Török Gábor magára vette Orbán Viktor szavait, a miniszterelnök azonnal reagált

Orbán Viktor egy friss interjúban – a Mandineren futó Hotel Lentulai című műsorban – Tölgyessy Pétert méltatva tett egy félmondatos, de annál csípősebb megjegyzést a politológusokra:

A politológus az, akinek nem sikerült.

A kijelentés a műsor 49. percében hangzik el, és hamar visszhangot váltott ki a közéletben. Török Gábor politikai elemző megosztotta a műsort a Facebook-oldalán, és pontosan megjelölte az idézett rész. A posztban szűkszavúan csak annyit írt: „Politológus az, akinek nem sikerült” – vagyis mintha önmagára is vonatkoztatta volna a mondatot, nem titkolt iróniával.

A miniszterelnök nem maradt adós a válasszal: Orbán Viktor Facebook-posztban reagált, ahol egyszerűen annyit írt:

„Touché. Akinek nem inge…”

A poszthoz pedig egy fotót mellékelt Török bejegyzéséről – ezzel világossá téve, hogy pontosan kinek szánt a riposzt. (A „touché” egy francia eredetű kifejezés, amelyet a vívásban használnak, jelentése: „talált”, vagyis „érvényes találat”.)

Ezzel Orbán lényegében elismerte Török csípős megjegyzését, vagy azt, hogy a politikai elemzőnél az mondhatni betalált.

A politikai szócsatának nincs tétje – mégis ritka pillanat, amikor egy elemző és a miniszterelnök ennyire közvetlenül váltanak véleményt.

Orbán Viktor a Hotel Lentula című műsorban adott interjújában többek között Varga Juditról is beszélt, akit rendkívül tehetséges politikusnak nevezett, sőt úgy fogalmazott, „a Juditban miniszterelnöki képességek voltak”, családi okok miatt háromszor is le akart mondani, végül kitartott, ameddig tudott. A kormányfő személyes veszteségként és az ország számára is nagy pazarlásként értékelte Varga visszavonulását. Az interjúban Orbán emellett szólt a magyar űrprogramról, a politikai kommunikáció átalakulásáról, sportélményeiről, valamint számos politikusról és közszereplőről osztott meg személyes véleményt, miközben a politikát a rögbihez hasonlította: szerinte menet közben, támadások között kell haladni a cél felé.