Dobrev Klára: Soha többé ne legyen egyetlen pártnak vagy embernek egyeduralma

Az Indexnek adott interjújában a Demokratikus Koalíció elnöke többek között kijelentette:

„A magyar demokrácia számára is rossz üzenet, ha tisztességes, politikai vízióval és támogatókkal rendelkező emberek egyszer csak feladják, és azt mondják: a saját szavazóik sem számíthatnak rájuk többé.”

„Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy az ország számára szükség van arra a politikára, tudásra és tapasztalatra, amit a mi politikai közösségünk képvisel.”

„Egy felemelő, jókedvű, ugyanakkor magabiztos és határozott tömeg vonult végig Budapest utcáin. Erőt adott mindenkinek, aki érti, hogy ha egy hatalom el tudja hitetni: csak úgy váltható le, ha közben feladjuk az elveinket és értékeinket, akkor az a hatalom már győzött is.”

„Orbán Viktor tizenöt éve úgy kormányoz, hogy »beleszagol a levegőbe«, megnézi, mi népszerű, kirakja plakátra, és nem érdekli, hogy közben tönkremegy az ország.”

„Egy ország vezetése nem arról szól, hogy ki készít ügyesebben szelfit. Nem az a kérdés, ki mennyire uralja a médiát, hanem az, hogyan tudja úgy átalakítani az egészségügyet, hogy ne haljanak meg évente tízezrek olyan betegségekben, amelyeket más országokban rutinszerűen gyógyítanak.”

Tudja mit fogunk kapni ezért az interjúért?

Gondolom, ha jó az interjú, akkor sok elismerést és sok olvasót.

„Jól fizet a Tóni?” – én erre gondoltam, merthogy Magyar Péter és szimpatizánsai rendszerint így reagálnak, ha az úgynevezett régi ellenzékből valaki megszólal a sajtónak, ami foglalkozni merészel velük.

A fideszesek meg leharapják a fejüket, hogy egy „hazaárulóval” készítenek interjút. Szerintem nem érdemes ezekkel a hozzászólásokkal foglalkozni.

Felmérés-dömping van: egymást érik a kutatások arról, hogy a Tisza Párt már megelőzi a Fideszt. Ön szerint hihetünk ezeknek az adatoknak?

Én nem a közvélemény-kutatások alapján határozom meg, hogy mit képviselek a politikában, hanem egy belső meggyőződés, egy világkép vezérel, amelyben hiszek. Ehhez a baloldali politikához keresek támogatást, és nem a kutatások elvárásaihoz igazítom az álláspontomat vagy a stílusomat.

Akkor nem zavarja, hogy a kutatások többsége szerint a DK legjobb esetben is csak épphogy eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt?

A legtöbb mérés szerint biztos befutó a DK, mármint, ha nem a fideszes kutatóintézetekről van szó. De inkább nézzük a tényeket. Az elmúlt hónapokban egyedül a Demokratikus Koalíció jelöltjei tudták legyőzni a Fideszt időközi választásokon. Megvertük őket Barcson, ahol Remes Gábor nyert, aki a jövő évi választáson a DK országgyűlési képviselőjelöltje lesz. Megvertük a Fideszt Angyalföldön és Újpesten is, pedig Varju Lászlóval szemben elég kemény lejáratókampányt folytattak. Pápán, egy korábban kifejezetten fideszes városban is győztünk: az önkormányzati választás óta DK-s polgármester vezeti a várost, aki lemondott egyéni mandátumáról, a helyére kiírt időközin pedig Kerti Györgyi, az ő jelöltje nyert. A DK tehát nemcsak létező párt, hanem egy erős politikai közösség is, és a baloldali politika, amit képviselünk, jelentős támogatottsággal bír országosan.

A Publicus Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a biztos szavazó pártválasztók körében 9 százalékon áll a DK. Magyar Péter ironikus kommentben reagált a hírre: „A DK nem 90%?” Gréczy Zsolt egy bejegyzésében ezt kifogásolta, és azt írta: időnként úgy érzi, Magyar Péter nem is Orbán Viktort akarja legyőzni, hanem inkább a DK-t. Mit gondol erről?

Örülök annak, ha az ellenzéki pártok erősödnek. Ugyanakkor elszomorít, amikor egy ellenzéki párt úgy gondolja, hogy nem feladata versenybe szállni, vagy el sem indul a következő választáson. Orbánt csak akkor tudjuk legyőzni, ha a különböző ellenzéki pártok – amelyek eltérő választói csoportokat és politikai irányokat képviselnek – egyszerre erősödnek. Így tudunk jövőre elvinni minden ellenzéki választót szavazni. Ez mindannyiunk közös érdeke.

Orbán mindent megtehetett, ez nem ismétlődhet meg

Miközben a DK egyértelműen baloldali pártként határozza meg magát, felmerül a kérdés: a választókorú lakosság hány százaléka sorolható a potenciális baloldali szavazók közé?

Erre bizonyára sok szociológus és kutató tudna részletes elemzésekkel válaszolni. Nekem az a dolgom, hogy minél több embernek megmutassam azt az alternatívát, amit a magyar politikában képviselek. Azokat a problémákat, amelyeket Orbán Viktor tizenöt éves egyeduralma okozott, nem lesz könnyű felszámolni. Tizenöt év alatt Európa legszegényebb országává váltunk, miközben Közép-Kelet-Európa egyik legsikeresebb állama voltunk. Tönkrement az egészségügy, az oktatás, a mezőgazdaság és még sorolhatnám.

Bárhová nézünk, mindenhol csak romokat látunk. Ennek egyik fő oka az egyszemélyi vezetés mértéktelen korrupciója: annyi közpénzt loptak el, hogy az már a Holdról is látszik.

A másik ok a mély ideológiai meggyőződés: egy olyan jobboldali politika, amelynek célja nem az emberek, hanem az elit jóléte. Nem védik meg a munkavállalókat a munkaadókkal és a gyártulajdonosokkal szemben. Éppen tegnap beszélgettem a Dunai Vasmű elbocsátott dolgozóival, és hát drámaiak a történetek, amiket elmeséltek. A kormányoldalon láthatóan nem tartják fontosnak azt sem, hogy idős honfitársainkon segítsenek. A jobboldali politika a nyugdíjat pusztán költségként kezeli, holott az a tisztességgel ledolgozott élet elismerése. Ugyanez igaz a fizetésekre is: nem kiadásként kell rájuk tekinteni, hanem megbecsülésként azok felé, akik az egészségügyben és az oktatásban nap mint nap helytállnak. Szóval két oka van annak, hogy Magyarország ilyen súlyos válságban van: az egyik a Fidesz egyeduralmára épülő, mérhetetlenül korrupt rendszere, a másik pedig az önző, szociálisan érzéketlen jobboldali politikája. Egyikben sem volt az elmúlt tizenöt évben erős ellensúlya a kormánynak. Orbán azt csinálhatott, amit akart. Az elmúlt tizenöt évből legalább két dolgot megtanultunk. Az egyik, hogy soha többé ne legyen egyeduralma senkinek ebben az országban, sem egy pártnak, sem egy embernek. A másik, hogy erős, baloldali, szociálisan érzékeny, az emberekre odafigyelő politika nélkül Magyarországon nem lesz sem rend, sem jólét.

Számít egyáltalán még az ideológia? Számít az, hogy ki baloldali, jobboldali vagy liberális? Nem pusztán arról van szó, hogy akik kormányváltást akarnak, nem ideológiai alapon döntenek, hanem azt nézik: ki tud valódi alternatívát kínálni, illetve ki az, aki ténylegesen képes leváltani Orbán Viktort?

Számít-e az ideológia? Ha úgy kérdezné, számít-e, hogy mit gondolunk az ország, mit a világ jövőjéről, mit az igazságosságról, mit az emberi méltóságról, nyilván Ön is igent mondana. Mindenkinek az az elsődleges célja, hogy le kell váltani az Orbán-kormányt. De fontos feltenni a kérdést: miért akarjuk leváltani? Azért, mert mindenkinek tele van a hócipője azzal az egypártrendszerrel, amit Orbán kiépített, és azzal, ahogyan ez az egypártrendszer tönkretette az országot. Akik ma le akarják váltani Orbán Viktort, azok egy színes, sokféle demokratikus közösséget alkotnak.

Azok, akik ott voltak a Pride-on – több százezren –, nagyon különböző emberek, mást és mást gondolnak a világról. De egy valamiben biztosak: egy szabad, európai országban akarnak élni.

Hogy ez az ország jobboldali, liberális, zöld vagy baloldali legyen, ebben eltérőek a vélemények. Abban mégis egyetértés van, hogy újra olyan országot szeretnénk, ahol szabadon lehetünk különbözőek. A baloldaliságnak pedig ma újra van ereje, még akkor is, ha a Fidesz évek óta próbál szitokszót csinálni belőle. Baloldalinak lenni azt jelenti, hogy nemet mondunk arra a politikára, amely a multinacionális cégek érdekeit szolgálja, és a milliárdos oligarchák adókedvezményeire épül ahelyett, hogy arra költene, ami valóban számít: könnyebbé tenni a magyar emberek életét.

De akkor hol vannak most a baloldali szavazók?

Ma is van közel ötszázezer olyan szavazó, aki kormányváltást akar, de nem most lettek ellenzékiek, hanem már tizenöt éve azok, és nem szeretnének egy jobboldali pártra szavazni. Ugye senki nem gondolja, hogy ötszázezer szavazót csak úgy ki lehet dobni az ablakon? Úgy hiszem, ennél is jóval többen vannak azok, akiket el lehetne vinni szavazni, ha látják, hogy az Orbán-rendszer lebontása után hogyan és miként lesz nekik jobb az életük. Az én feladatom meggyőzni őket arról, hogy jövő áprilisban elmenjenek a szavazóhelyiségekbe. Ugyanígy másoknak is el kell végezniük a rájuk eső részt.

Nem én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy a fideszeseket vagy a frissen kiábrándult fideszeseket mozgósítsam.

Ehhez szükség van egy jobboldali pártra, amely tiszteli az alapvető demokratikus értékeket. A Tisza Párt feladata, hogy mozgósítsa a jobboldali szavazókat. Ugyanakkor az a sok százezer ember, aki a Tisza Párt hívószavára nem menne el szavazni, garanciát szeretne arra, hogy az orbáni világ után az általuk képviselt értékrend is része legyen a döntéshozatalnak. Jó országot csak kompromisszumokkal, beszélgetésekkel és vitákkal lehet felépíteni. Egyeduralomból soha nem lesz igazán jó ország.

Ezek szerint a Tisza Pártot egyértelműen a jobboldallal azonosítja?

Nem én azonosítom, ők azonosítják magukat a jobboldallal. Magyar Péter egy jobboldali politikus, ezt sokszor el is mondja magáról. Az Európai Parlamentben a Tisza Párt képviselői a kereszténydemokrata Európai Néppárt frakciójában ülnek, és rendre a jobboldali ideológiának megfelelően szavaznak. Például a szociális lakhatás ügyében mi azt szerettük volna elérni, hogy az Európai Unió nagyobb szerepet vállaljon, ők ezt nem támogatták. A milliárdos vagyonok megadóztatását a baloldal szeretné elérni, a jobboldal elutasítja, a Tisza pedig a jobboldallal együtt szavaz. Számos olyan kérdés van, amelyeknél hamar nyilvánvalóvá válik, ki milyen értékrendű világot szeretne: jobboldalit vagy baloldalit. Mindkettő lehet demokratikus, mindkettő lehet tisztességes. Az igazán jól működő országokban ezeknek a különböző nézőpontoknak, pártoknak az egészséges vitája és versengése alakítja ki azt a világot, amit ma innen Magyarországról, hát, elég irigykedve nézünk.

Július elsejével országos plakátkampányt indítottak a következő üzenettel: „Baloldal kell, Európa kell, Klára kell!” Ön szerint mit társítanak ehhez a három kijelentéshez a választók? Mi juthat eszükbe elsőként, amikor elolvassák ezeket a plakátokat?

Hát, nagyon remélem, hogy három dolog jut eszükbe, minthogy három üzenet szerepel a plakátokon. Az első: „Európa kell.” Mi képviseljük azt a politikát, amely egy erős Európai Unióban és azon belül egy erős Magyarországban hisz. A három jobboldali párt – a Fidesz, a Mi Hazánk és a Tisza – rendre másként szavaz Európában, akár Ukrajna ügyében, akár az erősebb európai védelmi együttműködés kérdésében, sőt, akár az „Európai Egyesült Államok” víziójával kapcsolatban is. Én hiszek abban, hogy csak egy erős Európa képes megvédeni a polgárait ebben a rendkívül veszélyes világhelyzetben, és egy erős Európa tudja a magyarok számára is biztosítani a biztonságos életet. A második: „Baloldal kell.” Sokan vannak, akiknek elege van abból a jobboldali politikából, amely hatalmas szólamokat hangoztat a magyarság történelmi küldetéséről, és arról, hogy mi, magyarok mennyivel jobbak vagyunk másoknál. Az egésznek van egy hagymázas, ideologikus máza, miközben nem esik szó arról, hogy a magyarság felemelkedése azon múlik, jobb lesz-e az emberek élete ebben az országban. Nem történelmi küldetésről kell beszélni, hanem arról, hogy a Dunaújvárosban elbocsátott munkásnak, aki 62 éves, hogyan lesz újra munkája. Hogy mi lesz azzal a férfival, aki immár második éve várja a csípőprotézis-műtétjét, 53 éves, mozdulni sem tud, az élete ellehetetlenült, mert a magyar egészségügy nem látja el. És mi lesz azzal a borsodi kisgyerekkel, aki most, hatévesen, csillogó szemekkel lép be az iskolába, ahol nem lesz tanár, aki megtanítaná angolul, vagy akár írni és olvasni tisztességesen? A baloldaliság számomra elsősorban azt jelenti: a hazaszeretet nem szlogenekről szól, mint a jobboldalon, hanem arról, hogy jobb életet teremtsünk az embereknek. És a harmadik: „Klára kell.” Ez azt üzeni, hogy mindezt ma ellenzékben a legerősebben, a legszervezettebben és a parlamenti jelenlét garanciájával az a baloldal képviseli, amelyet én vezetek.

Önnek ezek az üzenetek világosak, de biztos benne, hogy ilyen formában a választók számára is érthetők?

A választók pontosan értik, miről beszélek. Igen, úgy gondolom, hogy Európa és a baloldal számukra is ugyanazt jelenti: biztonságot, igazságosságot és jobb életet.

Aki felteszi a kezét, az cserbenhagyja a szavazóit

Határozottan és magabiztosan állítja, hogy a Demokratikus Koalíció erős baloldali alternatívát ajánl a választóknak. Nem elveszett szavazat tehát a DK-t támogatni 2026-ban?

Ellenkezőleg. Minél erősebb a DK, annál több olyan választót tudunk elvinni az urnákhoz, aki ma még úgy érzi, nincs kire szavaznia, ezért otthon maradna. Úgyhogy a kormányváltás egyik garanciája: a Demokratikus Koalícióra leadott szavazat.

Azért kérdezem – és erre már ön is utalt –, mert a Momentum nem indul el 2026-ban, állításuk szerint „a kormányváltás elősegítése érdekében.” Jámbor András is így döntött. Momentumos politikusok részéről pedig erőteljesen érzékelhető egyfajta nyomásgyakorlás más ellenzéki pártok felé, hogy ők is lépjenek vissza. A DK-ban felmerült, hogy 2026-ban mégsem indulnak el?

A Demokratikus Koalíció eldöntötte: elindulunk 2026-ban. Sajnálom, hogy a Momentum és Jámbor András más utat választott. Ebben az országban nagyon sok liberális szavazó van, és nem kell ahhoz számmisztikába bonyolódni, hogy észrevegyük: mindenkire szükség van.

A Fidesz – Kubatov-listával, zsarolással, megfélemlítéssel, megvásárlással – végül minden egyes szavazóját mozgósítja majd. Nincs tehát olyan ellenzéki szavazó, akiről lemondhatnánk.

Akár a Pride körüli mizériára gondolunk – ahol az ellenzéki jobboldal távolságtartóan és ellentmondásosan viszonyult az LMBTQ-emberek jogaihoz –, akár Ukrajna EU-tagságának kérdésére – ahol inkább a kormányzó Fidesz álláspontját tették magukévá –, jól látszik, hogy szükség van egy olyan pártra, amely határozottan kiáll azokért az értékekért, amelyek mellett egy liberális szavazó ma elkötelezett. Szerintem kifejezetten árt a kormányváltás ügyének, ha az emberek azt látják: egy olyan őszinte és tisztességes politikus, mint Jámbor András – még ha sok kérdésben nem is értünk egyet – úgy érzi, nincs számára hely a magyar politikában. A magyar demokrácia számára is rossz üzenet, ha tisztességes, politikai vízióval és támogatókkal rendelkező emberek egyszer csak feladják, és azt mondják: a saját szavazóik sem számíthatnak rájuk többé.

Még csak vita sincs a 2026-os indulásról a DK-ban? Ki tudja most jelenteni, hogy bármi történjék is, mindenképpen elindulnak a választáson?

Nincs és igen, ki tudom jelenteni: indulunk 2026-ban. Nem hagyjuk cserben a bérből és fizetésből élőket, nem hagyjuk cserben a nyugdíjasokat. Hiszek abban, hogy az a politika, amit mi képviselünk, az az ország javát szolgálja. Szerintem az ellenzéki szavazók a hátuk közepére sem kívánnak egy olyan Magyarországot, ahol csak jobboldali pártok ülnek a parlamentben. És azt sem szeretnék, hogy Orbán egypártrendszerét egy másik egypártrendszer váltsa fel, hiszen látjuk, hova vezet ez. 2010 előtt sokan mondták: „Nem baj, ha Orbánnak kétharmada lesz, legalább rendet tesz az egészségügyben és az oktatásban.” Na, megkaptuk a kétharmadot, és majdnem belerokkantunk abba a „rendbe”: tönkretették az egészségügyet és az oktatást is. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy az ország számára szükség van arra a politikára, tudásra és tapasztalatra, amit a mi politikai közösségünk képvisel.

A közösségi médiában is megosztották a Republikon Intézet kutatását, amely szerint Budapesten a DK 13 százalékkal a harmadik legerősebb párt a Tisza és a Fidesz mögött. Nem fél attól, hogy a Tisza szavazói azzal vádolják majd a DK-t, hogy veszélyezteti az ellenzéki győzelmeket, és ezzel a Fidesz malmára hajtja a vizet?

Dehogy félek, és aki a politikáját ahhoz igazítja, hogy a versenytársai vagy ellenfelei mit gondolnak róla, az bukásra van ítélve. Ha az ember nem hisz magában, és nem hisz az értékeiben, akkor persze, hogy feladja. Ezért én azt javaslom mindenkinek, aki politikával foglalkozik: egyrészt legyen egy világos politikai, erkölcsi és etikai iránytűje, mert ha ez nincs, akkor könnyen el fog bizonytalanodni az éppen aktuális közvélemény-kutatások miatt; másrészt pedig, ha hisz abban, amit képvisel, ne adja fel.

A Második Reformkor elnöke, Vona Gábor egy háromlépcsős „rendszerváltó” forgatókönyvet javasol az ellenzéknek, főként a Tisza figyelmébe ajánlva. Eszerint jövőre le kell váltani a Fideszt; az új országgyűlésnek el kell fogadnia a normális és demokratikus működéshez szükséges törvényeket; végül pedig a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2028-ban egy valódi országgyűlési választást kell tartani. Mi erről a véleménye?

Magyar Péter ezt a javaslatot már lesöpörte az asztalról. Én viszont nyitott vagyok a párbeszédre, és kész vagyok megvitatni minden olyan felvetést, amely közelebb vihet bennünket az Orbán-rendszer leváltásához. Semmilyen javaslatot nem söpörnék le eleve az asztalról.

Miféle mesterterv? Szánalmas!

A betiltott Pride végül gigatüntetéssé nőtte ki magát: becslések szerint minimum százezren, de valószínűbb, hogy több százezren is részt vettek a budapesti felvonuláson. Mit szól Orbán Viktor „mestertervéhez”?

Igazán felemelő volt ott lenni a Pride-on, és én 2007 óta majdnem minden évben ott vagyok. Ebben sem azt nézem, hogy mi népszerű és mi nem. Mert ha a Pride-on való részvétel igazán népszerű lenne, valószínűleg azok a politikusok is az első sorban lökdösődtek volna, akik most inkább távol tartották magukat. Ez azonban nem népszerűségi kérdés, hanem egy alapvető értékválasztás mindenki szabadsága mellett.

Őszintén hiszem, hogy nem helyes az a politikai magatartás, amely az elveket is alárendeli a taktikának. Mert elvekben nem taktikázunk.

A Pride-on elképesztően sok ember volt kint, pedig megpróbáltak minket megfélemlíteni büntetésekkel, retorziókkal és hatósági nyomással. Eközben az ellenzéki világ másik felét is igyekeztek eltántorítani: azt üzenve, hogy a Pride csak gumicsont, nem kell vele foglalkozni, ne menjenek ki. És mégis: sok százezer ember ott volt. Egy felemelő, jókedvű, ugyanakkor magabiztos és határozott tömeg vonult végig Budapest utcáin. Erőt adott mindenkinek, aki érti, hogy ha egy hatalom el tudja hitetni: csak úgy váltható le, ha közben feladjuk az elveinket és értékeinket, akkor az a hatalom már győzött is. Látom, ahogy a Fidesz gondolkodása és értékrendje beszivárog az ellenzéki térfélre is. Látom, hogy sokan inkább csöndben maradnak, és nem állnak ki az elveik mellett, mert elkeseredettek, mert kétségbeesetten várják ennek a rendszernek a bukását. De ha megadjuk magunkat ennek a torz jobboldali világlátásnak, amely mára eluralta az ország egy részét, ha hagyjuk, hogy ez megmérgezze a lelkünket az ellenzéki térfélen, akkor Orbán Viktor és a Fidesz győzött. A Pride azonban arra volt példa, hogy egy hatalmas tömeg nem hagyta magát legyőzni.

Akkor ez nem Orbán Viktor „mestertervéről” szólt?

Semmiképpen sem. Azok, akik kint voltak, fityiszt mutattak a kormánynak. Miféle mesterterv? Szánalmas! Nekem inkább erről az orbáni mondatról az „én így szállok le a bicikliről, és nem fejjel estem a sárba” típusú mémek jutnak eszembe. A Pride a szabadságról szólt, arról a Magyarországról, amelyben élni szeretnénk. Szólt azokról az értékekről és elvekről, amelyeket nem akarunk feladni. És igen, szólt a szolidaritásról is, az LMBTQ-emberek melletti kiállásról. Rengeteg első Pride-ozó vonult utcára: csípőprotézises nagymamák, fiatalok, akik most először érezték úgy, hogy ki kell menniük.

Kijelentette: „Orbán senki ellen ne merészeljen eljárást indítani a Pride miatt!” A miniszterelnök azonban ennek ellenére belengette, hogy a hatóságok eljárásokat indíthatnak. Mit tehet ön és a Demokratikus Koalíció ebben a helyzetben?

Először is, ami Orbánt illeti: nagy száj, kis képesség. A Pride betiltását is megpróbálta elérni, aztán mégis ott volt több százezer ember az utcán. Egyszer igazán kiszámolhatná valaki, hogy vajon mennyi időbe telne az államnak arcfelismerő rendszerrel beazonosítani ennyi embert, elindítani ellenük a szabálysértési eljárást, kiszabni a büntetést, majd kiküldeni a határozatokat. Jó eséllyel évtizedekig csak ezzel foglalkozna a teljes magyar államigazgatás. Szóval amit Orbán Viktor ezzel kapcsolatban művel, az már inkább nevetséges. De közben minden egyes ilyen eljárás – már ha valóban elindítják őket – jogellenes lesz. Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, az ilyen jogsértő eljárásokkal szemben létezik jogorvoslati lehetőség, akár az Európai Unió bíróságain is. Úgyhogy ha a miniszterelnök akár csak példaképpen is kipécéz egy-két embert, és megpróbálja bármilyen formában szankcionálni őket, nemcsak politikai nyomásgyakorlással nézhet szembe, hanem élni fogunk a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel is.

Túl azon, hogy rengetegen vettek részt a Pride-on, és – ahogy ön is fogalmazott – fityiszt mutattak a kormánynak: milyen politikai hatása lehet ennek a megmozdulásnak?

Nekem személy szerint a Pride rengeteg erőt adott: csak megerősített abban, hogy érdemes kiállni azokért a politikai elvekért és közösségekért, amelyekben hiszek. Nagyon remélem, hogy sok százezren érezték ugyanezt, mindazok, akik ott voltak a Pride-on, és azok is, akik követték, olvastak róla, látták a képeket, és átérezhették annak a napnak a hangulatát. Nagyon remélem, hogy önbizalmat és tartást ad az egész ellenzéknek. Karácsony Gergely beszéde különösen fontos volt ebből a szempontból: arra emlékeztetett bennünket, hogy soha ne felejtsük el, miért küzdünk. Soha ne felejtsük el, miért akarjuk leváltani az Orbán-rendszert. Soha ne felejtsük el, milyen Magyarországot szeretnénk az Orbán-rendszer után.

Hibát követett el Magyar Péter azzal, hogy nem állt határozottan a Pride mellé, és még csak részt sem vett a felvonuláson?

Ezt ő tudja. Engem kifejezetten zavarnak azok a politikai elemzések, amelyek egy ilyen ügyet is pusztán politikai taktikázásként értelmeznek. A történelem során rengeteg gonoszság történt politikai számításból. Én ezzel szemben csak egyetlen iránytűhöz tartom magam: ebben a helyzetben a Pride-on való részvétel minden demokrata számára erkölcsi kötelesség volt. Nincs az a politikai taktika, ami ezt felülírhatná. Vannak dolgok, amelyeknél egész egyszerűen lényegtelen, hogy népszerű-e vagy sem. Ha hiszel benne, ott a helyed.

Ha a politikát kizárólag a népszerűség határozza meg, az, hogy a politikus mit gondol arról, mi tetszik az embereknek, akkor pontosan oda jutunk, ahol ma tartunk.

Orbán Viktor tizenöt éve úgy kormányoz, hogy „beleszagol a levegőbe”, megnézi, mi népszerű, kirakja plakátra, és nem érdekli, hogy közben tönkremegy az ország. Ha egy ötlet jól hangzik, milliárdokat költ rá, miközben azokkal a területekkel, ahol valódi, kitartó építkezésre lenne szükség, egyszerűen nem foglalkozik. Mindig csak tüzet olt, mindig a pillanatnyi népszerűséget hajszolja, csak azért, hogy a következő választást megnyerje, de erre az egész ország rámegy.

Mitől válik valaki alkalmassá arra, hogy az ország vezetésére vállalkozzon?

Az ellenzéki sokaságnak, akik valóban le akarják váltani Orbán rendszerét, érezniük kell a felelősség súlyát, és olyan vezetőket kell választaniuk, akik tisztában vannak azzal, hogy egy ország irányítása milliók sorsáról való döntést jelent.

Egy ország vezetése nem arról szól, hogy ki készít ügyesebben szelfit.

Nem az a kérdés, ki mennyire uralja a médiát, hanem az, hogyan tudja úgy átalakítani az egészségügyet, hogy ne haljanak meg évente tízezrek olyan betegségekben, amelyeket más országokban rutinszerűen gyógyítanak. Mi lesz a gyerekeinkkel? Mi lesz az időseinkkel? A politika arról szól, hogy valaki hajlandó-e felelősséget vállalni mások életéért. Ehhez pedig nemcsak szakmai tudás, hanem hatalmas politikai alázat is kell.

Biztos vagyok benne, hogy ezzel egy közelmúltbeli vitára utalt, de maradjunk még a Pride-nál. A kormányoldal elsősorban a drag queen show-t emelte ki. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!” Önnek hogy tetszett a drag queen show?

Nehezen tudok véleményt mondani, mert akkora volt a tömeg, hogy mire átértünk az Erzsébet hídon, még mindig messze voltunk a színpadtól, a program pedig gyakorlatilag már véget is ért.

De véleménye csak van.

Nagyon különbözőek vagyunk, és szerintem demokratának lenni azt jelenti, hogy elfogadjuk ezeket a különbségeket. Ehhez tartom magam. Attól pedig végképp Isten óvjon minket, hogy mindenkinek a miniszterelnök politikai ízlése szerint kelljen viselkednie. Hogy egy közérthető példával éljek: van véleményem arról, ha a tévében pálinkát iszogatva arról énekelnek, hogy a fehérvári huszárok „sok kislányt meghágtak”, de megtartom magamnak. A közönség dönt – kinek ez tetszik, kinek az –, a politikusnak itt nem osztanak lapot.

Óvodás gagyogás szintjére süllyedt a közbeszéd

A legtöbb elemzés kiemelte, hogy a Pride sikerének legnagyobb nyertese a főpolgármester. Elképzelhetőnek tartja, hogy Karácsony Gergely politikai tőkét kovácsol ebből, és visszatér az országos politikába?

Budapest főpolgármestereként Karácsony Gergely most is az országos politika sűrűjében van, és ott is van a helye. Vannak ügyek, amelyekben nem értünk egyet, de abban a küzdelemben, amit a fővárosban folytat, maximálisan mellette állok. A Fővárosi Közgyűlés mára a három jobboldali párt – a Fidesz, a Tisza és a Vitézy-féle formáció – acsarkodásának színterévé vált.

Egészen elképesztő, amit művelnek, miközben láthatóan csupán az nem érdekli őket, hogy mi történik Budapesttel.

A költségvetési mizéria, a városüzemeltető cégek működési nehézségei és még ezer másik történet mind ezt igazolja. Ez nem politikai látványshow, itt emberek hétköznapi életéről van szó.

Miután végül egy rendkívüli ülésen elfogadták a költségvetést, a Tisza Párt közleményt adott ki, amelyben azt írták: a főváros pénzügyi terve az ő kitartásuknak és kompromisszumkészségüknek köszönhetően születhetett meg. Ehhez mit szól?

Nagyon örülök, hogy mindenkinek megjött a józan esze és megszavazta végül a költségvetést.

Magyar Péter és a Tisza Párt következetesen elzárkózik a régi ellenzéktől. Nem gondolkodnak azon, hogy 2026-ra összefogjanak más ellenzéki pártokkal, illetve azokkal az egyéni országgyűlési képviselőkkel, akik nem lépnek vissza?

Én mélyen hiszek abban – ahogy az interjú elején is mondtam –, hogy az Orbán utáni világot csak egy széles, demokratákból álló koalíció képes újraépíteni, és új pályára állítani az országot. Akkor is ezt képviseltem, amikor a DK volt a legerősebb ellenzéki párt. Ezért számomra egyértelmű, hogy együtt tudok működni mindenkivel, aki őszintén szembe akar szállni az Orbán-rendszerrel, és nem megsemmisíteni, nem eltüntetni akarja a többi demokratikus ellenzéki pártot.

A 2024-es választások előtt létrejött egy baloldali ellenzéki összefogás a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek között. Ilyesféle együttműködést fontolgatnak a DK-ban?

Nem, a Demokratikus Koalíció önálló listát állít 2026-ban. De az együttműködésnek számos más formája is lehet.

Már utalt rá, bár a szereplők nevét nem említette: a közelmúltban sor került egy nagy visszhangot kiváltó vitára Takács Péter egészségügyi államtitkár és Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője között. A két politikus mérkőzésével kapcsolatban azt írta: „Ez így nem lesz jó, gyerekek!”. Milyen tanulságai voltak ennek a vitának?

Kifejezetten hátborzongatónak tartom, hogy az ország vezetésére olyan emberek vállalkoznak, mint Takács Péter, akinek csak hangzatos, de valótlan állításai vannak. Ugyanilyen aggasztó számomra az is, ha egy politikai párt kormányzásra készül, miközben hiányzik belőle az a szakmai alázat és munka, ami ehhez elengedhetetlen. Az emberek életével nem lehet játszani. Ez nem rulett, ahol találomra teszünk egy tétet, és majd kiderül, nyerünk-e vagy sem. Az ország vezetése ennél jóval nagyobb felelősséget és sokkal több szakmai alázatot kíván.

Mit gondol, lesznek még ilyen viták a 2026-os választás előtt?

Nagyon remélem. A politika egyik lényege a vita: abban tudjuk megmutatni egymásnak, ki mit gondol a világról, hol vannak köztünk különbségek, és miben értünk egyet. Mióta hat évvel ezelőtt beléptem a politikába, folyamatosan arra bátorítok mindenkit, vitatkozzunk, üljünk le a nyilvánosság előtt, hogy láthatóvá váljanak a különbségek és az azonosságok. Egy normális országban a választópolgár úgy dönt, hogy meghallgatja A-t, B-t és C-t, végiggondolja, kinek lehet igaza, kiben bízik jobban, és ki az, akiről elhiszi, hogy nemcsak ígér, de képes is végrehajtani, amit mond. Magyarországon az elmúlt tizenöt évben Orbán Viktor óvodás gagyogás szintjére süllyesztette a politikai közbeszédet. Én azt szeretném, ha az ellenzéki oldalon nem ez a színvonal lenne a mérce, hanem valódi, tartalmi beszélgetések arról, hogyan szervezzük meg közösen az ország életét, hogyan teremtsünk jobb jövőt a magyar embereknek.

Kivel vitázna szívesebben: Orbán Viktorral, Magyar Péterrel, vagy akár mindkettőjükkel egyszerre?

Mindenkivel.

Ön szerint lesz miniszterelnök-jelölti vita?

Attól tartok, ha a fiúkon múlik, akkor nem.

Dobrev Klára a Pride után: Ha eljárást akarnak, kezdjék velem! Az interjú rögzítése után Dobrev Klára feljelentést tett saját maga ellen, amiért részt vett a Pride-on. Ezzel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot adta az Indexnek: „Több százezer ember hatalmas bátorsággal vonult föl, hiszen előtte mindenkit megfenyegettek. Ilyenkor egy politikusnak, akit az emberek képviseletére választanak meg, kutyakötelessége odamenni és azt mondani, hogy na álljatok meg. Én nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni. Ha eljárást akarnak indítani, akkor legyek én az első, indítsanak eljárást ellenem, menjünk bíróságra, játsszuk le a meccset. Ítélet után pedig, ha kell, menjünk tovább az Európai Bíróságra. Ki másnak lenne dolga végig járni ezt az utat sok százezer magyar nevében, mint nekem?! Már csak azért is, hogy ne merészeljék ezt megtenni a többiekkel.”

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Papajcsik Péter / Index)