Teljes összeomlás a vihar miatt, az összes fővonalon állnak a vonatok

Felsővezeték-hiba miatt jelentős változások léptek életbe a balatoni vasútvonalon. Balatonfüred és Székesfehérvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat, míg a déli parti vonalon a vármegyeszékhely és Lepsény között helyettesítenek az autóbuszok. Az üzemzavar elhárításáig a Balaton északi és déli partján valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető. A győri fővonalon Bicske és Kelenföld között kellett leállítani a forgalmat, a ceglédi fővonalon is pótlóbuszok állnak forgalomba.

Ön is látta? Van fotója, vagy videója? Küldje el nekünk!

Az átvonuló vihar a Balaton északi és déli partján is károkat okozott a felsővezetékben, emiatt jelentős változásokra, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani – közölte a Mávinform hétfő délután a honlapján.

Az Index információi szerint 11-ből 8 vasútvonal leállt az országban.

A Kék Hullám InterCityk a vonalat megosztva, a budapesti Déli pályaudvar és Lepsény, valamint Balatonfüred és Tapolca között közlekednek. Székesfehérvár és Balatonfüred között gyorsjáratú pótlóbuszok járnak, amelyek csak Balatonalmádiban állnak meg.

A Katica InterRégiók és a Vízipók sebesvonatok csak a Déli pályaudvar és Szabadbattyán között közlekednek. Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok járnak, amelyek minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Szabolcsi Tekergő expressz csak Szabadbattyántól indul. A fennakadás végéig a Balaton északi és déli partján valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető. Az óránkénti 150-170 kilométeres sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is. A társaság közleményében azt írta, hogy az Országos Havariaközpont mintegy 50-60 buszt állított be azonnal, hogy biztosítsa az utasok eljutását.

A tó déli parti vonalán, Székesfehérvár és Lepsény között szintén pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szintén hétfő délelőtt arról számolt be a vállalat, hogy Szárliget és Kelenföld között szintén le kellett állítani a kötöttpályás forgalmat.

Az S10-es vonatok csak a Déli pályaudvar és Budaörs, valamint Szárliget és Győr, az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Az InterCity, EuroCity, valamint Railjet xpress vonatok csak Tatabányától közlekednek Győr irányába.

A társaság közlése szerint fakidőlés miatt nem közlekednek a vonatok Rétszilas és Bátaszék között, az érintett szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani. Villány és Magyarbóly között hasonló okból szünetel a forgalom. Ugyanígy Mindszent és Mártély között sem lehet vonattal közlekedni.

A vihar nem kímélte a ceglédi fővonalat sem, ahol a megrongálódott felsővezetéki hálózat miatt a menetidő megnövekedésére és több szakaszon is autóbuszos pótlásra kell számítani, így fennakadás várható a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen, valamint a Budapest–Szeged közötti járatok közlekedésében is.

A szobi fővonalon felsővezetéki zárlat miatt Rákospalota-Újpest–Vác között a vonatok átmenetileg várakozni kényszerülnek. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác között felsővezetéki hiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A lajosmizsei vonalon Pestszentimrénél dőlt ki egy fa, ahol szintén nem járnak a szerelvények.

Az újszászi vonalon Rákoshegy és Maglód között fakidőlés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani.

A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Z60-as vonatokat vehetik igénybe, amelyek ezen a szakaszon minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Kecskemét – Szeged vonalon több szakaszon fa dőlt a pályára, a vonatok átmenetileg nem közlekedhetnek.

A Hódmezővásárhely – Szentes – Kiskunfélegyháza vonalon szintén fakidőlés miatt Mindszent – Mártély között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Mint írtuk, több vármegye járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást hevesebb zivatarok veszélye miatt a HungaroMet Zrt. hétfőn. Emellett éjfélig több vármegyére van érvényben első- vagy másodfokú figyelmeztetés. A csapadékos időjárást viharos széllökések kísérhetik, akár jég is hullhat az égből. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is felhívta a figyelmet a zivatarok veszélyeire.

A vihar megrongálta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is, Budapest jelenleg nem fogad és nem indít repülőjáratokat.