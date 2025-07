Rákosrendező lehet Budapest első autómentes negyede, Karácsony Gergely szerint csak egy törvény hiányzik hozzá

A főváros azt kéri a kormánytól, hogy egy külön „Rákosrendező-törvény” rendelkezzen az elmúlt fél évszázad legjelentősebb beruházásához szükséges szabályokról – írta Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

A főpolgármester bejegyzése szerint egy 21. századi, zöld, új városrészt akarnak kialakítani Rákosrendezőn, ugyanakkor „az első autómentes, megfizethető, pozitív energiamérlegű városrész kialakítása ma rengeteg jogszabályi akadályba ütközik”.

Ezért az arab beruházóktól megörökölt jogunkkal élve azt kérjük a kormánytól, hogy egy külön Rákosrendező-törvény rendelkezzen az elmúlt fél évszázad legjelentősebb beruházásához szükséges jogszabályokról

– írta. A főpolgármester megjegyezte, hogy „a végtelenül elavult hazai jogszabályok hosszú sorát kellene megváltoztatni, a kötelezően kiépítendő parkolószámoktól kezdve a csapadékvíz-elvezetésen keresztül a napelemek elhelyezéséig”.

Szerinte ezeket a jogszabályokat egyébként is felül kellene vizsgálni, így Rákosrendező zöld fejlesztése példaként szolgálhatna a magyar építésügy egésze számára.

Karácsony Gergely a legfontosabbnak azt nevezte, hogy a főváros megkapja azokat a jogköröket, amelyek nélkül egy ekkora beruházást lehetetlen végigcsinálni. „Az állam pedig állja a szavát: ami járt volna az arab befektetőnek, az jár a budapestieknek is” – fogalmazott a főpolgármester.

Vitézy szerint elfogadhatatlan a fővárosi hallgatás

Amint arról korábban beszámoltunk, Vitézy Dávid hétfőre rendkívüli bizottsági ülést hívott össze, hogy megvitassák a vitatott projekt közlekedési hátterét és az ezer feletti lakossági észrevételt. A háttérben hónapok óta húzódó politikai és szakmai patthelyzet áll, amit Vitézy szerint nem lehet továbbra is a szőnyeg alá söprögetni.

Rákosrendező az elmúlt hónapokban Budapest egyik legvitatottabb városfejlesztési ügyévé vált. A több mint 130 hektáros, ma rozsdaövezeti vasúti területre tervezett gigaberuházás alapjaiban írná át Zugló, Angyalföld és a XV. kerület térképét. A fejlesztést állami oldalról támogatják – sőt, a kormány kiemelt beruházássá is nyilvánította – a főváros pedig formálisan nem ellenzi, de érdemi kontrollja sincs felette. Az elmúlt hetekben ez a feszültség tovább nőtt.

A Rákosrendező-projekt kapcsán nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy előkészítetlen közlekedési háttérrel és valós társadalmi párbeszéd nélkül haladnak előre a tervek

– írta Vitézy, aki több konkrét előterjesztést is benyújtott.

A Rákosrendező-vita

Rákosrendező környékének beépítése régóta napirenden van, de a 2023 nyarán bemutatott „Rákosdubaj” látványtervek robbantották be igazán a nyilvános vitát. A Dubajban befektetői múlttal rendelkező Safadi-csoport egy új városnegyedet álmodott a vasúti rendező-pályaudvar helyére: 12-16 emeletes lakó- és irodatornyokat, közparkokat, sportlétesítményeket, kulturális funkciókat és egy új közlekedési csomópontot. A magyar kormány gyorsan a projekt mögé állt, a főváros viszont komoly aggályokat fogalmazott meg a döntéshozatal átláthatóságáról, a közösségi egyeztetés hiányáról és a zöldfelületek sorsáról. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros hosszú távú érdekeinek veszélyeztetéséről beszélt, míg a beruházó cég és a kormány nemzetgazdasági jelentőségű, előremutató fejlesztésként igyekezett pozicionálni a projektet.

A konfliktus azóta csak mélyült, különösen azt követően, hogy 2025 júniusában a kormány rendeletben kiemelt beruházássá nyilvánította Rákosrendezőt. A jogszabály értelmében a fejlesztésre a szokásosnál jóval megengedőbb építési szabályok vonatkoznak: akár 90 méter magas épületek, teljes körű beépíthetőség, többszintű területhasználat, és akár telekhatáron átnyúló építmények is engedélyezettek. Ez a főváros és az érintett kerületek számára súlyos demokratikus és városrendezési aggályokat vet fel.

A központi döntéshozók szerint a kiemelt státusz gyorsítja a folyamatokat, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a szabályozás így teljesen kikerüli a helyi önkormányzati kontrollt. Mindeközben a terület szennyezettsége, a hulladékkezelés kérdése, az infrastruktúra állapota és az ingatlanfejlesztési költségek is tisztázatlanok. Bár a kormány kijelölte a beruházás kormánybiztosát és a tervpályázatok eljárási kereteit, a lakossági egyeztetés továbbra is hiányzik, hivatalos környezeti hatástanulmány nem készült, és a projekt társadalmi elfogadottsága is egyre gyengül.