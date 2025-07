Lecsapott az ítéletidő, kritikus lesz a következő 48 óra Lázár János szerint

Hétfő délután országos pusztítást okozott egy rendkívül heves vihar, amelynek következtében több vármegyére is vörös riasztást adtak ki. A katasztrófavédelem több ezer helyszínre vonult ki, a szél épületeket rongált meg, fákat csavart ki és vezetékeket szakított le. Leállt a vasúti közlekedés az összes fővonalon, be kellett zárni a Liszt Ferenc Repülőteret, több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is. Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentette: ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba telhet.