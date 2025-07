Tűzvészsorozat sújtja az országot: nyolc vármegyében lángolnak a gabonák

A Veszprém vármegyei Dabronc és Ötvös között a lángok az erdősávot is elérték. A tűz miatt a vasúttársaság és az áramszolgáltató szakembereit is értesítették. A keszthelyi, a sárvári, a zalaegerszegi hivatásos, a sümegi önkormányzati és önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat, a munkálatokat erőgép is segíti.

A Bács-Kiskun vármegyei Katymár és Madaras között, a tó mellett mintegy harminc hektáron tarló, öt hektáron lábon álló gabona égett; egy traktor és egy pótkocsi is lángra kapott. A bajai és a nagybaracskai hivatásos, valamint a bácsalmási önkormányzati tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Vasárnap több más szabadtéri tűz miatt is riasztották a tűzoltókat.

A tűz a közeli erdő aljnövényzetébe is belekapott

A Bács-Kiskun vármegyei Tompa külterületén, a sertéstelepnél két egymás melletti gabonatábla égett 10-12 hektáros területen; a tűz a közeli erdő aljnövényzetébe is belekapott. Szintén a vármegyében, Miske és Hajós között is lángolt a gabona. A leégett területet másfél négyzetkilométerre becsülik. A kalocsai, a kiskőrösi, a paksi, a dunaújvárosi, a szekszárdi, a solti, a bonyhádi, a kiskunmajsai, a kecskeméti hivatásos, valamint a hajósi önkéntes tűzoltók dolgoztak az oltási munkálatokon.

Bordány és Zsombó között, Csongrád-Csanád vármegyében egy 450 négyzetméteres bálatároló gyulladt ki, amelyben több mint hetven körbála égett le, a lángok az avarra is átterjedtek. Mórahalom külterületén mintegy öt hektáron égett a tarló, a növényzet, a tűz tanyákat is veszélyeztetett. Csongrád és Gátér között egy tízhektáros területen lángolt a tarló.

Nehezítette az oltást az erős szél

A Hajdú-Bihar vármegyei Nádudvaron másfél hektáron égett a nádas és a száraz fű, az oltást nehezítette az erős szél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán nagy területen kigyulladt az aljnövényzet, a tűz két portán egy-egy melléképületbe is belekapott. Nagylócnál, Nógrád vármegyében tíz hektáron kaszáló, öt hektáron aljnövényzet, valamint huszonkét körbála égett.

A Veszprém vármegyei Papkeszin egy bálázó munkagép gyulladt ki, és a tarló is lángolt. A tűzben százhúsz bála semmisült meg, és egy fa villanyoszlop is kigyulladt. Pápadereskén mintegy ötszáz négyzetméteren égett a száraz fű, a tűz egy melléképületre is átterjedt.

(Borítókép: Leégett egy nyolchektáros búzatábla Szeghalom határában 2025. július 3-án. Fotó: Katasztrófavédelem)