Kiszivárgott a jelentés a kórházi csótányokról

A csótányok elleni védekezést ellenőrizte a fővárosi népegészségügyi hatóság a Péterfy Sándor Utcai Kórházban július 3-án – derült ki az Index birtokába jutott jegyzőkönyvből. Az ellenőrzés napján élő csótányt nem találtak, és a hatóság megállapította, hogy az elmúlt időszakban 16 alkalommal végeztek rendkívüli irtást a létesítményben. A kórház már jelezte, hogy szerintük ha csótány jelenik meg az intézményben, az a főváros számlájára írható, mert nem történtek meg a városi szintű irtások. Ugyanakkor a kórházi állapotokról többször is pozitívan írnak a jegyzőkönyvben, az ellenőrök megfelelőnek találták a takarítást, és az osztályon dolgozók elmondása alapján az elmúlt időszakban nem észlelték csótányok jelenlétét.

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézetben készült felvételeket közölt, amelyen csótányok láthatók. Az intézmény közleményben cáfolta ezt, és manipulatívnak tartotta a felvételeket. A perdöntő az a népegészségügyi ellenőrzésről szóló dokumentum lehet, amely az Index birtokába jutott.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának ellenőrei alaposan átfésülték a Péterfy Sándor Utcai Kórház rendelőintézetét.

A helyszíni szemle alkalmával a Fül-Orr-Gégészet, a Szemészet, a Szülészet-Nőgyógyászat, a Sebészet és az Urológia osztályokat járták be. Az előbb említett fekvőbeteg-ellátást nyújtó osztályokhoz tartozó műtők előterét is megtekintették, illetve azon műtökbe is bementek, ahol nem zajlott műtét.

Az ellenőrzés során nem találtak élő csótányokat, elhullott példányokat is csak a csapdákban.

Ezek a bejáratok közelében elhelyezett úgynevezett monitoringállomásokban voltak, amelyek tulajdonképpen speciális csapdák. A hatóság fényképeket is készített a csapdákról, amelyek a hivatalos jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A helyszíni szemle idején csótány előfordulásra utaló nyomokat nem tapasztaltunk, élő csótányt nem láttunk, elhullott egyedet is csak a kártevőirtó által kihelyezett monitoringállomásban, irtószermentes szerelvényben, amelyek a földszinten, a bejáratok közelében vannak elhelyezve

– fogalmaztak a hatósági emberek. Az osztályokon dolgozó egészségügyi személyzet is megerősítette a hatóságnak, hogy az elmúlt időszakban nem észleltek csótányokat a munkaterületeiken.

Tizenhat alkalommal történt rendkívüli irtás

A kórház hivatalosan negyedévente végez megelőző jellegű irtást egy cég segítségével. Az idei első irtás január 31-én, a második május 8-án történt, és ezek a teljes kórházra kiterjednek. A szakemberek különböző vegyszereket és technikákat alkalmaznak, amelyek pontos adatait a munkalapokon rögzítik. A rendszeres irtások mellett azonban gyakran szükség van sürgős beavatkozásra is.

„A bemutatott munkalapok szerint 16 alkalommal történt rendkívüli irtás a nevezett telephelyen.”

A rendszer úgy működik, hogy egészségügyi kártevő észlelésekor a főnővér munkalapot ad fel, mely alapján egy céggel megrendeli a kártevőirtást. A megrendelés és a szakember helyszínre érkezése a lehető leghamarabb, de esetenként eltérő időpontokban történik.

A kórház korábbi közleményében már jelezte, hogy folyamatosan és szervezetten védekeznek a kártevők, így a csótányok ellen is, egy erre szakosodott cég segítségével. Ez az állítás a jelentés alapján be is igazolódott. Majd rámutattak arra, hogy szerintük mi áll a csótányok megjelenésének a hátterében:

„Ha megjelenik csótány a kórházban, az azért lehetséges, mert Budapest belvárosának egészét érinti a csótányhelyzet, amely az utóbbi időszakban súlyosbodott”

– fogalmaztak. „A Fővárosi Önkormányzat felelőssége, hogy a közterületeken, csatornahálózatban és társasházakban terjedő kártevőhelyzetet kezelje. Az elmúlt években sajnálatos módon nem történt meg a szükséges, átfogó irtás, amely a lakók és intézmények védelmét szolgálná. A probléma tehát nem egy-egy intézmény hibája, hanem egy komplex városüzemeltetési mulasztás következménye.”

Továbbra is hangsúlyozzák, hogy a képek és a leírások „a valósággal ellentétesek, egyes esetekben manipulatív módon beállítottak”. Felszólították az EP-képviselőt, hogy „hagyjon fel az álhírek terjesztésével”, és törvényi eszközökhöz fognak nyúlni, hogy megvédjék az intézmény és az ott dolgozók jó hírnevét.

A május 8-i irtás után a szakemberek megjegyzést tettek a munkalapon: „A kártevőirtás eredményességének növelése érdekében a C épületi főzőkonyha műszaki állapotának javítása szükséges.”

A kórház étkeztetési rendszerét is megvizsgálták az ellenőrök. A C épületben található a központi főzőkonyha, ahonnan nagy tálakban (badellákban) szállítják fel az ételt az osztályokra. Ott osztályos konyhákban tálalják az ételeket, majd kocsikkal viszik a betegeknek. Az ételmaradékot fedeles hordókban gyűjtik, majd központi tárolóba kerül, ahonnan a Duna-Komposzt Kft. hetente háromszor (hétfőn, szerdán és pénteken) szállítja el.

„Az osztályok takarítottsága megfelelő volt a helyszíni szemle idején. Az osztályon dolgozók elmondása alapján az elmúlt időszakban nem észlelték csótányok jelenlétét”

– jelentették az ellenőrök. „A csótányirtáshoz használt gélezés jól látszik a vizesblokkok környékén. A tálalókonyhában lévő osztályos tálalókocsi jó állapotú, résmentes, rozsdamentes acélból készült.”

Karácsony Gergely ironikus válasszal kontrázik

A főpolgármester hétfő délután Facebook-bejegyzésben reagált a kórház közleményére.

Ha jól olvasom, 15 év kormányzás után meg is van a kórházi állapotok felelőse: én lennék az.

„Igazán röstellem, hogy még nem tudtam megjavítani Szentesen a klímát, meg hát a port is magam fújom a zsírra állandóan, lebuktam.”

„Mondanám, hogy a sok másra mutogatás miatt szakadna rájuk a plafon, de sajnos az is leszakadt egy átmeneti üzemzavar keretében…

A helyzet az, hogy a csótányirtás nem fővárosi feladat, sosem volt az, ahogy a társasházak, úgy a közintézmények is maguk gondoskodnak az irtásról, ezt a túlnyomó többségük teszi is. Azt hiszem, egyetlen csótány sem ijedt még meg hazug sajtóközleménytől vagy másra mutogatástól, megpróbálkozhatna a Péterfy kórház is inkább egy csótányirtó kihívásával, csak egy ötlet.”

(Borítókép: A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet főbejárata a VII. kerület Péterfy Sándor u. 8–20.-ban. Fotó: Róka László / MTI)