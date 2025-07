Egyre több embert érint ez a betegség, pedig vannak korai, felismerhető jelei

A demencia világszerte egyre több családot érint, mégis sokan későn ismerik fel a betegség jeleit, ami megnehezíti a hatékony támogatást és a méltó életminőség fenntartását – mondta az Indexnek Kázár Ágnes miskolci háziorvos, a Feledhetetlen Alapítvány elnöke, miért tartották fontosnak, hogy legyen egy webfelület, ahol hiteles információt kaphatnak az érintettek, hogy felismerjék a betegség tüneteit, és mit tehetnek, ha igazolódni látszik a demencia gyanúja. A június 30-án élesedett Demenciatérkép azoknak készült, akik magukon vagy családtagjukon észlelnek megmagyarázhatatlan változásokat és nem tudják, hogyan reagáljanak, merre induljanak el.

A demencia kifejezést egy tünetegyüttes leírására használja az orvostudomány, beletartozik a rövidtávú memória és a gondolkodási funkciók zavara, az érzelmi és hangulati állapot ingadozása, az ítélőképesség és a viselkedés változása. Egyénenként eltérő, hogy melyik tünet dominál, ami utal a háttérben álló betegségre

– részletezte a háziorvos, aki praxisában és az alapítvány elnökeként is számos érintettel találkozik.

Valami elveszik, valami megmarad

Az orvos már az első gyanús jelnél ajánlja az érintettek számára, hogy pár hónapig naplózzák a magukon észlelt szokatlan változásokat, mert kezdetben nem markáns tünetekről van szó, és az előfordulásuk is hullámzó.

Ilyen gyanús jelek, hogy az érintettnek nem jutnak eszébe a szavak, elfelejt dolgokat, képtelen memorizálni, új tevékenységeket megtanulni, csökken vagy elvész a mobiltelefon használatának képessége, vagy a pénzzel kapcsolatban a számképek vesznek el. Nem tudja milyen nap van, milyen évet írunk, rossz időpontban megy el a boltba, postára

– sorolta a szakember azokat a kezdeti apró jeleket, amiket több hónapon át lejegyezve egyértelművé válhat a hozzátartozó számára is, hogy szükség lehet orvoshoz fordulni. Kázár Ágnes elmondása szerint a rendelőben 4–5 perces validált tesztekkel és a családtaggal történő konzultáció után meg lehet határozni a kivizsgálás irányát, ha a hangulat és viselkedészavar dominál pszichiáter szakorvoshoz, ha a gondolkodási funkciók csökkennek inkább neurológus szakorvos állítja fel a diagnózist és indítja el a terápiát. A betegséget kognitív-memóriatesztek mellett, labor- és képalkotó vizsgálatokkal igazolják a szakorvosok.

Évek telnek el a diagnózisig

A Demenciatérkép a betegutat mutatja meg, amely elvezet a diagnózishoz, terápiához. A doktornő elmondta, hogy tapasztalata szerint hosszú idő telik el eddig, pedig az állapotromlás kezdetben lassítható, az alapbetegségek kezelésével. A demencia tünetegyüttes mellett gyakran fennáll magas vérnyomás és/vagy cukorbetegség, ritkábban pajzsmirigybetegség vagy korábbi fejsérülés, vírusfertőzés vagy vitaminhiány. Az első panaszok megjelenése után évek telnek el, mire megállapításra kerül a diagnózis és folyamatos felügyeletre szorul az érintett. Az orvos elmondása szerint a Demenciatérképpel segíteni akarják a korai felismerést és a korai orvoshoz fordulást, ezzel is segítve a felkészülést mind az érintettek, mind családtagjaik számára.

Sokan vannak így, telik az idő, amikor súlyosbodik az állapot mindenki azonnal szeretne megoldást. Főként akkor keresik fel a rendelőt a hozzátartozók, mikor már nagyon zavarók a viselkedési tünetek; a nyugtalanság, a verbális- és fizikai agresszió, a gyanúsítgatás, az érintett már nem foglalkozik a küllemével és a környezetével sem

– mondta a szakember, hozzátéve: ilyenkor a demencia már előrehaladott, biztosan középsúlyos. A doktornő arra is kitért, hogy a demenciában szenvedők kis hányada él szociális otthonban, főként valamelyik családtag vállalja magára a gondozást. A Feledhetetlen Alapítványnál több szakmai fórumot és tanácsadást szerveznek számukra.

Folyamatosan romló állapot

Kázár Ágnes hangsúlyozta, a hozzátartozóknak tisztában kell lenni azzal, hogy folyamatosan romló állapottal kell számolni, és azzal, hogy az érintettnek az adott életkörülmények között milyen típusú és mértékű segítségre van szüksége. A szakorvos klinikai értékelő skálát használ a napi életviteli aktivitás mérésére. Az önfenntartás és önellátás képessége határozza meg a demencia súlyossági stádiumát, az pedig a támogató segítség mértékét.

Kezdetben elég lehet, csak a mosásban, vásárlásban segíteni hetente pár alkalommal, évekkel később mosdatásra, etetésre szorulhat a demenciával élő

– mondta el a doktornő, ha valaki a gondozást nem tudja vállalni, akkor a megfelelő szociális intézménybe időben be kell adni az erre vonatkozó kérelmeket, mivel hosszú akár éves várólistákkal kell számolni. A webalkalmazásban azt is megemlítik, hogy a gondozó családtagnak is szüksége lehet a fizikailag és érzelmileg egyaránt megterhelő időszakban lelki támogatásra, erre több csoport is alakult. A művészetterápiás foglalkozások pedig a hozzátartozó és beteg számára is egyaránt kedvező lehet.

Nem a természetes öregedés része

Kázár Ágnes arra is kitért, hogy demencia nem része a természetes öregedésnek, az életkor előrehaladtával azonban nő az érintettek száma. Praxisában maguk is szűrik a panasszal jelentkezők mellett a 60 év feletti szív- érrendszeri, cukor és a krónikus légzőszervi betegeket és túlsúllyal élőket és azokat a 75 év felettieket, akik sürgősségi ellátásban részesültek és korábban nem történt még meg demencia szűrésük.

A doktornő arra a kérdésre hogy lehet-e tenni valamit a demencia megelőzése érdekében, elmondta, hogy az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás, ideális testsúly tartása, a szív-érrendszeri és cukorbetegeknél a terápia tartása, a közösségi lét és agyunk tornáztatása új dolgok megtanulásával jelenthet némi védelmet a betegség kialakulása ellen. A rendszeres olvasás lehetőség a szókincs frissen tartásához, a nyelvtanulás új ismeretek elsajátításához. A szakemberek szerint az egyik legideálisabb tevékenység a tánc, a kognitív képességek a fizikális erőnlét megtartására és a mentális jóllét támogatására.

