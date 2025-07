A Fidesz nekiment a Tisza Pártnak Ordas Eszter távozása miatt

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint nem családi okok állnak Ordas Eszter lemondása mögött, hanem az, hogy Magyar Péter „terrort” gyakorol a Tisza-frakció tagjaira. Állítása szerint a képviselők nem beszélhetnek szabadon, és minden megszólalásukat előre megírt üzenetekre cserélik. Ordas Eszter is megszólalt, aki továbbra is tartja magát ahhoz, hogy családi okok miatt mondott le. Magyar Péter és Menczer Tamás is reagált az ügyre.