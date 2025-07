Török Gábor: A Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva

Hiába kopik az imázsa, Orbán Viktor politikai márkája még mindig a Fidesz legnagyobb értéke. A 2026-os választások is alapvetően róla fognak szólni, arról, hogy a választók többsége a maradását vagy pedig a távozását kívánja-e jobban – közölte Török Gábor a Facebook-oldalán szombaton.

A politológus elmondta, több visszajelzést kapott azzal kapcsolatban, miért beszél arról, hogy személyi változás nélkül nem lesz egyszerű a nagyobbik kormánypártnak változtatnia azon a trenden, amit 2025 elején minden közvélemény-kutatás egyöntetűen jelzett. Voltak, akik szóvá tették, hogy „Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz”, nélküle a Tisza kétharmada garantált.

Egyetértek. Orbán Viktor, bármennyire is fárad, kopik az imázsa, ami azért természetesnek is tekinthető 15 év folyamatos kormányzás után, ma a Fidesz legnagyobb értéke. A szavazók jelentős része hozzá kötődik, miatta szavaz a kormánypártra, amely inkább tekinthető Orbán pártjának, mint a miniszterelnök a Fidesz politikusának. Úgy is mondhatnám: a Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva