Hétfő délelőtt megjelent a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) jelentése a volt vezérkari főnök szolgálati luxusvillájának építéséről. A dokumentumból kiderül: egymilliárd forintot is meghaladó közpénzes beruházás valósult meg Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök kérésére Dunakeszin – a szolgálati luxusingatlanban szauna, jakuzzi és whiskyshordó is helyet kapott, de a ház mindössze négy hónapig volt használatban, azóta üresen áll.

Korábban az Index számolt be először Ruszin-Szendi Romulusz villabotrányáról. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) frissen közzétett vizsgálati jelentéséből kiderült, hogy több mint egymilliárd forint közpénzbe került az a dunakeszi luxusingatlan, amelyet Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar korábbi főnöke saját igényei szerint alakíttatott ki. A szolgálati célból megvásárolt és átalakított ház beruházásai és berendezései messze túlmutattak a rendeltetésszerű használat határain: a kiadások szintje és tartalma súlyosan megkérdőjelezi a közpénzek indokolt és átlátható felhasználását.

A jelentés szerint az ingatlan helyszínét maga Ruszin-Szendi választotta ki kényelmi szempontok alapján, a beruházások pedig az ő személyes kérései szerint történtek. Az ingatlant a HM EI Zrt. 2022 márciusában vásárolta meg 235 millió forintért, majd mintegy 653 millió forintot költöttek átépítésre és belső átalakításra. Az összesen 896,9 millió forintos beruházás mellé további 132,2 millió forint értékben szereztek be bútorokat és felszereléseket – jellemzően prémiumkategóriás, egyedi gyártású darabokat.

A KEHI részletes tétellistát is közölt. Az ingatlanba például 18 millió forintos kerti magaságyást, 7,6 milliós masszázsmedencét (jakuzzit), 6,7 millióért épített beltéri szaunát, 6,5 milliós kemencét és grillsütőt, valamint 4 millió forintos biliárdasztalt és ülőgarnitúrát is beszereztek. Egy-egy franciaágy ára elérte a 2 millió forintot, a konyhai eszközök közt 975 ezres hűtő, 720 ezres kávéfőző és 749 ezres masszázsfotel is szerepel. A házban továbbá borhűtő, robotporszívó, sminkasztalok, prémium szórakoztató elektronikai eszközök és játékkonzol is helyet kapott – szintén közpénzből.

A dokumentum szerint a vásárlásokat nemcsak a volt vezérkari főnök, hanem felesége is közvetlenül irányította.

Az egyik Ruszin-Szendi által írt e-mail szerint „szeretnénk egy whiskyshordót dizájnként a biliárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozószobába szervizasztalként”. A tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kértek. A beszerzések között szerepeltek továbbá fürdőruhák, baldachin, plafontükör, egyedi tapéták, valamint kültéri konyhai egységek, napozóágyak és függőszékek is.

Az ingatlant Ruszin-Szendi Romulusz 2023 januárjától májusig, alig négy hónapig használta, majd kiköltözött. A villát nem vásárolta meg, új bérlőt azóta sem találtak, így az épület üresen áll. Közben a fenntartási és karbantartási költségek 2023. január 1. és 2025. április 30. között 10,3 millió forintot emésztettek fel – mindezt egy olyan ház esetében, amely nem teljesít szolgálati funkciót, és amelyre az államnak nincs bevétele.

A KEHI megállapítása szerint az ingatlan kialakítása és felszereltsége „a közpénzfelhasználás indokoltságát és átláthatóságát súlyosan megkérdőjelezi”. A szolgálati lakás eredeti célját nem töltötte be, a költések nem a honvédelmi rendszer működését, hanem egy volt tisztségviselő és családja kényelmét szolgálták – jelentős és nehezen magyarázható közpénzáron.

Dől az állami pénz a volt parancsnokhoz

Csütörtökön írtuk meg, hogy Ruszin-Szendi Romulusz tábornok még mindig kap fizetést a Magyar Honvédségtől. Honvédelmi szolgálati juttatás, illetve önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony címen körülbelül 1,3 millió forintot kap havonta a tábornok. A juttatásról kérdéseket küldtünk a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének, akinek nevében a Tisza Párttól kaptunk választ, amelyben nem tagadták, hogy a jogszabályok alapján járó juttatást kapja Ruszin-Szendi. Hozzátették azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz „nem vesz fel havi 5 millió forintos közpénzt a semmiért". A levélben fontosnak tartották megjegyezni, hogy az elbocsátott tábornok „a magyar Honvéd Vezérkar valaha volt legfiatalabb vezetője szakértőként segíti a Tiszát".

A Tisza Párt szerint Ruszin-Szendi nem a semmiért vesz fel fizetést. Nézzük akkor a tényeket és a számokat, mikor és mennyi pénzt is kap, illetve kapott Magyar Péter biztonságpolitikai, katonai szakértője.



2022 decemberében, a karácsony előtti napokban jelent meg a Magyar Közlönyben a hír, miszerint „a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba kinevezett dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy beosztása 2023. január 1-től a Honvéd Vezérkar főnöke". A beosztásból Novák Katalin államfő mentette fel 2023. április 27-én (helyét Böröndi Gábor altábornagy vette át). 2023. január elsejétől 2023 augusztusáig Ruszin-Szendi a rangfokozata után bruttó 19,2 millió forintot kapott. A szolgálati viszony megszűnésekor (2023 augusztusában) kifizetett egyéb járandóságok összege körülbelül bruttó 28,5 millió forint. Nagyjából ugyanekkora (bruttó 28,6 millió forint) az az összeg, amit a korábbi vezérkari főnök Honvédelmi szolgálati juttatásként kapott 2023 augusztusa óta. Ruszin-Szendinek folyósítottak önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonya után is körülbelül egymillió forintot.



összességében Ruszin-Szendi Romulusz 2023. január elseje óta a magyar államtól korábbi katonai szerepvállalásáért bruttó 77,3 millió forintot kapott.

Természetesen nem vitatjuk a Tisza Párt azon, lapunkhoz eljuttatott állítását, hogy Ruszin-Szendi „csak a részére a jogszabályok alapján járó juttatásban részesül", azt viszont a számok alapján erősen feltételezzük, hogy a tábornok az állam által legjobban fizetett ellenzéki politikus.

Ruszin-Szendi egyéb botrányai

Ruszin-Szendi Romulusz felmentése óta sokkal többet szerepel a hírekben, mint vezető katonatisztként. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2025. június végi jelentése nyomán robbant ki. Eszerint Ruszin‑Szendi 2022-ben, még vezérkari főnökként, a Honvédkórházban esztétikai zsírleszíváson esett át, a műtét költségeinek mintegy 1,2 millió forintos részét pedig nem ő, hanem a kórház – vagyis az állam – állta. A beavatkozást ráadásul egy másik személy társadalombiztosítási (taj) száma alatt rögzítették a rendszerben, hogy ne lehessen azonosítani a tényleges kedvezményezettet. Ruszin‑Szendi elismerte a műtét tényét, ugyanakkor tagadta a szabálytalanságokat, és az ügy nyilvánosságra hozatalát karaktergyilkossági kísérletként értékelte.

A zsírleszívás ügye mellett egy másik nagy port kavart ügy az úgynevezett helikopterezés volt. Ruszin-Szendi tábornok rendszeresen igénybe vette a honvédség légi eszközeit nem hivatalos ügyekre. Egy ebesi lakos beszámolója szerint a volt vezérkari főnök több alkalommal helikopterrel látogatta meg feleségét. Egy másik forrás szerint a volt vezérkari főnök többször is a honvédség helikopterével utazott labdarúgómeccsekre.

A botrányok politikai vetülete is erős: a kormányzat szerint a volt vezérkari főnök többször képviselt ukránbarát álláspontot NATO-üléseken, például a „Slava Ukraina!” köszöntés használatával, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetett. Ruszin-Szendi altábornagy az orosz–ukrán háború kitörése után négy NATO-vezérkarfőnöki ülésen vett részt, ahol következetesen eltért a számára kiadott mandátumtól. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálata különösen súlyos megállapításként rögzítette, hogy Ruszin-Szendi az ülésekről készített jelentéseiben olyan elemeket is feltüntetett, amelyeket valójában nem mondott el. Így a feletteseit és a kormányzatot félrevezetve azt a látszatot keltette, hogy a NATO-üléseken a magyar mandátumnak megfelelően járt el. Ruszin‑Szendi ezeket a vádakat határozottan visszautasította, és politikai boszorkányüldözésnek nevezte a vele szembeni fellépést.

A volt vezérkari főnök állítja: egyik ügyben sem követett el jogsértést, nem indult ellene büntetőeljárás, és véleménye szerint a kormány politikai eszközként használja fel egészségügyi és katonai múltját ellene.

(Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz villája. Fotó: Szollár Zsófi / Index)