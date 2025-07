„A Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is” – Orbán Viktor újra üzent a harcosainak

„Hahó, Harcosok! Még tegnap este megérkeztem Marosvásárhelyről, a szombat már Budapesten indul. Melóval” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak szombat délelőtt Facebook-bejegyzésében.

„ A szocik eltörölték, bravó..."

Ezt követően kiemelte, hogy elkészültek a 3 százalékos fix kamatozású otthonteremtési hitelprogrammal.

„Legutóbb hasonló 2000-ben, az első kormányzásunk alatt volt Magyarországon, aztán a szocik eltörölték, és devizahitelbe kergették az országot. Bravó… Az Otthon Start Program kész, lakásra fel, fiatalok és hosszabb ideje fiatalok, tiétek a terep! De a munka nem áll meg, ma már egy lakásfelújítási programon dolgozom, ez is százezreknek nyújt majd segítséget. Szeptemberig elkészülünk vele.”

A miniszterelnök megemlékezett arról is, hogy Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője pénteken bejelentette, hogy lemond mandátumáról.

Közben a Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is. A fővárosi frakcióvezető lelépett. Egy nő. Varga Judit nyilatkozata után egy nappal. Nincsenek véletlenek. Ami sok, az sok, és az igazság mindig kiderül. Vajon ki lesz a következő?

– írta Orbán Viktor.

„ Hahó, Harcosok!"

A miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is üzent a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban. Július elején a Budapest Pride kapcsán közölte, hogy a hatóságok eljárásokat indíthatnak a felvonulás résztvevői ellen, és bírálta a kokárdával való színpadi performance-ot, mondván: „Akárminek is gondolja magát, nem szórakozhat a nemzeti szimbólumainkkal.” Ugyanebben az üzenetben belpolitikai ügyeket is érintett, jelezve, hogy a kormány a fiatalok első lakáshoz jutását segítő döntésre készül. Külföldi témaként pedig azt hangsúlyozta, hogy Montenegrót kellene felvenni az Európai Unióba, nem Ukrajnát. Pénteken többek között Varga Judit nyilatkozatával is foglalkozott. Az ilyen üzenetek rendre személyes hangvételű megszólítással („Hahó, Harcosok!”) indulnak, és gyakran zárulnak kampányra utaló felhívással.

