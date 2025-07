Lángba borult egy raktár Soroksáron, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Kigyulladt egy kisteherautó Soroksáron, a Nagykőrösi úton, a tűz átterjedt a mellette lévő raktárra is. Az oltás még a délutáni órákban is tartott, a tűzoltók a raktáron belülről, valamint négy létrás tűzoltóautó segítségével kívülről is, összesen tizenkettő vízsugárral több mint két óra alatt akadályozták meg a lángok terjedését.