Alig vagyunk túl a pusztító zivataron, jöhet a következő

Kedden is erőteljes lesz a felhőképződés, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lesznek az ország döntő részén, az Alföldön lehet a legtöbb napsütés. Több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, valamint heves zivatarok is lehetnek, mindössze éjszaka csökken átmenetileg nagy területen a felhőzet és a csapadékhajlam. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél kedden napközben is megélénkül, megerősödik, míg zivatarok környezetében viharos lökések, akár károkozó szélrohamok is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 20 és 27 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 30 fok köré melegszik fel a levegő.

Felhőszakadás és zivatar miatt csaknem az ország egészére kiadták a figyelmeztetést. Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala vármegyékre első (citromsárga), míg

Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun és Baranya vármegyékre másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adott ki a Hungaromet.

Hétfő délután országos pusztítást okozott egy rendkívül heves vihar, amelynek következtében több vármegyére is vörös riasztást adtak ki. A katasztrófavédelem több ezer helyszínre vonult ki, a szél épületeket rongált meg, fákat csavart ki és vezetékeket szakított le. Leállt a vasúti közlekedés az összes fővonalon, be kellett zárni a Liszt Ferenc Repülőteret, több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is. Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentette: ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba telhet.

