Hétfőn hidegfront éri el az országot, vele együtt pedig erősebb felhőzet halad át keleti irányba. Ennek nyomában záporok, erősebb zivatarok is kialakulhatnak, ezek környezetében pedig a légmozgás akár viharossá, károkozó szélrohamokká is erősödhet.

Július 7-én, hétfőn hajnalban az ország északnyugati részein lesz borongósabb idő, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de máshol derűs, esetleg fátyolfelhős égboltra van kilátás. A légmozgás veszít erejéből, erősebb, akár viharos széllökésekre csak a zivatarok térségében lehet számítani. A korai órákban nagyrészt 15 és 22 fok között marad a hőmérséklet, ennél a hidegre hajlamosabb helyeken pár fokkal lehet hűvösebb.

A HungaroMet előrejelzése szerint nappal hidegfront érkezik, aminek felhőzete keleti irányba vonul majd az országban ami záporokat, akár hevesebb zivatarokat okozhat. A szél egyre nagyobb területeken fordul át délnyugatiból északias irányba, és többfelé megélénkül. A front előtt erős lesz a légmozgás, viharos széllökésekre kell számítani, amik a zivatarok környékén akár károkozó szélrohammá is felfejlődhetnek.

A maximum hőmérséklet 22 és 38 fok között várható.

Délkelet felé ennél magasabb is előfordulhat.

Kedden felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, zivatarok környezetében is lehetnek viharos lökések. A hőmérséklet délután általában 20 és 27 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 30, 32 fok is lehet.

Szerdán az ország északkeleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt kevesebb felhőre, több napsütésre számíthatunk. Az északkeleti tájakon ismétlődő jellegű eső, zápor valószínű, egy-egy zivatar is lehet, de másutt is előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szelet továbbra is többfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. Hajnalban 11, 17, délután általában 18, 23 fokra számíthatunk, de északkeleten hűvösebb maradhat az idő.

