Elesett a vasútforgalom az ország keleti részén

Debrecen és Apafa között fakidőlés miatt csak egy vágányon közlekednek a vonatok. Az időjárás okozta fennakadás a teljes területen megbénította a vasúti közlekedést. A MÁV közleménye szerint akár 120 perces késések is lehetnek, azonban a vannak olyan járatok melyek 149 vagy akár 200 perces késést szedtek össze.

Kedd délután harmadfokú, piros riasztás volt érvényben Magyarország keleti felén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több járásában. A HungaroMet műszere Debrecenben 130 kilométer/órás sebességű szelet mért, a városban kedden 14 órától valamennyi autóbusz-, troli- és villamosvonalon szünetelt a közösségi közlekedés. A viharos időjárás több településen jelentős károkat okozott, a harmadfokú riasztást délután másodfokúra mérsékelték.

A MÁV a délután folyamán már közölte, hogy kisebb, 10-20 perces fennakadásra kell számítani a zivatartok miatt. A közleményt azonban később módosították:

A Debrecen–Nyíregyháza, valamint a Debrecen–Mátészalka vonalon 30-60, esetenként 60-120 perccel hosszabb menetidőre kell számítani, mert Debrecen és Apafa között fakidőlés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A közlemény szerint így a Záhonyból 19:29-kor Szolnokra induló személyvonat (6221) csak Nyíregyházától közlekedik, odáig pótlóbusszal utazhatnak.

A Nyugati pályaudvarról 19:20-kor – Debrecenen át – Nyíregyházára induló Nyírség InterCity (IC 618) csak Kőbánya-Kispesttől közlekedik. Odáig a Nyugatiból 19:25-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégióval (IR 6078) utazhatnak

A megisholavonat.info nem hivatalos vasúti térkép szerint például a Záhonyból Debrecenbe elindult vonat az időjárás miatt összesen 149 percet késett, így a menetrend szerinti 16:59 helyett 19:24-kor éri el célállomását. A Záhonyból Püspökladányba elindult szerelvény pedig jelenleg 201 percet késik, a végállomását pedig nem is éri el, ugyanis a tájékoztatás szerint csak Debrecenig megy.

Jelentős károkat okozott a vihar Hajdú-Bihar vármegyében

A katasztrófavédelem közlése szerint kedd délután Hajdú-Bihar vármegyében az első bejelentés a mentőállomásról érkezett, egy kidőlt fa akadályozta a mentők vonulását, ezért elsőként oda siettek a tűzoltók. Debrecenben, a Petőfi téren és a Klaipeda utcában autókra dőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat. A szél ingatlanokat rongált meg, fákat döntött ki, amelyek utakat torlaszolnak el. A tűzoltók munkájára a Szávay Gyula, az Epreskert, a Derék utca, a Zelemér, a Bornemissza és a Külsővásár téren is szükség volt. A Tisza István utcán jelzőlámpákat szakított le a szél, a megyeszékhelyen, a Kishatár úton az egyik aluljáróban egy méter magasan állt a víz.

Berettyóújfaluban is a veszélyessé vált fák okozzák a legtöbb problémát. A Csillag utcában gyökerestől fordított ki a szél egy növényt, de a Puskin és a Batthyány utcából is érkezett riasztás sérült fák miatt. A Péterszegi utcában egy épület vakolatát bontotta meg a szél. Derecskén is több utcában fák dőltek az úttestre, eltorlaszolva azt, míg a Szováti útra villanyoszlop dőlt. Berettyóújfaluban egy pavilonépületet fordított ki a fölből a viharos szél, a Nefelejcs utcában cserepek hullottak le, míg Nyíracsádon a Toldi és a Sport utcában szintén fák okoztak kárt. A vármegye tűzoltói folyamatosan dolgoznak a tegnap és ma keletkezett károk felszámolásán.

(Borítókép: Mult Roland / Index)