A 2025-ös év történelmi rekordot dönthet szárazságban Magyarországon, és ez különösen rosszul érinti a városi zöldterületeket. Dezsényi Péter főkertész, pontosabban a Budapesti Közművek Főkert divíziójának első embere szerint „vörös vonalat húztak” – a klímaváltozás miatt gyökeresen át kell alakítani a teljes budapesti zöldfelület-gazdálkodást. Az intenzív és ökologikus zónák kialakítása mellett új technológiákat vezetnek be, és a civilek segítségét is kérik a fák megmentéséhez. A Főkert új öntözőrendszerek kiépítését tervezi, miközben a Városházával és partnereivel önkéntes vízadási programot indított, hiszen a jelenlegi erőforrásokkal nem bírják el a klímaváltozás kihívásait.

Beszélgetésünk során az alábbi témák kerültek szóba:

Miért nem szereti a méhlegelő szót?

Milyen típusú gyep tűnik el Magyarországról a klímaváltozás miatt?

Milyen állapotban van a faállomány a fővárosban?

Felválthatják a mediterrán fafajok az őshonosokat?

Miért nem tudna felvenni ötven faápolót akkor sem, ha lenne rá pénz?

Három-négy hét szárazság után ma végre újra esett az eső Budapesten. Akkor most már nincs is értelme ennek a beszélgetésnek?

Minden esőnek örülünk, de a nyári záporok nem pótolják számottevően a talajból hiányzó nedvességet. A helyzet sajnos kezd drámaivá válni, szintet lépett a klímaváltozás. Az első kemény év 2022 volt, amikor a faállomány jelentősen legyengült, sőt egy része áldozatává vált a forró, aszályos nyárnak. De a 2023-as év szerencsére csapadékosabb volt az átlagnál. 2022-ben körülbelül 500 milliméter volt az összcsapadék, 2023-ban 700 milliméter, és ez utóbbi segített a növényállománynak regenerálódni. Ez egyébként korábban is így volt, vagyis egy aszályos évet általában követett egy csapadékosabb év. Aztán jött 2024 és 2025, amikor ez a tendencia, úgy tűnik, megváltozott.

Vagyis egy csapadékos, egy száraz év helyett most két száraz év követi egymást?

Igen. 2024-ben is nagyon alacsony, alig 500 mm volt az összes lehullott csapadék mennyisége országos átlagban. A hosszú, száraz nyár nagyon megviselte a fákat. Erre a nehéz évre most jön egy még nehezebb év, ugyanis már a 2025-ös tél is száraz volt. Az, hogy a június, ami a legcsapadékosabb hónap statisztikailag Magyarországon, gyakorlatilag nulla esővel megy le, azt jelenti, hogy a magyarországi talajok olyan mértékben szárazak, a talajvízszint annyira lesüllyedt, hogy ez történelmi rekordot jelent.

Ezt láthatják már a budapesti lakosok is, vagy csak a statisztikákból derül ki?

Ez elsősorban a gyepeknél tűnhet fel mindenkinek, főleg, ha egymás mellett látják a rövidre nyírt és magasan hagyott füves területeket. A különbség drámai. A sűrűbben nyírt, alacsony, öntözés nélküli gyepes felületek messziről sárgállnak, porzanak, szinte élettelenek, nem párologtatnak, nem tartják meg a záporok vizét, nem adnak életteret, menedéket a rovarfaunáknak. Amit viszont magasan hagytunk, ott még mindig van tartalék, jobb a vízgazdálkodás, védett a talaj. Tele van még mindig élettel, találunk virágzó növényeket, magasabb a biodiverzitás és a biológiai aktivitás. Oda be tudnak menekülni a lepkék, beporzók és más városi rovarfajok, így a madarak is találnak táplálékot.

Szóval ez a méhlegelő és a hagyományos rövid nyírás közötti különbség?

Igen, bár a méhlegelő egy olyan szó, amivel nem vagyok a legnagyobb barátságban. Nevezzük inkább vadvirágos rétnek vagy természetközeli gyepnek. De a kétféle gyepgazdálkodási modell most jól összevethető. És azt gondolom, hogy 2025-ben egy vörös választóvonalat kell húznunk: eddig létezett öntözött-nyírt, öntözetlen-nyírt és ökologikus gyepgazdálkodási gyakorlat, amikor évente egyszer vagy kétszer kaszálunk. Az öntözés nélküli nyírt, úgynevezett extenzív gyep, úgy tűnik, a klímaváltozás korában már nem fog működni Magyarországon.

Ez mit jelent a gyakorlatban?

Automata öntözőrendszerrel vagy nagyon intenzív kézi öntözéssel – ami közel sem olyan hatékony – intenzív gyepeket fogunk fenntartani azokon a helyeken, ahol ez például urbanisztikai szempontból szükséges. Máshol pedig ökologikus gyepfelületeket csinálunk, amiknek sokkal jobb a vízgazdálkodása, és megtartják a vizet. Nem lesz középút. A Főkertnek óriási területei vannak, ahol rendszeresen kaszálunk. 5 millió négyzetméter a 188 kiemelt közparkunk és közkertünk összterülete, ezenkívül van 4 millió négyzetméter külterületünk – ez több ezer telek és járdasziget városszerte a főutak és tömegközlekedési útvonalak mentén. A parkokban és a külterületeken is fenntartási zónákat jelölünk ki, például az alapján, hogy intenzív gyepet vagy természetközeli rétet akarunk fenntartani az adott területen.

Mi alapján dől el, hogy egy terület az egyik vagy másik zónába fog tartozni?

A parkjaink Budapest leglátogatottabb zöldterületei, ezért itt a legtöbb helyen intenzív használatról van szó, itt egyértelműen nőni fog a vízigény, ezért a távvezérelt, high-tech automata öntözésé a jövő. Ahol nincs intenzív használat, ahol a gyepet nem használjuk sportolásra, pihenésre, rekreációra, ott elindulunk az ökológiai gazdálkodás felé, ahol a vízmegtartás a fő cél. Egy parkon belül is lesznek intenzív és ökologikus zónák ugyanúgy, ahogy Nyugat-Európa történelmi parkjaiban is ez már létező gyakorlat.

A gyepek fenntartása most a fő feladat?

Minden önkormányzat, így a főváros és a Főkert is nagyon sok emberi erőforrást fordít kaszálásra. A klímaváltozás miatt azonban kénytelenek vagyunk az erőforrások struktúráját átalakítani, mert mindeközben a faállománnyal van a legnagyobb gond, a legnagyobb kockázatot a városi fák elvesztésének veszélye jelenti. A városi faállomány-gazdálkodás az elmúlt évtizedekben el volt hanyagolva országszerte. A városi fás ökoszisztémát viszont csak évtizedes munkával lehet helyrehozni vagy pótolni. Idén már június elején lehetett látni, hogy a fák mennyire szenvednek a vízhiánytól. Ilyen nem volt még az én emlékezetem szerint Magyarországon.

Milyen konkrét számadatok vannak a budapesti faállományról? És mennyire drámai a helyzet valójában?

A fák levélfelülete, azaz koronája adja a számunkra értékes ökoszisztéma-szolgáltatásokat. A mi kezelésünkben lévő 110 ezer fának – aminek a fele az ezredforduló előtt, a másik fele pedig ezután lett telepítve – az összlombkorona-tömege 26 millió köbméter. Ennek a 26 millió köbméter lombkoronatömegnek a 97 százalékát biztosítják az ezredforduló előtt ültetett koros fák. A maradék mindössze 3 százalék lombkoronát pedig a 2000 után ültetett fiatal fák adják, akik darabszámban pedig már többen is vannak, mint a koros fák, hiszen évente sok ezer csemetét ültetünk, de ezek lombkoronája értelemszerűen még nagyon csekély.

Akkor hiába ültetünk fákat, az nem jelent megoldást a problémára?

A fák koronája és levéltömege exponenciálisan növekszik. Hiába lesz darabszámban ugyanannyi fiatal fánk, ahogy csökken a faállomány átlagéletkora – és sajnos már évtizedek óta ez történik Budapesten is –, gyorsuló ütemben össze fog zuhanni a lombkoronatömeg. A cél, hogy az utódainknak egy olyan faállományt adjunk át, aminek az átlagéletkora 30 év fölött van, és kiegyenlített a koreloszlása, a lehető legnagyobb a levélfelülete, lombkoronája.

Mekkora az – úgymond – szavatossági ideje a fáknak, amíg képesek szolgáltatni a városnak?

A természetes erdőkben több száz, akár 600-800 évig is élnek a keményfájú fafajaink. A városban sokkal rosszabbak a környezeti feltételek, ennek megfelelően a fák várható életciklusa is lényegesen rövidebb. Egy parkban lehetnek száz év feletti fák jó környezeti feltételek mellett, de az utak mentén ritkán ér el egy városi fa száz évet, inkább 60-80 év környékén érik el életciklusuk végét. A második világháború után volt egy óriási fásítási időszak, azoknak a fáknak egy jelentős része még ma is él – 40 és 80 év közöttiek, vagyis most érettek meg a cserére.

Mennyire bonyolult a régi fák cseréje? Mert így kimondva egészen egyszerűnek hangzik.

Nem csupán arról van szó, hogy milyen fajokat ültetünk, hanem hogy hogyan ültetjük a fákat. Hogyan tudunk olyan kezdő feltételeket teremteni, amiben egy fiatal fa hosszú életciklust érhet el. Több innovációs munkacsoportot indítottunk a Főkertnél, az egyik legfontosabb a faültetési és utógondozási csoport. Olyan praktikus dolgokkal foglalkozunk például, hogy mulcsozzuk-e a fát, és ha igen, mivel, hogyan tányérozzuk, legyen öntözőzsák, vagy sem, milyen méretű faiskolai facsemetét telepítsünk, milyen törzsvédelmet alkalmazzunk, milyen legyen a támrendszer, az ültetőgödör, az ültetőközeg, az aljnövényzet.

Milyen fafajokat ültetnek tekintettel az extrém időjárási viszonyokra? Néhány éven belül fügefák vagy narancsfák lesznek a Kiskörúton?

Azt látjuk, hogy az erdőkben is elkezdtek visszaszorulni az őshonos fafajok. A városokban, egy épített környezetben, különösen a sorfák esetében nem tud már egyedüli fő szempont lenni az őshonosság. Ez nemzetközi tendencia. A németek például 2009-ben elindítottak egy nagyszabású kutatást (Stadtbäume in Klimawandel – Városi fák a klímaváltozásban). A világ különböző éghajlati területeiről származó fafajokat tesztelnek több mint 30 német városban, hogy megnézzék, mi működhet jól a következő évtizedekben náluk. Létezik egy közterületi sorfák ajánlott jegyzéke, amit a Magyar Faápolók Egyesülete ad közzé évente, a mi munkacsoportunk most készíti a saját belső listánkat a klímarezisztens sorfákról, amiket a következő években telepíteni fogunk.

Ez azt jelenti, hogy a narancsfa tényleg egy opció lehet a jövőben?

Én nagyon szeretem a mediterrán fákat, de ez még biztos nem lehetséges. Persze érhetnek még meglepetések, az biztos, hogy amíg például fenyőket már rég nem ültetünk, vagy a nyírfák nagy részét 2022-ben elvesztettük, egyre több kertben látok olajfát vagy leandert, és ehhez hasonló mediterrán fajokat áttelelni.

Ezeket a fajokat az extrém hőmérséklet és a szárazság miatt vesztettük el?

Ez csak az egyik ok. Komoly gondot okoznak az enyhe telek, egyre több olyan kórokozó és kártevő át tud telelni Magyarországon, amelyek korábban a hosszú, hideg teleket nem tudták átvészelni. Európai statisztikák szerint a városi fás szárú növények több mint felét sújtja már a klímaváltozás, és ez az arány minden bizonnyal tovább romlik majd.

Milyen megoldásokkal lehet a városi parkok gyepes részeit hatékonyan öntözni az egyre aszályosabb nyári hónapokban?

Szeretnénk távvezérelt, talajszondákkal felszerelt, vandálbiztos automata öntözőrendszereket kiépíteni a leglátogatottabb parkjainkban a következő években. Most még a Főkert javarészt 20. századi technológiával öntöz, ez nem hatékony, nagyon sok kézi munkaerőt igényel. Ráadásul ezt ma még javarészt vezetékes vízből tesszük.

Vandálbiztos? Ez egy valós probléma?

Van olyan nyári éjszaka, amikor egy parkban 40-50 szórófejünket megrongálják, máshol a mágnesszelepeket zárják el. A vandalizmus jelen van, és mi folyamatosan rohangálunk javítani, tüzet oltani. Ne felejtsük el, hogy sok száz hektár parkfelületről van szó, melynek őrzése képtelenség lenne. De bízom abban, hogy tovább nő a társadalmi felelősségtudat – mint ahogy az elmúlt 30 évben azért összességében én személyesen jelentős fejlődést tapasztaltam itt, Budapesten és vidéken is.

Az amerikai kutatások szerint a városi fákra fordított minden dollár négy és félszer térül meg gazdasági haszonként, és sokat jelent a mentális és a fizikai egészség terén, úgyhogy valószínűleg a budapestiek pont ugyanúgy érdekeltek a zöldfelületek fenntartásában, mint a Főkert.

Egy városban az ökoszisztéma-szolgáltatások – mint amilyen a hűtés, levegőszűrés, vízmegtartás és párologtatás – 75 százalékát a fák adják. Ha elveszítjük a zöld lombkorona nagy részét, a töredékére esik vissza ez az egész zöldinfrastruktúra-szolgáltatás. Ennek közegészségügyi okai és következményei is lesznek: több lesz a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedés, és sajnos megnövekedhet a rosszullétek és egészségügyi krízishelyzetek száma a kánikulai időszakokban. A városi faállomány problémái továbbá kifejezetten negatív hatással lesznek az emberek mentális közérzetére is.

Meg is próbálja a Főkert bevonni a civileket a munkába?

Elindítottunk egy civil együttműködést, az Önkéntes vízadás programot. Azt gondolom, hogy a civileknek, a városi lakosoknak egyre nagyobb részt kell vállalniuk a fenntartásban, mert a jelenlegi technológiával és erőforrással egyedül nem kezelhetők az öntözések a kánikula csúcsában.

És nyitottak a kezdeményezésre?

Megkerestük a 10 millió Fa civil szervezetet, akikkel már régóta kiváló kapcsolatban vagyunk. Van egy sikeres magyar startup, a Beeco, ők fejlesztettek egy platformot. Erre felraktuk a fiatal fáinkat – 5 éves korig vannak öntözési protokoll alatt, így első körben ezek a fák kerültek be a rendszerbe. Bárki ingyen felregisztrálhat, megkeresheti a környékén lévő fákat. Vannak ismeretterjesztő anyagok arról, hogyan kell locsolni egy fát: minimum 50 litert kell adni egyöntözéssel, hetente legalább egyszer. Pár hete működik még csak a rendszer, de már az első nap több mint négyezren regisztráltak, és ma már több száz fát folyamatosan öntöznek a budapestiek, mondhatjuk, hogy nagy siker az együttműködés. Számos kerület jelezte már a csatlakozási szándékát, sőt vannak már vidéki városok is, akiknél megindult a közösségi locsolás a mi hatásunkra.

Milyen más kezdeményezések vannak?

Vasárnaponként közösségi locsoló rendezvényeket tartunk Locsolakoma néven valamelyik budapesti parkunkban, július 6-án a Pünkösdfürdő parkban, 13-án Vérmezőn. (A Locsolakomák pontos dátuma és helyszíne a cikk végén látható – a szerk.) A 10 millió Fa adományokból elindított egy lajtos kocsit is a külső kerületekben lévő fiatal sorfák öntözésére. Tárgyalunk az önkéntes tűzoltókkal is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Erre a sok civil segítségre azért van szükség, mert nincs elég forrása a Főkertnek?

A Főkert évtizedek óta alulfinanszírozott. A legfontosabb, leglátogatottabb kiemelt parkok üzemeltetésére mindig volt elegendő pénz, de a faállomány-gazdálkodás már hosszú ideje forráshiányos. A klímaváltozás 2022 óta szintet lépett, ránk rúgta az ajtót, és azóta rendkívüli módon megnövekedett a zöldfelület-gazdálkodás teljes erőforrásigénye. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy szinte egész Magyarországon a mostani klímaváltozási helyzetben alulfinanszírozott a zöldfelület-gazdálkodás az önkormányzatoknál. Persze legyünk realisták: egy csomó közszolgáltatás van, ami pénzhiánnyal küzd. De nem csak ez a probléma. A szakmai utánpótlást is meg kell teremtenünk. Ha lenne rá forrás, és fel akarnék most venni még ötven faápolót, akkor nem találnék ennyi szakembert Magyarországon, mert valószínűleg már kimentek Ausztriába, Németországba dolgozni. Ezért indítjuk el a Főkert Akadémiát szeptemberben, aktívabb szerepet fogunk vállalni a hazai szakemberképzésben, illetve a civil szemléletformálásban egyaránt.

Ha eltekintünk az anyagi problémáktól és a szakemberhiánytól, akkor mi az a cél, amit ön el szeretne érni Budapesten?

A cél nem más, mint a klímaváltozáskori zöldfelület-gazdálkodás megvalósítása és egy klímarezisztens zöldinfrastruktúra kialakítása a jövő nemzedékek számára. Ehhez egy komoly fordulatra van szükség, modernizációra és technológiaváltásra sok területen. Kiemelten kell foglalkozni a meglévő zöldfelületeink, különösen a koros faállomány ápolásával és védelmével, és arra kell törekednünk, hogy az újonnan telepített növények és társulások klímarezisztensek és hosszú életciklusúak legyenek. Ehhez nem csak a politika nagyobb figyelmére és több erőforrásra van szükség. Rendkívül fontos a társadalom figyelme és minél szélesebb körű részvétele ennek a csodálatos budapesti zöldinfrastruktúrának a megőrzésében.

Mit tud tanácsolni az átlagembereknek azonkívül, hogy csatlakozzanak a faöntözési programhoz?

Először is legyenek tisztában azzal, hogy a zöldfelületi rendszerünk a város egyik legfontosabb infrastruktúrája: közegészségügyi és közjóléti tényező. A második, hogy kertészkedjen mindenki: a lakásban, az erkélyen, balkonon, a kertben. Az lenne jó, ha minden gyerek már az első osztálytól tanulna kertészkedni az iskolában. Akinek erkélye, balkonja van, annak is át kell alakítania a gondolkodását: másfajta növényeket használni, többet locsolni. Akinek pedig nagyobb kertje van, próbáljon meg kis lépésekkel elindulni az ökologikus technológiák felé. Szeptemberben elkezdjük forgalmazni a Budapest magkeveréket – ez egy őshonos fajokból álló virágos magkeverék, amivel természetközeli gyepeket lehet csinálni otthon a kertben, akár tíz-húsz négyzetméteren is.

Tehát vagy átállunk, vagy jöhetnek a narancsfák?

A szakmában mi ökológiai fordulatról beszélünk: eddig inkább kertészek voltunk, mostantól egyre jobban ökológussá kell válnunk ahhoz, hogy klímarezisztens zöldfelületeink legyenek a városban. A kiemelt parkok nagy részében az intenzív, erőforrás-igényes technológiáké a jövő, a többi városi területen ökologikus, természetközeli felületeink lesznek. Az elsőnél a vízpótlás van a középpontban, a másodiknál a vízmegtartás. A középút, mint amilyen az öntözés nélküli, rövidre nyírt gyepfelület, el fog tűnni az átalakuló éghajlat következtében.

A Locsolakomák időpontjai és helyszínei:

Július 6. – Pünkösdfürdő park, III. ker.

Július 13. – Vérmező, I. ker.

Július 20. – Népliget

Július 27. – Tabán, I. ker.

Augusztus 3. – János Pál pápa tér, VIII. ker.

Augusztus 10. – Gellérthegy, XI. ker.

Augusztus 17. – Blaha, VII. ker.

Augusztus 24. – Városmajor, XII. ker.

Augusztus 31. – Kubala László park

Szeptember 7. – Tétényi kastély, XXII. ker.

Szeptember 14. – Feneketlen-tó, XI. ker.

(Borítókép: Dezsényi Péter 2025. június 27-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)