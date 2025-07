77 millió forintot fizetett ki az állam egy ellenzéki politikusnak

Csütörtökön írtuk meg, hogy Ruszin‑Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke és jelenleg a Tisza Párt aktív vezető politikusa mai napig fizetést kap a Magyar Honvédségtől. Ezt a Tisza Párt is elismerte lapunk kérdéseire küldött válaszában. Azóta megtudtuk, hogy a 2023. április 27-én leváltott vezérkari főnök az állam által legjobban fizetett ellenzéki politikus.

Csütörtökön írtuk meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tábornok még mindig kap fizetést a Magyar Honvédségtől. Honvédelmi szolgálati juttatás, illetve önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony címen körülbelül 1,3 millió forintot kap havonta a tábornok. A juttatásról kérdéseket küldtünk a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének, akinek nevében a Tisza Párttól kaptunk választ, amelyben nem tagadták, hogy a jogszabályok alapján járó juttatást kapja Ruszin-Szendi. Hozzátették azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz „nem vesz fel havi 5 millió forintos közpénzt a semmiért". A levélben fontosnak tartották megjegyezni, hogy az elbocsátott tábornok „a magyar Honvéd Vezérkar valaha volt legfiatalabb vezetője szakértőként segíti a Tiszát". De erről majd később.

Dől az állami pénz a volt parancsnokhoz

A Tisza Párt szerint Ruszin-Szendi nem a semmiért vesz fel fizetést. Nézzük akkor a tényeket és a számokat, mikor és mennyi pénzt is kap, illetve kapott Magyar Péter biztonságpolitikai, katonai szakértője.



2022 decemberében, a karácsony előtti napokban jelent meg a Magyar Közlönyben a hír, miszerint „a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba kinevezett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy beosztása 2023. január 1-től a Honvéd Vezérkar főnöke". A beosztásból Novák Katalin államfő mentette fel 2023. április 27-én (helyét Böröndi Gábor altábornagy vette át). 2023. január elsejétől 2023 augusztusáig Ruszin-Szendi a rangfokozata után bruttó 19,2 millió forintot kapott. A szolgálati viszony megszűnésekor (2023 augusztusában) kifizetett egyéb járandóságok összege körülbelül bruttó 28,5 millió forint. Nagyjából ugyanekkora (bruttó 28,6 millió forint) az az összeg, amit a korábbi vezérkari főnök Honvédelmi szolgálati juttatásként kapott 2023 augusztusa óta. Ruszin-Szendinek folyósítottak önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonya után is körülbelül egymillió forintot.



összességében Ruszin-Szendi Romulusz 2023. január elseje óta a magyar államtól korábbi katonai szerepvállalásáért bruttó 77,3 millió forintot kapott.

Természetesen nem vitatjuk a Tisza Párt azon, lapunkhoz eljuttatott állítását, hogy Ruszin-Szendi „csak a részére a jogszabályok alapján járó juttatásban részesül", azt viszont a számok alapján erősen feltételezzük, hogy a tábornok az állam által legjobban fizetett ellenzéki politikus.

Nem jutott eszükbe sem Görgey, sem Végh

És akkor a legfiatalabb vezérkari főnökről. A Tisza Párt vezető politikusai, így maga Magyar Péter pártelnök is, de a párt sajtóosztálya is előszeretettel használja Ruszin-Szendi Romulusz nevével összefüggésben, hogy „a magyar Honvédvezérkar valaha volt legfiatalabb vezetője". Sőt, a Wikipédia szócikke is ezt állítja – hamisan. Ruszin-Szendi Romulusz 1973. májusi születésű. Orbán Viktor miniszterelnök 2021 júniusában nevezte ki a tábornokot a honvédség élére (Magyar Közlöny. 2021. évi, 101. sz., 4330. o.). Ruszin-Szendi kinevezésekor már betöltötte a 48. születésnapját.



Az 1848-as forradalom és szabadságharc hőse, Görgey Artúr 1818. január 30-án született a Szepes megyei Toporcon. 1848–49-es honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején több alkalommal a honvédsereg fővezére, 1849. augusztus 11. és 13. között három napig Magyarország teljhatalmú vezére volt. Vagyis Görgey tábornok 30–31-évesen vezette a magyar honvédsereget.

Fotó: Wikipédia Görgey Artúr

Ha nagyvonalúak akarunk lenni a Tisza Párt felső vezetésével, és csak a rendszerváltoztatás utáni korszakot vesszük figyelembe, nos akkor sem Ruszin-Szendi tábornok volt a legfiatalabb vezetője a honvédségnek. Az 1948 decemberében született Végh Ferenc vezérezredes 1996. június 6-tól volt a Honvéd Vezérkar főnöke. Vagyis kinevezésekor még nem töltötte be a 48. életévét.



Amikor kérdéseinkkel megkerestük a honvédelmi tárcát, arra hívták fel figyelmünket, hogy „Ruszin-Szendivel szemben Görgey és Végh tábornokok kiváló, hűséges katonái voltak Magyarországnak szolgálatuk alatt és után is. Se Görgey Artúrnak, se Végh Ferencnek nem jutott soha eszébe, hogy Ukrajnát vagy bármely más idegen országot dicsőítsen" − írták.



A Magyar Honvédség volt parancsnokai és vezérkari főnökei 2025 februárjában közös levelet fogalmaztak meg Ruszin-Szendi Romulusz politikai színre lépésével kapcsolatban. A közleményben azt írták, hogy „egy volt vezérkari főnök pártpolitikai rendezvényen történő felszólalása alkalmas arra, hogy megossza és elbizonytalanítsa a Magyar Honvédség személyi állományát, rombolja a haderő belső morálját és a haza védelmére tett katonai eskübe vetett hitét”.

(Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz 2025. március 15-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)