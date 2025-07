Magyar eperként, akciósan hirdette külföldön vett gyümölcseit egy vállalkozó, pechjére a NAV is rendelt tőle

Több jogsértést is találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai egy epret áruló vállalkozónál. Az eladó annak ellenére kínálta magyar eredetűként a termékeket, hogy azokat külföldön vette, valamint számlát sem adott, és feketén foglalkoztatta alkalmazottait.

Súlyos szankciókra számíthat az a vállalkozó, akinél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy vizsgálat alatt három jogsértést is feltártak: nem adott nyugtát, nem jelentette be alkalmazottait, és áruja eredetét sem tudta igazolni. Mindezek mellett még a vásárlóit is megtévesztette – írta a NAV.

Az egyik népszerű közösségi oldal értékesítési csoportjában hirdetett akciós epret egy vállalkozó. Az akcióban előzetesen, online lehetett lefoglalni minimum öt kilogramm epret. A nagyszámú érdeklődő között a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei revizorai is leadták rendelésüket.

A vállalkozó a gyümölcs átadásakor nem adott nyugtát az ellenőröknek, ahogy az előttük vásárlóknak sem. Arra is gyorsan fény derült, hogy a helyszínen lévő két alkalmazottját bejelentés nélkül foglalkoztatta. A revizorok az eladásra kínált, teherautón, ládákban tárolt ötszáz kilogramm gyümölcs eredetét is vizsgálták, az árus azonban nem tudott beszerzési számlát mutatni. Végül bevallotta, hogy a magyar eperként hirdetett gyümölcsöt külföldön vásárolta, az eladási ár harmadáért. A vizsgálaton részt vettek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal szakemberei is, akik szintén eljárást indítottak az árueredet hiányosságai miatt.

Az adózási szabályok súlyos és szándékos megsértése miatt a vállalkozó összességében akár többmilliós bírságra is számíthat.

A NAV hozzáteszi, az az adózó, aki elmulasztja a számla- vagy nyugtaadást, akár kétmillió forint mulasztási bírsággal számolhat. Ezenfelül a hatóság első alkalommal 12, a mulasztás három éven belüli ismétlődése esetén pedig 30, illetve 60 napra lezárhatja az üzletét.

Ha a szabályszegő katás, kivás vállalkozó, elesik a kedvezményes adózási módtól, és az átalányadózásra jogosultsága is megszűnik. Az alkalmazottjukat bejelentés nélkül foglalkoztatók két évre felkerülnek a NAV honlapján kihelyezett listára, amely jellemzően kizárást is jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. Igazolatlan eredetű áru esetén a törvény minimumbírságot ír elő, így kis mennyiségű igazolatlan eredetű áru után is több százezer forintos mulasztási bírságra kell számítani.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat, és a fizetendő adót a revízió megkezdéséig befizetni, ugyanis addig még önellenőrizhetők a korábban esetleg be nem vallott tételek.

Az árus annak ellenére kockáztatott, hogy a NAV honlapján előzetesen jelezte: a nyári hónapokban a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket árusító vállalkozásokat kiemelten ellenőrzik a vármegyében. Célszerű tehát figyelni a NAV Adótraffipax rovatát, itt előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók.