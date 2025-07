Lázár János biciklizni indult, de előtte beszólt mindenkinek, akinek csak lehetett

Lázár János, az építési és közlekedési tárca vezetője ismét a tőle megszokott karcos stílusban reagált a körülötte kavargó vádakra. A közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a „vihar a biliben” kifejezéssel jellemezte a keddi eseményeket, amikor is látogatást tett az Iparművészeti Múzeum átmeneti raktárában.

A látogatás apropója az volt, hogy a Várkapitányság – amely február óta tartozik az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyelete alá – javaslatokat kért az Iparművészeti Múzeumtól a történeti bútorok lehetséges elhelyezéséről. Lázár János azonban hangsúlyozta: semmilyen döntés nem született, szakmai egyeztetés zajlik. Mint fogalmazott: „A kiállított tárgyak helyéről nem én döntök, hanem a szakértők.”

A miniszter saját elmondása szerint személyesen tekintette meg azt a mintegy tíz, rossz állapotú, restaurálásra váró bútordarabot, amelyet elhelyezésre javasoltak. A helyszíni tapasztalatai alapján méltatta az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének rendezett és professzionális kezelését, külön kiemelve: „A 600 ezer darabos kollekció pedáns rendben van, ami örökségvédelmi szempontból megnyugtató.”

A múzeumlátogatást kisebb demonstráció kísérte volna, ám Lázár értelmezésében inkább beszélgetés lett belőle.

Munkatársak egy kis csoportja állítólag tüntetéssel várt, ezzel szemben a valóság az, hogy az ott tartózkodó kollégákat arra kértem, hogy a hűvösebb épületben beszélgessünk, hiszen itt is, most is: »bárhol, bárkivel, bármiről«. Bár a múzeum fenntartója nem én vagyok, a beszélgetés mégis meggyőzött arról, hogy a restaurátorok, muzeológusok és az ott dolgozók többet érdemelnek, hiszen fantasztikus munkát végeznek