangszerei elférnek a járműben, internet van, így semmi nem akadályozza abban, hogy összekösse a kellemest a hasznossal.

Nagyon változó, hogy hol milyen árakkal találkozunk. Siófokon néhány napja 1500 forintért ittunk egy jegeskávét, pedig azt hittük, ott nagyon drága lesz, itt a környéken viszont 2500 forintért kaptuk meg szinte ugyanazt a kávét, úgyhogy nehéz megmondani, hogy most hol drága és hol nem a Balaton

– mesélte nekünk Endre.

Mivel már jó néhány napja élnek a magyar tenger partján, így egészen jelentős tapasztalatot szereztek abban, hogy olcsón megoldják az étkezést, igaz, ez nekik is csak akkor megy, ha főznek a furgonjukban.

Nagyjából 10 ezer forintból megoldunk két napot ketten, de csak ha főzünk. Ha elmegyünk enni valahova, az alsó hangon 12-14 ezer forint környékén indul

– mondta a táncművész.

Bár nagyon érdekes történetei voltak a fiatal párnak a nomád életről, de a melegre való tekintettel elengedtük őket fürödni a Balatonba, mi pedig továbbálltunk, hogy megnézzük, milyen a helyzet a Tihanyi-félszigeten.

A tihanyi Magyar Péter szerint nem a balatoni büfék a drágák, hanem a magyarok csórók

A helyiekkel való egyeztetés után Tihany legnagyobb szabadstrandjánál, Gödrösön álltunk félre. Az eddigi strandokkal ellentétben itt a csaknem egy kilométeres partszakasz tömve volt strandolókkal, és a büfésor padjain is szép számmal ültek turisták.

Éppen a Horgony Büfé árlistáját jegyzeteltem szorgosan (sima lángos 1300, sajtos-tejfölös 2300 forint, a palacsinta darabja 400 forint), amikor a fotós kollégám oldalba lökött, hogy nézzek fel a telefonomból.

Legnagyobb meglepetésemre Magyar Péter hasonmása állt a pult mögött. Tudtam, hogy ez lesz az a hely, ahol nemcsak beszélgetünk a balatoni ételekről, hanem enni is fogunk. Gyorsan kértem egy sajtos-tejfölös lángost, egy lekváros palacsintát és egy citromos, alkoholmentes sört, és kifizettem érte a 3550 forintot, majd erőt vettem magamon, és feltettem a kérdést, ami már percek óta ott motoszkált a fejemben.

„Ne haragudj, de muszáj megkérdeznem, hogy…” – kezdtem volna bele, de Zoltán egyből a szavamba vágott.

Igen, tudom. Mindennap elmondják, hogy úgy nézek ki, mint Magyar Péter. Van, akik finoman próbálják megtudni, hogy rokonok vagyunk-e, mások meg egyből úgy jönnek, hogy már messziről ordítják, hogy árad a Balaton

– mondta nevetve.

Elmesélte, hogy rendszeresen kérnek tőle közös képet, mások pedig azt javasolják, hogy erre kellene felépítenie a büfé marketingjét.

Én lettem a tihanyi Magyar Péter. Ha én lennék a valódi Magyar Péter, akkor biztos nem itt állnék a melegben

– jegyezte meg.

Miután ezt a fontos kérdést megvitattuk, áttértünk az árakra és az idei balatoni szezonra. Zoltán is megerősítette, amit már sokan mondtak korábban, hogy jóval gyengébb az idei szezon, mint a korábbiak, csak a hétvégék jók, amikor eljönnek az emberek Budapestről.

Igazából nem a mi áraink magasak, hanem a magyarok fizetése alacsony. Akinek pedig van pénze, az nem ide jön, hanem elmegy külföldre. De megértem őket, ha telne rá, akkor én is elmennék inkább Görögországba

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy esélyük sincs csökkenteni az árakat, mert az alapanyagokat nem tudják olcsóbban beszerezni, és a munkabéreken sem spórolhatnak.

Az áremeléssel nem lehet követni a kiadások növekedését

Balatonalmádiban a Vitorlás Grill teraszán ültünk le, hogy egy pillanatra megpihenjünk a hosszú nap végéhez közeledve. A balatonalmádi strand szinte teljesen üres, a teraszokon rajtunk kívül csak alkalmazottak ücsörögnek, a mellettünk lévő asztalnál is a Vitorlás Grill üzletvezetője számolt éppen valamit.

Régen annyian voltak itt, hogy a terasz padjai közé is törölközőket terítettek le, mert már nem lehetett elférni

– mondta nekünk, hozzátéve, hogy nagyon gyenge szezonra számítanak.

Ennek okát többek között az iskola végének kitolásában látja, ami szerinte megrövidítette az amúgy is rövid szezont.

Az áraik egyébként egyáltalán nem lógnak ki a korábban látottak közül: egy sima lángos 1350 forint, egy sajtos-tejfölös 2400, talán a gírosz kerül egy fokkal többe, mint máshol, itt ugyanis 4500 forintot kell érte adnunk.

Emeltünk 10 százalékot, de esélyünk sincs lekövetni a kiadások növekedését az árakban, mert átlépnénk vele egy lélektani határt

– fogalmazott.

Elmesélte, hogy az önkormányzattól idén több pénzt vontak el, mint korábban, amit a bérleti díjak emelésével próbálnak kompenzálni, ennek eredménye, hogy a teraszuk bérleti díja 4400 forintos négyzetméterárról 16 ezer forint felé emelkedett. Az önkormányzat a bérleti szerződéseken is változtatott. Korábban 5+5 évre lehetett megszerezni a bérleti jogot, amit bármikor szabadon el is adhattak a tulajdonosok, most azonban csak 2 évre kaphatják meg a jogot, és nem is adhatják el azt, így nem is tudnak kiszállni üzletükből, ha azt érzik, nem éri meg csinálni tovább.

Ingyen nyilván nem akarok itt állni a melegben, és stresszelni, hogy lesz-e vásárlónk, vagy sem. Ráadásul két évre már nem is érdemes befektetni fejlesztésekbe, mert nem térül meg

– jegyezte meg, majd hozzátette, hogy eddig elsősorban fiatalokkal találkoztak, ők viszont nem a legfizetőképesebb közönség.

Elsősorban a középosztálybeli családokat célozzák, mivel tisztában vannak azzal, hogy az alsóbb rétegek ritkán engedhetik meg maguknak, hogy utazással, belépőkkel, fagyival és ebéddel együtt elköltsenek 40 ezer forintot egyetlen napra a Balatonon.

Persze mindig van, aki szerint minden drága. Már öt évvel ezelőtt is voltak ilyenek és öt év múlva is lesznek ilyenek

– tette hozzá.

Azt, hogy sok a fiatal Balatonalmádiban, azt jól mutatja az, hogy mennyire figyelnek a jogszabályok betartására, aminek valószínűleg az az oka, hogy voltak már ebből problémák korábban. Pár hellyel arrébb szerettünk volna vásárolni egy alkoholmentes, citromos sört a nagy melegre tekintettel, de a legnagyobb meglepetésünkre elkérték a fizetésnél a személyinket.

Nem azért megyünk szabadstrandra, hogy sokat fizessünk

Északi parti túránk utolsó állomása Balatonkenese volt. A sétányon a már szokásosnak mondható kép fogadott minket: a vendéglátóhelyek teraszai teljesen kihaltak, csak a személyzet tagjai ülnek a padokon. Pedig a kenesei sétányon nincs hiány kulináris élményekből, hiszen az 1100 forintos sima lángos mellett kaphatunk minden józan ésszel szembemenő ketchupos lángost is 1500 forintért, aki pedig ezzel sem éri be, az választhatja a mogyorókrémes opciót vagy akár rántott békacombot is.

A fizetős strandon sem tolongtak az emberek, így átmentünk inkább a kenesei szabadstrandra, és kiderült, hogy valószínűleg mindenki, aki szerda késő délután a Balatonon volt, az ugyanúgy döntött, mint mi. A szabadstrand zsúfolásig volt tömve emberekkel, a vízben pedig minden korosztállyal találkozhattunk a kisgyermektől a nyugdíjasig. A büfében ennek ellenére alig voltak.

Nem azért jöttünk szabadstrandra, hogy elköltsük a pénzünket

– összegezték véleményüket az árnyékban ücsörgő fiatalok.

Pedig a szabadstrand büféjében nem találtunk a földtől elrugaszkodott árakat: 1200 forint volt egy sima lángos, 2000 forint a sajtos-tejfölös, és ha valaki arra vágyna, akkor 2300 forintért kaphat mogyorókrémeset is, 4500 forintért pedig gíroszt.

A lángos mint a magyar gazdaság görbe tükre

Expedíciónk végére érve úgy éreztük, mintha egy országjelentést írtunk volna le. A lángos – ez az egyszerű, lisztből, vízből és olajból készült eledel – a magyar gazdaság legpontosabb barométerévé vált.

A számok magukért beszélnek: a sima lángos 1300–1500 forint, a sajtos-tejfölös 2200–2500 forint között mozog. Igen, van négyezres SonGoKu változat is, de az inkább kuriózum, mint átlag. Az igazság az, hogy a lángosárak nagyjából követik az általános inflációt – a probléma sokkal inkább a fizetésekkel van.

A vendéglátósok elmondása szerint az alapanyagok 15–20 százalékkal drágultak, a bérleti díjak pedig akár négyszeresére nőttek. Eközben a minimálbér és a magyar átlagfizetés nem tartott lépést ezzel a tempóval. Az eredmény: amit korábban egy átlagos család könnyen megengedhetett magának, az most már igazi luxus.

Az északi part helyzete jól mutatja a magyar turizmus átalakulását. Aki teheti, külföldre megy nyaralni, ahol az árak ugyan hasonlóak, de a szolgáltatások színvonala gyakran magasabb. Akik maradnak, azok egyre tudatosabbak és kevesebbet költenek, de amikor mégis költekeznek, akkor elvárják a minőséget.

Tulajdonképpen nem annyira drága a Balaton, mint inkább szűk lett a magyar középosztály. A lángos ára talán rendben van.

