Orbán Viktor ismét üzent harcosainak: úgy érzi, megérdemel egy rendes ebédet

Amióta bejutottunk a Harcosok Klubjába, azóta rengeteg üzenetet kaptunk Menczer Tamástól és Orbán Viktortól, de a vasárnapi levelek a legtöbb esetben maximum posztlájkolós utasításokat tartalmaztak. Most azonban más a helyzet.

Hahó, Harcosok! Vasárnap podcast, Hotel Lentulai 10-kor, tartsatok velünk, érdemes lesz

– fogalmazott a miniszterelnök vagy legalábbis az ő nevével futó admin.

A Hotel Lentulai, amit Orbán Viktor reklámoz, a Mandiner és Lentulai Krisztián podcastje, amelynek nemrég a miniszterelnök a vendége volt. Az Orbán VIktorral készült részben szó esik Varga Juditról – akiben Orbán szerint „miniszterelnöki képességek” voltak –, Kapu Tibor űrutazásáról, a nemzeti karakter kérdéséről, valamint arról is, miért nem Magyar Péterrel vitázik, hanem „a gazdáival Brüsszelben”.

Megérdemlünk egy rendes ebédet

„A héten sikerült teret nyitni a fiatalok első otthonteremtése előtt. 3 százalékos fix kamat” – fogalmaz Orbán Viktor, utalva az úgynevezett Otthon Start programra, amely szerint a kormány 3 százalékos kedvezményes hitellel támogatja az első lakás vagy ház megvásárlását.

Az új otthonteremtési programban maximum 50 millió forint hitelt lehet felvenni 25 éves futamidőre, a futamidő alatt végig 3 százalékos kamattal, mindössze 10 százalékos önrésszel. A háromszázalékos lakáshitel életkori és területi megkötés nélkül érhető el, jelentős pénzügyi előnyt kínál a jelenlegi piaci feltételekhez képest.

A program egyik legnagyobb újítása, hogy nem csak a 35 év alattiakra vagy a családosokra fókuszál – a támogatás életkori és földrajzi megkötés nélkül igényelhető. A jogosultság kulcseleme, hogy kizárólag első lakás vásárlására lehet igénybe venni – olyanok jelentkezhetnek, akiknek nincs 50 százalékot elérő tulajdonrészük lakóingatlanban.

A program szeptembertől válik elérhetővé. A 3 százalékos kamattámogatás jelentős könnyítést jelent: például egy 20 milliós hitel esetén a havi törlesztés 94 800 forint, míg piaci kamatokkal ez 157 ezer forint lenne.

A miniszterelnök szerint ez egy olyan eredmény, ami után kijár a pihenő.

Megérdemlünk egy rendes vasárnapi ebédet. Balaton, unokák, rántott hús, krumplipüré, uborkasaláta

– fogalmazott Orbán Viktor.

„Hahó, Harcosok!”

A miniszterelnök az elmúlt hetekben többször is üzent a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban. Július elején a Budapest Pride kapcsán közölte, hogy a hatóságok eljárásokat indíthatnak a felvonulás résztvevői ellen, és bírálta a kokárdával való színpadi performanszot, mondván: „Akárminek is gondolja magát, nem szórakozhat a nemzeti szimbólumainkkal.” Ugyanebben az üzenetben belpolitikai ügyeket is érintett, jelezve, hogy a kormány a fiatalok első lakáshoz jutását segítő döntésre készül. Külföldi témaként pedig azt hangsúlyozta, hogy Montenegrót kellene felvenni az Európai Unióba, nem Ukrajnát. Pénteken többek között Varga Judit nyilatkozatával is foglalkozott. Az ilyen üzenetek rendre személyes hangvételű megszólítással („Hahó, Harcosok!”) indulnak, és gyakran zárulnak kampányra utaló felhívással.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)