Tombol a vihar az országban, kiadták a vörös riasztást

Több vármegye járásaira adott ki narancs, valamint vörös riasztást hevesebb zivatarok veszélye miatt a HungaroMet Zrt. hétfőn. Emellett éjfélig több vármegyére van érvényben első- vagy másodfokú figyelmeztetés. A csapadékos időjárást viharos széllökések kísérhetik, akár jég is hullhat az égből. A vállalat később a teljes Tiszántúlra kiadta a legmagasabb, harmadfokú riasztást. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is felhívta a figyelmet a zivatarok veszélyeire.

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Somogy, Baranya, Tolna és Fejér vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. hétfő délután. Mivel a vihar északkelet felé halad, a fővárosra és több, az agglomerációban lévő járásra is másodfokú riasztást adtak ki.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Hétfő éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna vármegyék területén. Ezekben a vármegyékben felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetés érvényes Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala vármegyére.

Az előrejelzés szerint hétfő késő estig több hullámban többfelé várhatóak zivatarok, egyre keletebbre, miközben északnyugaton csökken a valószínűségük. A zivatarokhoz viharos, óránként 60-80 kilométeres széllökés, lokálisan jelentős mennyiségű, akár 15-30 milliméter csapadék, 2 centiméter körüli jég társulhat.

Helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, akár óránként 90 kilométeres széllökésekkel és 2-3 centiméteres jéggel, valamint felhőszakadás, főként a Dunától keletre.

Késő estétől keleten is csökken a zivatar valószínűsége, majd hajnaltól délnyugat felől ismét valószínű zivatarok kialakulása. Kedden napközben újra több hullámban várhatóak zivatarok a hétfőihez hasonló kísérőjelenségekkel, a délutáni óráktól egyre inkább már csak a Dunától keletre. Este, késő este már csak északkeleten fordulhatnak elő zivatarok.

Frissítés:

A HungaroMet ezt követően szinte a teljes Tiszántúlra kiadta a legmagasabb, harmadfokú riasztást.

Hétfő éjfélig harmadfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Másodfokú a figyelmeztetés Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Dunától keletre eső vármegyékben pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt.

A katasztrófavédelem is felhívta a figyelmet a veszélyekre

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője javasolta, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet.

Azt kérte, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjünk.

Az úton lévőket is óvatosságra intik; autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni, a villámárvizek ugyanis komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el. Azt tanácsolják, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.

Zivatar idején kerülni kell a kilátókat, a villanyoszlopokat. Ne álljunk fa alá, és ne használjunk esernyőt, akit pedig erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, amely legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.

Azt kérte továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.

Rengeteg helyszínre riasztották a tűzoltókat, több helyen dőltek ki fák

Több mint ötszáz helyre riasztották a tűzoltókat a vihar miatt hétfőn kora délutánig a Dunántúlon – írta a katasztrófavédelem a honlapján.

Mint írták, eddig a legtöbb alkalommal Veszprém, Fejér, Somogy, Komárom és Baranya vármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, jellemzően kerítésekre, épületekre dőlt fákat távolítanak el.

Alsóőrsön két személygépkocsira szakadt egy nagy méretű fa, amely egy villanyvezetéket is leszakított. Szintén Alsóőrsön, a strandon és környékén több fa kidőlt, Csopakon pedig egy fa és három villanyoszlop dőlt ki, egy fa itt is személygépkocsira borult. Balatonalmádiban egy tábor területén dőlt ki öt fa, az ott tartózkodókat biztonságba helyezték. Balatonkenesén is parkoló autóra szakadtak faágak. Kaposváron egy lakóház udvarán lévő üvegházra dőlt egy nagy méretű diófa. Az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán, Polgárdi közelében lehasadt faágak akadályozzák a forgalmat. Pécsett parkoló autókra hasadtak nagy méretű faágak, Villánykövesdnél pedig a vasúti pályaszakaszt zárták el a kidőlt fák – sorolták.

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán – emelték ki.

A vihar nem kímélte a vasúti fővonalakat sem, jelentős változásokra, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani az ország több pontján. Továbbá a vihar megrongálta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is, Budapest jelenleg nem fogad és nem indít repülőjáratokat.

(Borítókép: Balatonfüred. Fotó: Olvasónk, Andrea / Index)