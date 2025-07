Készülhet Magyar Péter Varga Judit visszatérésére?

Jó ideje foglalkoztatja a Fidesz táborát Varga Judit visszatérésének lehetősége, és most olyan dicséretet kapott Orbán Viktortól, amilyenben még senki sem részesült. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a volt igazságügyi miniszterrel valóban újra számolni kell a politikában, az sem biztos, hogy ő maga akarja. Egyvalami viszont biztos: Magyar Péternek aligha jönne jól mindez a kampányban. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Varga Judit hirtelen ismét a közvélemény fókuszába került, miután megjelent a Fővárosi Törvényszéken a Schadl–Völner-ügy tárgyalásán, és nyilatkozott a sajtónak. Volt férjét, Magyar Pétert „képződménynek” nevezte, zsarolással vádolta meg, és azt állította, hogy elárulta a családját. Az elmúlt napokban sorra álltak ki mellette kormánypárti politikusok, sőt Orbán Viktor is szolidaritását fejezte ki – „Veled vagyunk, Judit!” –, majd egy interjúban azt mondta: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Varga Judit politikai rehabilitációja zajlik a jobboldalon azóta, hogy az egykori igazságügyi miniszter tanúként megjelent a Schadl–Völner-ügy bírósági tárgyalásán.

„A Fidesz-táborban az a vélemény alakult ki, hogy Varga Judit jól kezelte az ellenzéki újságírók támadó kérdéseit. Azt is sokan értékelhették a párton belül, hogy Varga Judit egyéves hallgatás után ismét élesen bírálta volt férjét: politikai pályafutását »árulásnak« nevezte, amely – saját szavaival élve – »nem teljesítmény«” – emlékeztetett az elemző.

Úgy véli, a politikai rehabilitáció ebben az esetben azt jelentheti, hogy Varga Judit idővel ismét visszatérhet a politikába.

Orbán Viktor vasárnap közzétett Mandiner-interjúja is megágyazhat ennek a lehetséges forgatókönyvnek, hiszen nagyon elismerően beszélt róla: egyenesen úgy fogalmazott, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei voltak. Ez azért fontos kijelentés, mert Orbán Viktor más párttársáról ilyen konkrét méltatással nem nyilatkozott a nyilvánosság előtt 2010 óta, amióta ismét kormányfő lett. Néhány évvel ezelőtt, egy tusványosi beszéd után egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy azt szeretné, ha a Fidesz és a nemzeti oldal akár 2050-ig vagy 2060-ig is irányítaná az országot, és már most kialakulóban van egy középkorú politikusgeneráció a kormánypárti szövetségen belül, amely képes lehet átvenni a stafétabotot. Orbánnak tehát voltak hosszabb távú tervei Novák Katalinnal és Varga Judittal: mindketten azok közé a politikusok közé tartoztak, akik idővel akár a Fidesz, akár az ország vezetését is átvehették volna, hiszen életkoruk alapján még két évtized múlva sem számítanak idősnek. Az ő bukásuk ezért zavarokat okozott a Fidesz hosszú távú, évtizedekre előre tervezett építkezésében is