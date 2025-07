Szakadó esőben, villámlások közepette akadt horogra egy hatalmas harcsa a Látóképi-víztározón

Ritka és emlékezetes pillanatok tanúja lehetett, aki a Látóképi-víztározó partján időzött: egy tomboló vihar kellős közepén, villámlások és szakadó eső mellett akadt horogra egy becsült 60-70 kilós, kétméteres harcsa – írja a Pecaverzum. A nem mindennapi fárasztás főszereplője Fekete Zoltán volt, aki évek óta horgászik a Debrecen melletti tavon – és aki ezúttal is bizonyította: a türelem és a tapasztalat valóban kapitális zsákmányhoz vezethet.

A beszámoló szerint a június 27-i hidegfront nemcsak az időjárást kavarta fel, de a víz alatti életet is: a pontyok mellett a harcsák is megélénkültek. Fekete Zoltán tenyeres dévérkeszeggel csalizott, stupekes módszerrel felszerelt botjára jelentkezett be a gigászi ragadozó – a bevágás után pedig félórás küzdelem kezdődött, amit a vihar csak még emlékezetesebbé tett.

A horgász egy ponton hanyatt is esett a csúszós parton, de nem engedett: kitartott, és végül sikerült a felszínre hoznia a hatalmas matuzsálemet. Lemérni nem tudták – és nem is akarták – a fáradt halat, inkább visszaengedték a tóba. Zoltán nem először tett így: az évek alatt három, két méternél is nagyobb harcsát engedett már vissza a Látóképi-víztározóba, ahol ezzel a sportszerű hozzáállással nemcsak a halakat, hanem a jövő horgászsikereit is óvja.

Az öreg harcsa pedig több társával továbbra is várja a rá pályázó horgászokat

– írták a beszámolóban.