A vihar miatt le kellett állítani a tömegközlekedést Debrecenben

Korábban beszámoltunk arról, hogy piros riasztást adtak ki kedd délután Magyarország keleti felére, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több járására. A HungaroMet műszere Debrecenben 130 kilométer per órás sebességű szelet mért, a következő órákban hevesebb zivatarokra kell számítani, az ezeket kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent.

A zivatarok a vasúti közlekedésben is komoly fennakadásokat okoznak. A MÁV közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a Debrecen–Nyíregyháza, valamint a Debrecen–Mátészalka szakaszon 10-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Debrecen és Apafa között fakidőlés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A megisholavonat.info nem hivatalos vasúti térkép szerint a térségben közlekedő vonatok közül jelenleg csak öt tudja tartani a menetidejét. A késések az oldal szerint 8 és 30 perc között alakulnak.

Debrecenben le kellett állítani a tömegközlekedést

A viharos időjárás miatt valamennyi autóbusz-, troli- és villamosvonalon szünetelt a közösségi közlekedés Debrecenben kedden 14 órától – közölte a helyi DKV közlekedési társaság az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a vihar elvonultával ugyan újraindították a járatokat, de 10-30 perces késésekre kell számítani.

Az 1-es számú villamosvonalon csak a Nagyállomás és belváros között közlekednek a villamosok. A Nagyerdő felé villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat. A villamospótló autóbuszok az Aquaticum megállóhely érintése nélkül közlekednek – jelezték.

Reggel leállt a Keleti pályaudvar

Nem indított és nem fogadott vonatokat az egyik legforgalmasabb pályaudvar, a Keleti, tudtuk meg több forrásból is. Az utasok értetlenül álltak, állításuk szerint tájékoztatást sem kaptak. A MÁV később lapunk megkeresésére elárulta, hogy a hibát sikerült elhárítani, így újraindulhatott a vasúti közlekedés.

Cikkünk megjelenését követően arra tettek kísérletet, hogy tévhírnek állítsák be írásunkat, erről közleményt is adtak ki közösségi oldalukon, azonban az alatta kommentelők szintén leállásokról számoltak be. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője pedig jelezte: ha Kőbánya felsőn leáll a vasúti közlekedés, azzal gyakorlatilag a Keleti is – kivéve a győri vonalat.

