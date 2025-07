Rejtélyes külföldi számokról hívogatják a magyarokat – komoly pénzbe kerülhet, ha nem figyelünk

Újra felbukkant egy régi típusú telefonos csalás, ezúttal Irakból és Ruandából érkeznek gyanús hívások magyar mobilokra. A One szolgáltató hivatalos közleményben figyelmeztet: aki visszahívja ezeket a számokat, annak súlyos költségekkel kell számolnia. A jelenség nem új, korábban is volt hasonló csalási hullám, most azonban ismét megnőtt az ilyen hívások száma.