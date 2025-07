Kettős játék? – Gál András szerepe a Tisza Párt és a Matolcsy klán közeledésében

Gál András ismert jogvédő neve a kegyelmi ügy kirobbanása óta többször szerepelt a hírekben, hiszen ügyvédként ő képviselte a fiatalokat, akiket a bicskei gyermekotthon igazgatója bántalmazott szexuálisan, és akinek az ügyeit K. Endre segített eltussolni, akit Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesített. Gálról érdemes megemlíteni, hogy éppen ő volt az a sztárügyvéd, akit az egyik áldozat csalással gyanúsított. De ő volt Renner Erika, a lúgos orvos áldozatának ügyvédje, ő képviselte az elhunyt férfi családját a Ráday utcai kollégiumtűz nyomán indult eljárásban, és fontos szerepe volt a „darnózseli hentes” néven ismertté vált ügyben is.

Gál András, bár nem tagja a Tisza Pártnak, aktív szerepet vállalt a pártban és a párt által hangoztatott korrupcióellenes munkában. Magyar Péter korábban maga is posztolt vele közös fotót (címlapképünk), amely arra utal, hogy a kapcsolat legalább 2024 elejéig visszanyúlik. Több, párthoz közel álló forrás is megerősítette, hogy Gál részt vett olyan háttérmunkában, amely a politikai elszámoltatásra fókuszált – noha hivatalos pozíciót nem töltött be − egyebek mellett ezt is állítja a Telex oknyomozó riportjában.

A történet azonban bonyolultabbá válik, amikor előkerül a Raw Development neve. A cég – amely szorosan kötődik Somlai Bálinthoz, Matolcsy Ádám üzlettársához – idén tavasszal húszmillió forintot utalt Gál András és társai ügyvédi irodájába jogi szolgáltatás fejében. A Tisza Párthoz közel álló lap szerint a Matolcsy–Somlai-kör ezzel az ügyvéden keresztül próbálhatott közeledni a párthoz.

Magyar Péter vasárnap közzétett reakciójában határozottan cáfolta, hogy bármilyen kapcsolatban álltak volna a Matolcsy‑féle körökkel. A pártvezető úgy fogalmazott: „Nem lehet rendszerváltást véghez vinni a bukott hatalom kiszolgálóival és haszonélvezőivel.” A Telex szerint a húszmillió forintot rövidesen visszautalták, miután Gál közvetítése állítólag egyértelmű elutasításra talált Magyar Péter részéről. A pénz útjáról azonban sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt nem tett közzé hivatalos nyilatkozatot, a lap sem egy közleményt idéz szó szerint, hanem a Tisza Párt „hivatalos válaszára” hivatkozik saját szavaival, de egyértelműen a párt kommunikációjára alapozva: „Amikor Magyar Péter tudomására jutott, hogy Gálék irodája pénzt kapott Somlai cégétől, a pártelnök »nyersen tudtára adta az ügyvédnek, hogy ez elfogadhatatlan«. Forrásunk szerint Gált ekkor Magyar Péter döntés elé állította, aminek hatására az ügyvéd elállt attól, hogy Somlaiékkal szerződjenek, a pénzt pedig visszautalta az iroda a Raw Developmentnek” − írják.



A történtekből egyértelmű Gál András kettős játéka, hiszen miközben kulcsszereplő a Tisza Párt antikorrupciós projektjében, ő az összekötő kapocs a több száz milliárdos korrupciós ügybe keveredett Matolcsy–Somlai-körrel is. Ad egy vajszínű árnyalatot a történetnek, hogy a Mandineren megjelent tényfeltáró cikksorozat szerint a Tisza Párt mellett olyan információgyűjtő egység működik, amelynek feladata, hogy kapcsolatot építsen ki az állam működésére rálátó személyekkel, és tőlük – akár fenyegetés alkalmazásával is – az Orbán-kormány számára kedvezőtlen adatokat szerezzen. Az egyik általuk ismertetett történet szerint egy korábban államigazgatási területen dolgozó nő jelentkezett munkára a Tisza Pártnál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi – Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos volt államtitkár, valamint Radnai Márk, a párt alelnöke – faggatta őt. Céljuk az volt, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. Gál Andrásék azt sugallták, módjukban áll elintézni a későbbi büntetlenséget számukra, ha most segítenek nyilvánosságra hozni olyan, a kormány számára kellemetlen ügyeket, amelyekben részt vettek. A Mandiner szerint voltak olyanok is, akikkel szemben egyenesen fenyegetően lépett föl ugyanez a kör, és így próbáltak meg nyomást gyakorolni rájuk.

A történet ugyanakkor rámutat arra, hogy egyrészt a Tisza Párt iránt megnövekedett a különféle gazdasági és politikai érdekcsoportok érdeklődése, sokan el kezdtek helyezkedni Magyar Péter közelébe. Másrészt a Tisza Párt vezetői is aktívan keresik azokat, akik politikai narratívájukba beleillenek. Gál András kettős játéka pedig azt mutatja, hogy vékony a határvonal informális kapcsolattartás és befolyásolási kísérlet között – különösen akkor, ha a párt körül dolgozók múltja vagy más kötelezettségei nincsenek teljesen tisztázva.

(Borítókép: Magyar Péter / Facebook)