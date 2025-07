Jeleztek a hódok is: küszöbön áll több dunai szabadstrand megnyitása a fővárosban

A VALYO (Város és Folyó Egyesület) és a BGYH (Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.) egybehangzóan arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a közeljövőben több dunai szabadstrand is nyílhat a főváros területén a már meglévő Római-parti és Kopaszi-gáti mellett. Sőt már arra is van halvány esély, hogy idén nyáron úszkálhatunk a Dunában, annyira kiváló a folyó vízminősége.

Budafoki lokálpatrióta lévén régi szívfájdalmam, hogy mifelénk nem lehet fürödni a Dunában. Illetve lehet, csak nem szabad, legalábbis most még hivatalosan tilos. (Más kérdés, hogy az M0-s híd déli oldalánál, a Kis-Háros-szigetnél, a Duna Szabadidő és Tömegsport Klub közelében, amelyet Fábián István működtet – az ő öccse az olimpiai bajnok öttusázó, Fábián László, a MOB főtitkára –, van egy stég, ahonnan nagyszerűen lehet fejest ugrani a holtág vizébe. Már amikor van ott víz, most éppen kiszáradt…)

Nagyon hiányoznak Budafokról a dunai strandok

Pedig Budafok és Tétény valaha, a XIX. század végén és a XX. század derekán, Budapest vigalmi negyede volt. Illetve hivatalosan nem Budapesté, hanem csak az agglomerációé – bár akkoriban még nem ismerték ezt a fogalmat –, hiszen Budafokot és Tétényt közigazgatásilag csak 1950-ben csatolták a fővároshoz. Gyerekkoromban még vonzotta a kikapcsolódni vágyókat a Krúdy által is megénekelt Kutyavilla, a Városházától néhány lépésre a Duna partján, vagy valamivel lejjebb a Macskacsárda, na és a mi utcánk, a Sörház utca alján, a mai Nagytétényi út sarkán a híres-nevezetes Sörkert a remek kerthelyiségével. És ne feledjük, hogy ehhez az egész csodálatos, békebeli Budafok-feelinghez szervesen hozzátartozott a Duna a maga fürdőivel, szabadstrandjaival.

Mert bizony, az én gyerekkoromban lehetett fürödni a Dunában Budafoknál. És úgy néz ki, hogy hamarosan – már talán idén nyáron – újra lehet. Ahogy erről a minap Borosné Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója is nyilatkozott az Indexen.

Borzasztó kárt okozott az iparosítás

A háború után jött a szocialista iparosítás, a kommunális és ipari szennyvizet tisztítás nélkül a Dunába eresztették, aminek az lett a következménye, hogy aki nem akart bőrbetegséget vagy hasmenést kapni, az nem merészkedett a Dunába – majd 1973-ban törvényileg is betiltották a fürdőzést a főváros területén.

Az utóbbi időben azonban javult a fővárosi szennyvíztisztítás helyzete, 2009-ben például üzembe helyezték a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet (BKSZT), közismert nevén a csepeli szennyvíztisztítót. A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) által üzemeltetett két szennyvíztisztító telep, az észak-pesti és a dél-pesti, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. által működtetett központi telep együttesen a budapesti szennyvizek 100 százalékát képes megtisztítani, és meg is tisztítja.

Azt még nem mondanám, hogy a Duna vize a fővárosi szakaszon ivóvíz minőségű, de azt állítom, hogy a hódok már felbukkantak Budafokon, és rágják szorgalmasan a fatörzseket, építik a hódvárakat, márpedig a hód csak tiszta víz mellett ver tanyát.

Ma már, hála Istennek, két helyen is lehet fürödni a Dunában Budapest közigazgatási területén belül; a Római-parton, és Lágymányoson a Kopaszi-gátnál, az utóbbi egy öböl. És hamarosan máshol is lehet, ahogy ez megszokott megannyi európai nagyvárosban, amelyik folyó- vagy tengerparttal rendelkezik.

Irány a Valyo!

A minap egy úriemberrel találkoztam a budafoki Városházával szemközti Duna-parton, amint egy kémcsőbe merte a folyó vizét, majd elemezte azt. Megszólítottam, és elmondta, hogy a Város és Folyó Egyesület méri a folyó vízminőségét, amúgy pedig a Budapest Gyógyvizei és Hévízei Zrt. munkatársa. Jelezte, a Duna vize kimondottan tiszta, fürdésre alkalmas, az ő részükről nem lenne akadálya annak, hogy megnyissák a nagyközönség előtt.

Folynak a mérések Budafokon, a Hosszúréti-patak torkolatánál, az Auchan közelében, az Árasztó-parton (ez már Albertfalva), a Margitszigeten és Pünkösdfürdőn, itt lesznek majd a tervek szerint a Dunastrandok. Ugyanakkor a város belterületén is mérnek, a Lánchídnál, ahol régen is volt egy Dunafürdő, vagy az Antall József rakparton.

Hát akkor rajta, nyissák meg a strandokat! – gondoltam magamban, és elmentem a Valyo Kosztolányi Dezső téri főhadiszállására, interjúra Lohász Cecíliáihoz, a Város és Folyó Egyesület alapító társelnökéhez, aki civilben geográfus és biológia-kémia szakos tanár. Ezt mondta:

A mi célunk, mondhatni küldetésünk az, hogy a Dunát mi, budapestiek az életünk részévé tegyük. Azt szeretnénk, ha az emberek használnák a Dunát és a Duna-partot. És azt, hogy a város kapcsolódási pont legyen a vízhez, a természethez, hogy mi, budapestiek a magunkénak érezzük a folyónkat.

Megemlítettem, hogy pár napja találkoztam az egyik emberükkel a budafoki Duna-parton, aki ellenőrizte a víz minőségét. De ahogy Lohász Cecília szavaiból kiderült, az illető a BGYH munkatársa volt. Nekik van akkreditált laboratóriumuk, a Valyo nem rendelkezik ilyennel, ők nem vízgazdálkodási szakemberek, fizetnek a BGYH-nak a mérésekért:

A tavalyi kampányunknak és a gyakori vízminőség-mérésnek lett a folyománya, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2025. január 14-én bejelentette: a város készen áll arra, hogy kihasználja az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztéseinek eredményeit, melyeknek köszönhetően a Duna vízminősége jelentősen javult, és a folyó több szakaszon már fürdésre is alkalmas. Tudni kell, hogy valaha kilenc dunai fürdő működött a folyó belvárosi szakaszán elkerített medencékben, ezek a faépítmények tették lehetővé, hogy az emberek nyaranta strandnak használják a Dunát. És hát 2010-ben egy előszilveszteri bulin nagyrészt azért alakítottuk meg a VALYÓ-t, hogy újra legyenek Dunafürdők.

Persze, tizenöt éve ennek még nem volt realitása, de a csepeli BKSZT egy évvel korábbi, 2009-es üzembe helyezésével drámaian javulni kezdett a folyó vízminősége, és 2019-ben megnyílhatott az első budapesti Dunafürdő a Római-parton. Először csak egyetlen tesztnapon engedélyezték a strandolást, de mivel minden rendben volt, utána tartósan megnyílt a Római strandja. Két évre rá pedig már a Kopaszi-gátnál is lehetett fürödni a Lágymányosi-öbölben.

Lohász Cecília azt is mondta, hogy „ma már a szennyvíz 100 százaléka megtisztított állapotban kerül vissza a Dunába, kivéve nagy esőzések idején, amikor kiöntenek a csatornák, de a folyó öntisztulása pár nap alatt feldolgozza ezt a túlfolyást, és helyreáll a világ rendje. A Dunafürdők kialakítására számos helyen lenne lehetőség az álláspontunk szerint, például a pesti oldalon a Lánchíd és a Margithíd közötti szakaszon, a Jane Haining és az Antall József rakparton, sőt a Palatinus Strand magasságában a budai Duna-ágban, ahol régen is működött Dunafürdő. De délebbre a budai oldalon is, a Hengermalom út magasságában, valamivel délebbre a Kopaszi-gátnál. És persze az Árasztó-parton, továbbá a budafoki szakaszon is kialakítható dunai strand.”

Az engedélyek kiadásáról a Fővárosi Kormányhivatal dönt, a VALYO információja szerint a BGYH már beadta a kérelmeket, a labda, hogy így fogalmazzunk, a kormányhivatal térfelén pattog. Lohász Cecília szerint legkésőbb 2028-ra megvalósulhat a fürdőzés a belvárosi szakaszon.

De szerintem annak is van realitása, hogy már jövőre megnyílnak a belvárosi Dunafürdők

– adott prognózist, és arról is beszélt, hogy számos európai nagyvárosnak van szabadvízi strandja. Például Koppenhágának, Barcelonának a tengerben, Bécsnek a Duna-csatorna partján, Párizsnak a Szajnán, Belgrádnak a Dunán és a Száván vagy Baselnek a Rajnán.

Már idén megnyílhat egy új dunai strand!

Szerkesztőségünk emailben kérdéseket intézett a méréseket végző BGYH-hoz, amelyekre a következő választ kaptuk:

Budapest Főváros Közgyűlése múlt év decemberben döntött arról, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány „dunai folyami uszoda” létesítésének lehetőségeiről. A megvalósíthatósági tanulmány feltárja létesítmény működéséhez szükséges műszaki, technológiai, hidrológiai feltételeket, a jogi hátteret, része lesz a vízminőség elemzés eredménye, a hatóságok által javasolt megfelelő helyszínek vizsgálata és értékelése, illetve koncepcióterv és költségbecslés is. A közgyűlési határozat alapján a tanulmány elkészítésének határideje a 2025. augusztus 31.

Várhatóan már ezen a nyáron megnyílhat Budapesten egy új szabadstrand (a Római strand mellett a második). A vízügyi szakemberek és az elmúlt évek mérései szerint a Duna javuló vízminősége ezt lehetővé teszi. A főváros megbízása alapján társaságunk, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tavasz óta rendszeresen méri a vízminőséget a Duna kiválasztott pontjain. Az akkreditált vízminőség-vizsgálatok eddigi eredményei biztatók, a víz fürdőzésre alkalmas lehet.

A Duna budapesti szakaszán fürdőzésre megfelelő helyet kialakítani és üzemeltetni az illetékes szakhatóságok engedélyével lehet. Társaságunk a tervezett Duna-fürdők létesítéséhez április közepén elindította az engedélyezés folyamatot, mely jelenleg még tart. Az engedélyek birtokában tudjuk majd pontosan megmondani, mikor nyithat meg a dunai szabadstrand.

