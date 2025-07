Kukába kerülhet a HÉV és a metró összekötése, pedig már 20 éve várunk rá

A gödöllői HÉV fejlesztésének sorsa ismét a politikai játszmák kereszttüzébe került. Vitézy Dávid, a fővárosi közlekedési bizottság elnöke nem tétlenkedik, amikor a főváros vezetésének szándékait próbálja megfékezni. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakciójának vezetője szerint Lázár János és a kormány szándéka, hogy a gödöllői HÉV integrációs terveit eltüntessék a fővárosi városfejlesztési dokumentumból, mélyen megosztja a közvéleményt, és heves reakciókat váltott ki.

Hétfőn döntés születik a Fővárosi Településtervről, amely Budapest közép- és hosszú távú városfejlesztési terveit tartalmazza. Ezek a dokumentumok határozzák meg a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések helyigényét. A terv azonban most veszélybe került, mivel a főváros vezetése a gödöllői HÉV és a 2-es metró integrációját törölte a dokumentumból, egy olyan iránymutatásra hivatkozva, amely a kormány részéről érkezett. Az indoklás szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium kérte, hogy a projektet ne folytassák.

2024. szeptember 4-én ugyanis találkozott a Lázár-tárca és a főváros, a BKK ott sem volt, a várost a pár héttel később leváltott főpolgármesteri kabinetfőnök képviselte. Az emlékeztető szerint: »A hibrid jellegű működtetés a bekerülési és üzemeltetési költségek miatt elvetésre került, a mainál kedvezőbb átszállási kapcsolat kerül kialakításra.« Tehát a közlekedésfejlesztési dokumentumokba immár 15-20 éve hosszas küzdelem árán bekerült, a metró és a HÉV integrációját jelentő jövőkép menne a kukába

– írta Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Hozzátette, nem fogja hagyni, hogy a gödöllői HÉV integrációja végleg eltűnjön a tervezett fejlesztések közül. Ő maga is civil közlekedési aktivistaként kezdte el a harcot a HÉV megmentéséért, és most bizottsági elnökként is folytatja azt. „Nem engedhetjük, hogy a főváros vezetése, Lázár János hatására, elengedje ezt a régóta várt fejlesztést” – mondta Vitézy, aki azt is hozzátette, hogy a főváros korábbi közlekedésfejlesztési tervei egyértelműen tartalmazzák a HÉV és a metró integrációját.

Szerinte mindez azért is meglepő, mert

a beruházást a kormány által elfogadott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia tartalmazza; a főváros korábbi közlekedési terveiben is szerepelt, a XVI. kerület fideszes polgármestere, Kovács Péter két évtizede dolgozik a fejlesztésért, és nem tudni róla, hogy feladta volna azt.

Vitézy Dávid kiemelte, továbbra is azon dolgozik, hogy a hétfői bizottsági ülésen javaslatot tegyen a fejlesztési terv módosítására, hogy a gödöllői HÉV ne kerüljön törlésre a fővárosi tervekből. Az ő célja, hogy a projekt, amely már évtizedek óta a közlekedési fejlesztések egyik kulcsfontosságú darabja, megvalósuljon.

(Borítókép: Vitézy Dávid 2024. június 6-án. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)