A parlamentből kitiltott Hadházy Ákost megbüntették, mert nem volt bent a parlamentben

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 800 ezer forintra büntette Hadházy Ákos független képviselőt, amiért a parlamentből még korábban kitiltott képviselő nem volt bent egy szavazáson.

Minderről maga az érintett számolt be felháborodottan közösségi oldalán, aki szerint a büntetés mögötti logika a „nettó szemétkedés”.

Az »indoklás« szerint miután ő a kitiltásomról döntött, és ezt hivatalosan közölte is velem, az még nem volt jogerős... Jogerős csak akkor lett a dolog, amikor azt a »parlament« is elfogadta. A kettő között azonban szerinte be kellett volna mennem a nem tisztelt házba szavazni, hogy láthassuk egymást... És mivel nem voltam bent, pénzbüntetésre ítélt