Olyat húzott a MÁV, amilyet Magyarországon még nem láttunk

Kísérleti jelleggel hővédő fehér sínfestékkel próbálja csökkenteni a sínek hőmérsékletét a MÁV – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban.

Hegyi Zsolt elmondta, a nagy meleg kihívás elé állítja a vasúti pályák üzemeltetőit, ma már a magyar pályahálózatnak is olyan hőséggel szemben kell ellenállóbbnak lennie, mint ami korábban csak az olasz vagy a spanyol vasúti vállalatoknál jelentkezett.

„Ezért – az olasz vasút tapasztalatait felhasználva – Bükkösd térségében a pécsi fővonal egy szakaszán hővédő fehér anyaggal vonják be a sínszálakat. Ez az eljárás képes akár 10 Celsius-fokkal is csökkenteni a sínek hőmérsékletét” – jelentette be Hegyi Zsolt.

Az elmúlt években a sínfestéssel most érintett szakaszon voltak a legnagyobb hőhullámok, amelyek hatására 60 kilométer per órás sebességkorlátozást kellett bevezetni a sínek deformációja miatt.

Hegyi Zsolt jelezte: ez egy tesztidőszak, a festett szakaszt folyamatosan ellenőrzik, és ha ez az eljárás valóban segít, akkor máshol is használni fogják a hővédő fehér sínfestést.