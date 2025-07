Plafon szakadt le a berettyóújfalui kórház pszichiátriai osztályán, éppen egy beteg ágyára. A történtekre Kulja András orvos hívta fel a figyelmet: szerinte már nemcsak a méltóság, de az élet is veszélyben van a magyar egészségügy állapota miatt, miközben a kormány továbbra is kirakatbemutatókkal próbálja elrejteni a valóságot.

„A beteg túlélése már csak a szerencsén múlik” – újabb kórházi omlásra figyelmeztet Kulja András szombati Facebook-bejegyzésében, amelyben ezúttal arról számolt be, hogy leszakadt a mennyezet Berettyóújfaluban, a kórház pszichiátriai osztályán.

Az esetet szerinte már korábban jelezték a dolgozók, de csak ígéreteket kaptak. Most egy beteg

csak a véletlennek köszönheti, hogy nem történt tragédia.

A poszt szerint a leromlott állapotok, a túlzsúfoltság és az embertelen körülmények immár nemcsak kényelmetlenséget, hanem konkrét életveszélyt jelentenek. Kulja a kormányt és Takács Péter egészségügyi államtitkárt is bírálta, amiért szerinte továbbra is „Patyomkin-bemutatókat” tartanak ahelyett, hogy érdemben cselekednének. A bejegyzéshez fotókat is mellékelt, melyeket egy helyben dolgozó, „elkeseredett egészségügyi munkatárs juttatott el hozzá”. Kulja szerint a problémát sokan megerősítették, és egyre többen küldenek neki bizonyítékokat a rendszer állapotáról.

„Nem sajtótájékoztatókra, kirakatpropagandára, hanem működő légtechnikákra, gumikesztyűre, emberhez méltó körülményekre és egészségügyi stratégiára van szükség” – írja a posztban, hozzátéve: elég volt a tagadásból.

Hőség, csótányok, politikai adok-kapok

Kulja András, a Tisza Párt szóvivője és egészségügyi szakpolitikusa az elmúlt hetekben következetesen éles kritikával illette a magyar kórházi rendszer állapotát, különös tekintettel a betegellátás körülményeire és az intézmények műszaki állapotára. A nyilvánosság figyelmét leginkább az a szentesi látogatása keltette fel, ahol a politikus videón mutatta be, milyen elviselhetetlen hőség uralkodik a kórház bizonyos osztályain – köztük a műtőkben és betegszobákban –, ahol sem megfelelő szellőzés, sem működő klímaberendezés nem volt. A Szegedi Tudományegyetem, amely alá az intézmény tartozik, elismerte, hogy a klimatizáltság valóban hiányos, de ennek okaként az elavult elektromos hálózatot nevezték meg, amelyet csak állami segítséggel lehetne korszerűsíteni. A politikai és szakmai vitát fokozta, hogy az egészségügyi államtitkár vizsgálatot rendelt el, az egyetem pedig azt hangsúlyozta: a betegellátás biztonságos, és folyamatosak a fejlesztések.

Kulja kritikái nem álltak meg Szentesnél: újabb posztjában már budapesti kórházi állapotokat is bemutatott, köztük a Péterfy Sándor utcai kórházat, ahol állítása szerint csótányok lepték el a nővérszobákat és műtőket. A posztban megosztott fotók és beszámolók szerint az ott dolgozók félnek felszólalni, a higiénés körülmények pedig aggasztóak. Az intézmény és az Országos Kórházi Főigazgatóság ezt határozottan cáfolta, a kórház feljelentést tett rémhírterjesztés miatt. Kulja erre úgy reagált: a kormány inkább perel, mintsem szembenézne a rendszerszintű problémákkal.

A Tisza Párt egészségpolitikai fellépése így nemcsak figyelemfelkeltés, hanem egyre nyíltabb politikai konfliktus is, ami a közbeszédben a magyar egészségügy állapotáról és a rendszer transzparenciájáról szóló vitát is új szintre emelte, egy ízben konkrétan is, az ATV-ben, erről szóló írásunkat ide kattintva érheti el.