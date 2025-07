Terv, az van, de nincsen pénz – Továbbra sincs kiút a népligeti káoszból

Vitézy Dávid interpellációt nyújtott be a Népligeti felüljáró műszaki állapota és forgalmi problémái miatt, amire Karácsony Gergely főpolgármester válaszolt. A jövőbeli terveik között szerepel a felüljáró lebontása, és egy új, szintbeli csomópont kialakítása, ami a Népliget humanizálásával Budapest méltó kapujává válhat.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom budapesti frakciójának vezetője interpellációt nyújtott be a Népligeti felüljáró műszaki állapota és a lezárás miatt kialakult forgalmi problémák ügyében. Karácsony Gergely főpolgármester válaszában részletesen kifejtette a felújítási terveket és a jövőbeli elképzeléseket. A felüljáró állapotának pontos felméréséhez szükséges roncsolási vizsgálatok, valamint a hiányzó hídgerendák pótlása mind hozzájárulnak a felújítási munkák késlekedéséhez, míg a város költségvetési helyzete továbbra is szűkös forrásokat eredményez a szükséges beavatkozásokhoz.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a sávlezárások és forgalmi korlátozások csak a felújításhoz szükséges vizsgálatok eredményei és a rendelkezésre álló anyagi források függvényében oldhatók fel. Az évtizedek óta elmaradt fejlesztések és a folyamatosan romló állapotú városi infrastruktúra kiemelt figyelmet igényelne, ugyanakkor a kormányzati elvonások és a város pénzügyi helyzete nem teszik lehetővé az azonnali megoldást. Karácsony Gergely javaslata szerint a szintbeli csomópont kialakítása és a felüljáró lebontása hosszú távon költséghatékonyabb és fenntarthatóbb megoldás lenne, és a város fejlődését szolgálná.

A jövőbeli tervek között szerepel tehát a Népliget humanizálása, a felüljáró lebontása és egy új csomópont kialakítása, ami nemcsak a közúti forgalmat, hanem a gyalogos-, kerékpáros- és villamosközlekedést is megfelelően biztosítaná. A tervek a Fővárosi Településterv részeként szoros összhangban vannak a város modernizálási irányvonalával, és céljuk, hogy a Népliget a főváros legnagyobb közparkjaként Budapest méltó kapuja legyen. A közeljövőben zajló tárgyalások és a politikai vita eredményeként a projekt előkészítése hamarosan a szakbizottság elé kerülhet.

Évek óta húzódik

Amint arról korábban beszámoltunk, a műszaki vizsgálat alapján a Népligetnél lévő felüljárót még érdemes felújítani, ám erre ideális esetben is csak 2025-ben kerülhet sor. Ha egyáltalán lesz miből. Addig marad a részleges lezárás.

A népligeti felüljáró műszaki problémája már 2012 óta ismert a főváros vezetése előtt, 2014-ben terv is készült a rekonstrukciójára, a munkálatok azonban sosem indultak meg. Idén tavasszal viszont megkezdődött az 1978-ban átadott műtárgy állapotának részletes vizsgálata, mivel már olyan rossz állapotról számot be a Budapest Közút, hogy a városközpont felé tartó irány két sávjából a külsőt biztonsági okokból idén márciusban le is kellett zárni.

A felüljáró rekonstrukciójával kapcsolatos legsúlyosabb probléma azonban az, hogy nem látni a finanszírozás forrásait. A főváros adóbevételeiből ugyanis nem termelődik fedezet a budapesti infrastruktúra megfelelő fenntartására.