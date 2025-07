Orbán Viktor: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak

Cikkünk frissül...

Orbán Viktor a Kapu Tiborral történt beszélgetéséről elmondta: Ha az ember először csinál valamit, akkor mindig izgul. 62 éves vagyok, meglepő élmény, hogy valamit először csinálok, ez történt. Még mondtam is ott a műszaki embereknek, hogy úgy emlékszem, az LGT írt egy dalt, amikor Berci bácsit fellőtték. Visszajöttek a gimnazista kori élményeim, az ember ilyen talán el is érzékenyül”.

A kormányfő a Magyar Űrhajós Programot ért kritikákkal kapcsolatban úgy fogalmazott, „magyarok vagyunk, egybehangzóan egyet mondani és egyet gondolni nekünk nagyon nehezen megy. Szoktam lapozgatni, amikor még jobban ráértem, régi parlamenti viták jegyzőkönyveit. Amit a Lánchídról és a parlament építéséről mondtak, ön nem hinné el. Amikor megérkezett, mindenki ünnepelt. Majd amikor visszajön Kapu Tibor, mindenki azt mondja, hogy ez nagy dolog volt”. Orbán Viktor ugyanakkor elárulta, van egy jogos szempontjuk a panaszkodóknak, hogy mi szükség van erre, pénzt, energiát áldozni arra, hogy egy magyar dolgozzon az űrben. Kapu Tibor viszont meggyőzte Orbán Viktort, elmondta neki, hogy milyen kísérleteket végeznek, ezeket csak ott lehet elvégezni, mind a huszonöt általa elvégzett kísérlet magyar projekt.

Úgy tekint-e egy nemzet magára, hogy vannak dolgok, amikhez soha nem lehet közünk, mert kicsik vagyunk, vagy úgy gondolkodik magáról, hogy mi is vagyunk valakik, sőt, mindenkivel versenyképesek vagyunk – vázolta a két alapállást Orbán Viktor, hozzátéve: a polgári, nemzeti, keresztény világban azok vannak elsöprő többségben, akik azt mondják, hogy mi, magyarok bármire képesek vagyunk, de a másik oldalon inkább a kételkedők vannak.

Kapu Tibor pénteken a Nemzetközi Űrállomásról, videókapcsolat segítségével válaszolt az Index kérdésére, a cikkünket itt olvashatja.

„Akkor sírtam futballmeccs után először”

Orbán Viktor Diogo Jota és testvére haláláról úgy fogalmazott, miután rendszeresen nézi Szoboszlai Dominik meccseit, úgy érezte, hogy a dolog személyes, annak ellenére, hogy személyesen nem ismeri a portugál futballistát.

A kormányfő a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki szereplésének esélyeiről úgy vélekedett, „1986-ban ön csak azt látta, amikor már majdnem visszakapaszkodtunk. Amire nagyon emlékszem, akkor sírtam futballmeccs után először, amikor a hosszú hórihorgas svéd Vidáts helyéről befejelte a kapunkba. Én a reménytelenség gyereke vagyok a futball szempontjából. Ha olyan mélyről, mint ahol '74-ben voltunk, odáig el tudtunk jutni, ahova '86-ba eljutottunk, ha most ekkorát tudunk haladni, akkor vb-döntőt kell játszanunk, ami egyébként is fixa ideám, sokan kinevetnek, de én még látni fogom”. A miniszterelnök szerint nyolc év múlva játszhatunk vb-döntőt.

„A gondolkodásban radikális vagyok, a cselekvésben mértéktartó”

Orbán Viktor Kéri Lászlóról úgy fogalmazott, hogy így vagy úgy, a Fidesz alapítói a tanítványai, mostanában viszont „olyanokat mond rólunk, hogy leesik a hajam. Ismerjük egymást ezer éve”. Felnőttek, de nem mindenben tetszenek az egykori tanáraiknak.

A gondolkodásban radikális vagyok, a cselekvésben mértéktartó

– jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: gondolkodni radikálisan kell, a legutolsó következményig végig kell gondolni mindent, hogy mi történik velünk, ugyanakkor a politikában nem szabad radikálisnak lenni.

„Engem igazából azért tartanak, sőt, Magyarországnak azért van miniszterelnöke, hogy bátran, félelem nélkül, nem spórolva az energiával, mindent gondoljon végig. Én a végiggondolás embere vagyok, ebben talán még nemzetközi szinten is versenyképes vagyok. Ha csinálunk valamit, az nagyon szép, de tudni akarom, hogy abból mi lesz holnap, holnapután, három év múlva” – árulta el a gondolkodásáról a kormányfő, aki konkrét példaként a migrációt említette, de nem varázsgömbje van, hanem megértette, hogy ez micsoda. A migrációban a feleségéé az igazi érdem, aki segélyszervezetnél dolgozva az első hullám idején lement segíteni, és azt mondta, „szedd össze magad, menj oda, és ne engedj be egyet sem. Csak katonaérett, felnőtt férfiak”.

„A politika a rögbire hasonlít, futás közben kell verekedni”

Lehet-e olyan, hogy elkényelmesedik a fideszes választópolgár és a fideszes politikus? Orbán Viktor szerint előfordulhat ilyen, de ezt nem szabad hagyni, egyébként sem lógatják a lábukat.

Orbán Viktor úgy látja, „az jó, ha ráunnak a kormányra”, mert oda kellene eljutni, hogy azt tudják mondani, a dolgok akkor is jól mennek. Vannak Európában olyan országok, ahol ha nincs kormány, észre sem veszed.

Itt nem a futball működik, hanem a rögbi. A politika a rögbire hasonlít, futás közben kell verekedni. A labda nálad van, nem te támadsz meg mást, de téged állandóan megtámadnak. Te mész a célod felé, és jönnek jobbról, balról. Nem lehet elkényelmesedni, mert letepernek

– hozott egy sporthasonlatot Orbán Viktor.

A kormányfő a politika változásáról kifejtette: „A kommunikáció kulcskérdés a politikában. Közössé tenni valamit. Van egy gondolatom, tervem, azt kommunikálom, közössé teszem. Most a harmadik szakaszban lehetünk. Az első az volt, hogy oda kellett menni a másikhoz, mert még írás sem volt. Aztán jött Gutenberg, nyomtatás, leírtad, odaadtad, elolvasta. Elengedhetetlen feltétel, hogy aki olvassa, az megértse. Ahonnan én jövök, a dolgok lényege a megértés volt. Most egy harmadik szakaszába lép az emberiség ennek, ami a politikára is kihat, amikor képek vannak. Akik a Gutenberg-galaxisban ragadtunk, azt hisszük, hogy a megértés a fontos, de a fiatalok már csak képeket küldenek egymásnak, a szöveg egyre rövidebb. El kell ismernem, hogy egy képen lehet, hogy több információ van, mint egy Dosztojevszkij-regényben. A politikában a megértés képessége, ami korábban kizárólagos volt, egyre zsugorodik, és sokkal inkább a benyomás, élmény, hangulat válik meghatározóvá”. Orbán Viktor szerint ez nem tett jót a politikának, egyelőre inkább színvonalesést lát.

A miniszterelnök szerint akinek nincsenek a mai kommunikációhoz képességei, azt nem tudják a frontvonalba állítani.

Kiküldeni a Lázárt tudjuk. Ennek a nemzetközileg kiemelt mestere a Lázárinfó és Lázár János. Amikor végignézek egy Lázárinfót, arra jutok, hogy el is mondott minden fontosat. Kevesen tudják ezt a politikában. Megrostál majd minket az új korszak, sokan nem fognak majd talpon maradni.

Orbán Viktor elárulta, 106 ilyen képességű emberre lenne szüksége, mert 106 választókerület van Magyarországon.

„A Juditban miniszterelnöki képességek voltak”

Orbán Viktor Magyar Péterről kijelentette, semmilyen személyes megjegyzést nem akar tenni.

„Nekem nincs semmi új ebben. Ezt láttam már, igaz, mindig más formákban. A demokrácia olyan, hogy akármit csinálsz, mindig vannak olyan emberek, akik téged nem kedvelnek, nem értenek egyet. Ennek számos oka lehet, szellemi, ideológiai, személyes” – folytatta Orbán Viktor, leszögezve, hogy a Fidesszel azok is jól járnak, akik nem rájuk szavaznak, az ellenzékkel pedig azok is rosszul járnak, akik oda szavaznak.

A politikus kifejtette, a magyar politika alapszerkezete régóta változatlan, az a kérdés, hogy „ki a te gazdád, az én gazdám a magyar nép”. Az ellenfeleinek a gazdái viszont valahol máshol vannak. Az ilyen embereket mindig megtalálják azok a külföldi hatalmak, akik befolyásolni akarják a magyarországi történéseket.

A politika taktikai részében az időzítés a legfontosabb. Egy kormányzó pártnak óriási önfegyelemre van szükség. Én és az ország sem engedheti meg magának azt, hogy a kormánya, kampányon kívüli időszakban, többet foglalkozzon az ellenfelekkel 10-15 százaléknál. Valamennyit persze kell. Ahogy jön az előkampány, kampány, eltolódik az arány. Most felkészülés előtti állapotban vagyunk, ez még semmi, ahhoz képest ami lesz

– jelezte Orbán Viktor.

Varga Juditról Orbán Viktor elmondta: „végig küszködtem vele az utolsó egy, másfél évét. Legalább háromszor akart lemondani, nem bírta azt, ami otthon van. Arra kértem, hogy tartson ki. Nagyon fontos munkát vége. Kitartott, ameddig kitarthatott. Nekem személyes fájdalom is, másfelől óriási pazarlás az ország részéről, ritkán bukkan fel a politikában olyan született tehetség, mint amilyen Varga Judit volt. Öreg rókaként, ha szabad így fogalmaznom, nekem dolgom, hogy a tehetséget felismerjem. A Juditban miniszterelnöki képességek voltak. Kellett volna még hozzá 4-8 év, de megvolt minden, ami ahhoz kellett, hogy egy ország valaki merjen vállalni. A Judit briliáns, ezért fájdalmas és dühítő az egész”.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)