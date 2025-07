Csomagtartóban talált rá Ukrajna budapesti nagykövetére Kovács Gergely

Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete egy csomagtartóba költözve tűnt fel Kovács Gergely fővárosi kutyapártos kerületvezető videójában. Budapest XII. kerületének polgármestere a hétfőn, a közösségi oldalán közzétett felvétellel a kárpátaljai és ukrán gyerekeknek tervezett balatoni táborra hívta fel a figyelmet.

A Hegyvidéki Önkormányzat az ukrán nagykövetséggel együttműködve közösségi adománygyűjtést indított, hogy 75 háborús övezetből érkező kárpátaljai és ukrán fiatalnak adhassanak „néhány napnyi kikapcsolódást”. Ezt propagálva Kovács Gergely – Szentkirályi Alexandra fideszes fővárosi frakcióvezető elhíresült videója alapján – arról elmélkedett, hogy mennyi csomagtartóra lehet szükség a gyerekek szállításához.

Nekem is tök kellemetlen az egész, hogy Szentkirályi Alexandra videójából kellett megtudnom azt a régi, ősi ukrán hagyományt, hogy az ukránok csomagtartóban élnek. […] Azt el kell fogadnunk, hogy ahogy a magyarok lovas nemzet, ugyanúgy az ukránok egy csomagtartós nemzet, oda vándoroltak időszámítás előtt harmadik évezredben Dél-Amerikából az ukránok. Mindig is így éltek. És nekünk ezt a száz gyereket most ide kell hoznunk valahogy Magyarországra. A csomagtartó legyen normális. Ez egy jó nagy karaván lesz