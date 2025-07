Rákosrendező újra napirenden – Vitézy szerint elfogadhatatlan a fővárosi hallgatás

„Bár a Közgyűlés nyári szünetre vonult, a munka attól még nem áll le” – írta szombati Facebook-posztjában Vitézy Dávid, aki hétfőre rendkívüli Városfejlesztési Bizottsági ülést hívott össze. A meghívón szereplő napirend alapján három kiemelt témát vitatnak majd meg: a fővárosi Településszerkezeti Tervhez (TSZT) érkezett több mint ezer véleményt, a Rákosrendezőhöz kapcsolódó közlekedési fejlesztések és jogalkotási lépések helyzetét, valamint a Gubacsi híd állapotát, amely Vitézy szerint egyenes következménye a Lázár János által leállított vasúti beruházásoknak.

A központi kérdés azonban továbbra is Rákosrendező, amely az elmúlt hónapokban Budapest egyik legvitatottabb városfejlesztési ügyévé vált. A több mint 130 hektáros, ma rozsdaövezeti vasúti területre tervezett gigaberuházás alapjaiban írná át Zugló, Angyalföld és a XV. kerület térképét. A fejlesztést állami oldalról támogatják – sőt, a kormány kiemelt beruházássá is nyilvánította – a főváros azonban formálisan nem ellenzi, de érdemi kontrollja sincs felette. Az elmúlt hetekben ez a feszültség tovább nőtt.

A Rákosrendező projekt kapcsán nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy előkészítetlen közlekedési háttérrel és valós társadalmi párbeszéd nélkül haladnak előre a tervek

– írta Vitézy, aki több konkrét előterjesztést is benyújtott.

Az egyik javaslatában a főváros jogalkotási lépéseket kezdeményezne, hogy a hasonló léptékű fejlesztéseknél a közlekedési infrastruktúra megvalósítása ne maradhasson el vagy csússzon éveket. Egy másik indítvány szerint a Településszerkezeti Tervbe csak akkor lehetne beemelni a beruházás elemeit, ha azok megfelelnek a közszolgáltatási, zöldfelületi és közlekedési minimumoknak.

Vitézy szerint máig nem történt érdemi előrelépés

A háttérben a fővárosi TSZT-módosítás körüli viták húzódnak, amelynek keretében a Rákosrendező-beruházás egyes elemeit már beemelték a hivatalos várostervezési dokumentumba. Ez ellen több mint ezer lakossági észrevétel érkezett, ezeket most először tárgyalja majd nyilvánosan a Városfejlesztési Bizottság. A kritikák nagy része a közlekedési rendszer hiányosságait, a toronyházak elhelyezését, a zöldterületek bizonytalanságát, valamint a fővárosi és kerületi lakosság teljes kihagyását emelte ki.

A projektről korábban Vitézy is támogatóan nyilatkozott, de többször hangsúlyozta: a fejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha annak közlekedési háttere – különösen az új vasúti kapcsolat, a Rákosrendezőt érintő gyalogos és közúti átkötések, valamint a metrócsatlakozások – már az építkezés előtt megvalósulnak. Ezek közül azonban máig nem történt érdemi előrelépés.

A Rákosrendező-vita

A Rákosrendező környékének beépítése régóta napirenden van, de a 2023 nyarán bemutatott „Rákosdubaj” látványtervek robbantották be igazán a nyilvános vitát. A Dubajban befektetői múlttal rendelkező Safadi-csoport egy új városnegyedet álmodott a vasúti rendezőpályaudvar helyére: 12-16 emeletes lakó- és irodatornyokat, közparkokat, sportlétesítményeket, kulturális funkciókat és egy új közlekedési csomópontot. A magyar kormány gyorsan a projekt mögé állt, a főváros viszont komoly aggályokat fogalmazott meg a döntéshozatal átláthatóságáról, a közösségi egyeztetés hiányáról és a zöldfelületek sorsáról. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros hosszú távú érdekeinek veszélyeztetéséről beszélt, míg a beruházó cég és a kormány nemzetgazdasági jelentőségű, előremutató fejlesztésként igyekezett pozicionálni a projektet.

A konfliktus azóta csak mélyült, különösen azután, hogy 2025 júniusában a kormány rendeletben kiemelt beruházássá nyilvánította Rákosrendezőt. A jogszabály értelmében a fejlesztésre a szokásosnál jóval megengedőbb építési szabályok vonatkoznak: akár 90 méter magas épületek, teljeskörű beépíthetőség, többszintű területhasználat, és akár telekhatáron átnyúló építmények is engedélyezettek. Ez a főváros és az érintett kerületek számára súlyos demokratikus és városrendezési aggályokat vet fel.

A központi döntéshozók szerint a kiemelt státusz gyorsítja a folyamatokat, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a szabályozás így teljesen kikerüli a helyi önkormányzati kontrollt. Mindeközben a terület szennyezettsége, a hulladékkezelés kérdése, az infrastruktúra állapota és az ingatlanfejlesztési költségek is tisztázatlanok. Bár a kormány kijelölte a beruházás kormánybiztosát és a tervpályázatok eljárási kereteit, a lakossági egyeztetés továbbra is hiányzik, hivatalos környezeti hatástanulmány nem készült, és a projekt társadalmi elfogadottsága is egyre gyengül.

