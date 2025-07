A szakértőket kihagyták a rendeletből, nem férnek hozzá a bírósági ügyiratokhoz

Bármennyire is hihetetlen, de egy jogalkotói mulasztás miatt az igazságügyi szakértők nem tudnak hozzáférni az Ügyfél Irathozzáférési Rendszeren keresztül a kirendelésükhöz kapcsolódó ügyiratokhoz. A helyzet azért is tarthatatlan, mert törvény mondja ki, hogy a szakértőket elektronikus ügyvitel esetén is teljeskörű iratbetekintési jog illeti meg. Az Országos Bírósági Hivatal az ügyben kezdeményezi a jogalkotónál a rendelet módosítását.