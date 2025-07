Iszonyatos pusztítást végzett a vihar, letépte a szél az Szegedi Tudományegyetem teljes tetőszerkezetét

Országszerte hatalmas viharok tomboltak, az orkán erejű szél leszakította a Szegedi Tudományegyetem épületének teljes tető- és födémszerkezetét, az esetről videó is készült. Nem ez volt az egyetlen tető, ami megadta magát, az Országos Széchenyi Könyvtár tetejét száz négyzetméteren bontotta meg az erős szél, Debrecenben pedig egy Spar üzlet teteje repült le. Emellett óriás áramszállító oszlopok is kidőltek.

Az orkán erejű szél leszakította az SZTE épületének teljes tető- és födémszerkezetét, több tonnányi fém- és fatörmeléket rázúdítva a Szeged, Derkovits fasor 13/A. alatti társasházra, óriási a kár – adta hírül a szegedma.hu, egy videó keretében, amin jól látszik, hogy a tetőszerkezet egyben leválik az épületről.

Nem ez volt az egyetlen tetőszerkezet, amely megadta magát, több lakóház és szupermarket is megrongálódott, az Országos Széchenyi Könyvtár teteje is megadta magát, Debrecenben pedig egy Spar üzletről készült abban a pillanatban videó, amint a szél letépi a tetejét, a videót a Időinfó-MetKép osztotta meg a Facebook oldalán.

Hajdú-Bihar vármegyében egy Aldinak és egy Pennynek is leszakította a tetejét a szél, a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál számolt be képekkel és videókkal a szupermarketek állapotáról.

Óriás áramszállító oszlopok is megadták magukat

A főváros térségében lecsapó vihar következtében, a MAVIR Ócsa és Soroksár közötti, 120 KV-os, kétrendszerű távvezetékének 10 oszlopa kidőlt. A távvezeték a 4604-es számú útra zuhant. A rendőrség lezárta az érintett szakaszt, a MAVIR munkatársai megkezdték a közút mentesítését a közlekedés mielőbbi helyreállítása érdekében. Az oszlopdőléssel közvetlen összefüggésben fogyasztói kiesésről nincs információnk – olvasható a mavir oldalán.

Felhívták a figyelmet, hogy további információkért figyeljék a weboldalukat, és a közösségi média felületeiket.

Budakeszin nem lesz áram reggelig

Budakeszi polgármestere, Győri Ottilia a Facebook-oldalán posztolt korábban, hogy a város előreláthatólag reggelig áram nélkül marad, jelentős anyagi kár keletkezett.

Az egész országban tombolt a vihar

Mint megírtuk, hétfő délután országos pusztítást okozott egy rendkívül heves vihar, amelynek következtében több vármegyére is vörös riasztást adtak ki. A katasztrófavédelem több ezer helyszínre vonult ki, a szél épületeket rongált meg, fákat csavart ki és vezetékeket szakított le. Leállt a vasúti közlekedés az összes fővonalon, be kellett zárni a Liszt Ferenc Repülőteret, több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is. Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentette: ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba telhet.